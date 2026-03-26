Americanii acaparează total Venezuela: Au transportat aur de peste 100 de milioane de dolari și Trump a pus ochii pe pământurile rare
Postat la: 26.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Statele Unite au adus recent în ţară aur în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari din Venezuela, a declarat miercuri secretarul american de Interne, Doug Burgum, citat de CNBC.
Burgum a făcut anunţul în timpul conferinţei energetice CERAWeek organizate de S&P Global la Houston. El a spus că aurul a fost transportat fizic în SUA după o vizită oficială în Venezuela, realizată la începutul acestei luni împreună cu directori din industria petrolieră şi minieră.
"Nu a mai existat un transport de metale preţioase între Venezuela şi Statele Unite de peste 20 de ani", a spus Burgum. "La finalul celor două zile, am reuşit să aducem acasă aur în valoare de 100 de milioane de dolari, fizic, aurul", a adăugat el.
Aurul va fi folosit de rafinăriile americane pentru aplicaţii comerciale şi pentru produse destinate consumatorilor. Operaţiunea are loc după ce Statele Unite l-au capturat pe fostul preşedinte venezuelean Nicolás Maduro într-o operaţiune militară în luna ianuarie, în timp ce restul aparatului guvernamental a rămas în mare parte intact.
Administraţia preşedintelui Donald Trump colaborează în prezent cu Delcy Rodríguez, vicepreşedinte în timpul regimului Maduro şi actual lider interimar al Venezuelei. Burgum a declarat că a discutat timp de aproximativ zece ore cu Rodríguez în timpul vizitei sale.
Administraţia Trump încearcă să încurajeze companiile americane din sectorul energetic să investească în Venezuela, ţară care deţine unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume. Pe lângă petrol, Washingtonul vede oportunităţi majore şi în exploatarea resurselor minerale şi a metalelor preţioase ale Venezuelei.
Secretarul de Interne a spus că industria minieră a ţării este în prezent în colaps, fiind dominată de minerit artizanal controlat de grupări criminale şi caracterizată de practici cu impact major asupra mediului. Potrivit lui Burgum, autorităţile venezuelene încearcă să atragă investiţii moderne pentru a relansa sectorul şi pentru a crea creştere economică.
În paralel, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado s-a adresat marţi directorilor din industria petrolului şi gazelor reuniţi la Houston. Ea a cerut privatizarea completă a industriei petroliere venezuelene şi a declarat că ar fi nevoie de cel puţin nouă luni pentru a crea condiţiile necesare organizării unor alegeri libere şi corecte în Venezuela.
