Avertismentul oamenilor de știință: O substanță chimică „eternă” se acumulează pe Pământ
Postat la: 13.06.2026 |
Substanțele chimice introduse pentru a contribui la refacerea și protejarea stratului de ozon al Pământului ar putea fi cauza unei probleme de mediu neașteptate.
Conform unui nou studiu, unele dintre substanțele care au înlocuit substanțele chimice dăunătoare pentru stratul de ozon sunt acum responsabile de răspândirea pe glob a unor cantități mari dintr-o „substanță chimică eternă” persistentă, potrivit ScienceDaily.
Cercetătorii estimează că substanțele chimice care au anumite anestezice au determinat depunerea a aproximativ 335.500 de tone de acid trifluoroacetic (TFA) din atmosferă pe suprafața Pământului între 2000 și 2022.
Concluziile sugerează că problema continuă să se agraveze. Deoarece unele dintre aceste substanțe chimice de înlocuire rămân în atmosferă timp de zeci de ani, se preconizează că poluarea cu TFA va continua să crească.
Oamenii de știință estimează că producția anuală de TFA din aceste surse ar putea atinge un nivel maxim la un moment dat între 2025 și 2100.
Cum funcționează procesul chimic din atmosferă
Studiul a utilizat modele avansate de „transport chimic” pentru a urmări modul în care substanțele chimice se deplasează prin atmosferă, reacționează cu alte substanțe și, în cele din urmă, se depun înapoi pe Pământ.
Folosind această abordare, cercetătorii au calculat cât TFA se produce atunci când hidroclorofluorocarburile (HCFC), hidrofluorocarburile (HFC) și substanțele chimice utilizate în anestezicele inhalatorii se descompun în atmosferă.
HCFC-urile și HFC-urile au fost utilizate pe scară largă în sistemele de refrigerare și de climatizare. Deși acești compuși, cunoscuți sub numele de gaze F, sunt eliminați treptat (în conformitate cu Protocolul de la Montreal și cu ulterioara Amendamentul de la Kigali), concentrațiile lor atmosferice continuă să crească.
TFA face parte dintr-o familie mai largă de substanțe chimice sintetice numite substanțe alchilice per- și polifluorurate (PFAS). PFAS sunt cunoscute în mod obișnuit ca substanțe chimice „etern”, deoarece rezistă la descompunere și pot rămâne în mediu pentru perioade extrem de lungi.
Unele agenții susțin că nivelurile actuale din mediu sunt sub pragurile care ar putea dăuna oamenilor.
Cu toate acestea, îngrijorările persistă, deoarece TFA continuă să se acumuleze și poate fi extrem de dificil de eliminat odată ce a pătruns în mediu.
Posibilă amenințare la nivel planetar
Această acumulare crescândă a determinat apeluri pentru ca TFA să fie considerată o potențială amenințare la adresa limitelor planetare.
Pentru a-și testa calculele, echipa a comparat estimările modelate ale producției de TFA (din descompunerea chimică) și depunerea acestora cu observațiile din lumea reală, inclusiv măsurătorile apei de ploaie și carotele de gheață din Arctica.
Modelul a încorporat date dintr-o rețea mondială de monitorizare care urmărește concentrațiile atmosferice ale gazelor sursă și distribuția lor geografică.
Pe măsură ce aceste gaze reacționează cu alți compuși atmosferici, ele se descompun în cele din urmă și formează TFA.
Cercetătorii au inclus, de asemenea, modele meteorologice realiste în simulările lor. TFA se poate întoarce la suprafața Pământului prin precipitații sau se poate depune direct din atmosferă pe uscat și apă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce 165.000 de milionari în dolari fug din țările lor? Destinația nr. 1 din lume care îi atrage ca un magnet
O noua analiza a firmei de cercetare New World Wealth arata ca in anul 2026 am putea asista la migrația a 165.000 de mil ...
-
Cum a câștigat familia Trump 2,3 miliarde de dolari din criptomonede, în timp ce investitorii au pierdut sume uriașe
Familia Trump a caștigat 2,3 miliarde de dolari din tranzacții cu criptomonede, anunța Reuters, dupa ce a studiat mii de ...
-
Spania marchează o premieră energetică: Un motor uriaș pe hidrogen a alimentat rețeaua națională de energie electrică
Un motor gigant alimentat cu hidrogen a alimentat cu succes rețeaua naționala de energie electrica a Spaniei, intr-o ini ...
-
Lumea are primul ei trilionar: Averea lui Elon Musk se ridică la 1.100 de miliarde de dolari
Elon Musk tocmai a devenit primul „trillionar” din istoria lumii. Acțiunile SpaceX au inceput sa fie tranzac ...
-
Simptomul specific celor care mor subit: Apare cu câteva luni înainte și ar putea fi un semnal de alarmă care să salveze vieți
Moartea subita cardiaca este una dintre cele mai dramatice urgențe medicale, deoarece apare fara avertisment aparent și ...
-
Rușii instruiesc tinere pentru a seduce soldații ucraineni. Cine cade în capcană sfârșește într-un mod cumplit
Serviciile secrete rusești au inceput sa vaneze adolescente pe internet. Le ademenesc cu bani, iar apoi le pun sa le int ...
-
Misterul din Atlantic îi neliniștește pe oamenii de știință: Fenomenul 'găurii de răcire' ar putea preceda unul dintre cele mai grave scenarii climatice
În sudul Groenlandei și Islandei exista o regiune uriașa a Oceanului Atlantic care sfideaza tendința globala de in ...
-
Planul „StormWall” - Cercetătorii propun un sistem capabil să apere Pământul de furtunile solare
O echipa de cercetatori din Statele Unite propune dezvoltarea unui sistem capabil sa reduca impactul furtunilor solare p ...
-
Gafă de proporții în armata rusă: documente secrete, parole și ordine operative, publicate din greșeală pe 'Organizația dracului'
Militari din Regimentul 143 Garda Motorizata al armatei ruse au publicat, timp de aproape un an, documente interne, ordi ...
-
Documente declasificate: laboratoare biologice finanțate de SUA, inclusiv în Ucraina. Rusia reacționează vehement
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al presedintelui Rusiei pentru investitii si cooperare economica internationala ...
-
Controale ANPC de amploare în București și Ilfov. Pesticide și nereguli la peste jumătate din legumele verificate
Reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca, din 200 de tone de legume verific ...
-
Inflația a explodat la aproape 11%, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Analist economic: "Suta de lei valorează acum 70"
Romania economica se intoarce vertiginos in timp, iar buzunarele cetațenilor deconteaza direct deciziile politice recent ...
-
România este efectiv pe marginea prăpastiei: un blocaj legislativ devastator pentru buget
Pe fondul unui climat politic tensionat, economia Romaniei se confrunta cu un blocaj major cauzat de disfuncționalitați ...
-
Procurorii au pus sechestru pe o casă şi două terenuri deţinute de influencerul Makaveli, acuzat de evaziune fiscală
Procurorii au pus sechestru pe o casa si doua terenuri detinute de influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli. ...
-
Fenomenul care schimbă vremea la nivel global și-a făcut apariția: El Niño a început și se va intensifica
Meteorologii americani au confirmat: El Niño a inceput și se va intensifica. Seceta in Asia, recolte in pericol, ...
-
Medicamentele viitorului, fabricate pe orbită: Industria farmaceutică intră în cursa spațială
Industria farmaceutica ar putea intra intr-o noua era, odata cu extinderea producției de medicamente in spațiu, pe orbit ...
-
Tabla magnetică sau flipchart: ce e mai eficient pentru prezentări interactive? Top produse în 2026 pentru spații de lucru moderne
O prezentare buna nu se bazeaza doar pe slide-uri sau pe discursul celui care vorbește. Conteaza și felul in care ideile ...
-
O confuzie privind denumirea unei proteine a dus la o eroare în alegerea anticorpilor, afectând sute de lucrări științifice
Sute de oameni de știința care studiaza cancerul și imbatranirea au comis o greșeala ușor de evitat, dar semnificativa, ...
-
Descoperire uluitoare: Conștiința ta apare dintr-o vastă rețea „invizibilă”, sugerează un studiu revoluționar
De decenii, neuroștiința a cartografiat harta conștiinței. A identificat neuroni, a cartografiat regiunile creieru ...
-
Fenomen fără precedent: a început să plouă în Antarctica, iar temperaturile ating valori record
Peninsula Antarctica a inregistrat la inceputul lunii iunie temperaturi neobișnuit de ridicate, cu valori care au depași ...
-
Un studiu inedit explică ce se întâmplă în creierul celor care asistă la un concert live
Deși in prezent beneficiem de viniluri hi-fi, de sisteme audio rezidențiale capabile sa concureze cu acustica din cinema ...
-
Facturile la curent și gaze au devenit o povară uriașă pentru români. Cât alocă aceștia din venituri doar pe energie
Concluzie ingrijoratoare a unei analize realizate de Asociația Energia Inteligenta (AEI): facturile la energie ii sarace ...
-
Un livrator de mâncare a aprins rețelele de socializare, după ce a recunoscut că gustă din toate comenzile
Un filmuleț postat pe internet a starnit din nou discuții despre cat de sigura este mancarea pe care o comandam acasa. T ...
-
Îngrijorări mari legate de confidențialitate: cum poți fi văzut, chiar și prin pereți, din cauza semnalului WiFi
Cercetatorii din Germania avertizeaza ca rețelele WiFi obișnuite ar putea deveni o noua forma puternica de supraveghere ...
-
Sfaturi pentru a învinge anemia și a-ți recăpăta pofta de viață
Te privești in oglinda dimineața și observi ca pielea ta și-a pierdut stralucirea naturala, lasand in loc o paloare ingr ...
-
PUBLICARE DISPOZITIV HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ: Dosar nr. 21151/3/2020 – Tribunalul București, Secția a V-a Civilă
În conformitate cu Sentința Civila pronunțata in data de 21.04.2021 de catre Tribunalul București, Secția a V-a Ci ...
-
Piesa de rezistenta din garderoba masculina pe care o ignori in fiecare dimineata
Vara bate la usa si, odata cu ea, vine si dilema vesnica a barbatilor practici: ce pui pe tine cand vrei sa arati bine f ...
-
Start într-un război total sau joc de negociere? Ce se ascunde în spatele noilor atacuri dintre SUA și Iran
Valul de atacuri lansat miercuri dimineața de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice asupra bazelor americane din regiun ...
-
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Noi detalii apar in cazul Kreiner, aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Fiica omului de afaceri Adrian Kreiner a de ...
-
Legea care ar putea scoate la lumină foştii securişti: „Încă avem nevoie de eroi adevărați, de oameni care cu adevărat au această claritate morală”
Un proiect legislativ care ar putea face lumina in cazul foștilor colaboratori ai securitații, care au medalii si onorur ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu