ANAF declanșează una dintre cele mai mari vânzări de bunuri din ultimii ani: mii de vagoane, locomotive și proprietăți ale CFR Marfă, scoase la licitație

Autoritățile fiscale au demarat o amplă operațiune de valorificare a activelor aflate sub sechestru ale CFR Marfă, într-o încercare de a recupera o parte cât mai mare din datoriile uriașe acumulate de compania de stat. Procesul presupune listarea online a zeci de mii de bunuri pe platforma de licitații a ANAF, de la material rulant și imobile până la utilaje și participații financiare, în contextul în care societatea a solicitat intrarea în faliment.

Fiscul accelerează recuperarea unei datorii de peste 1,3 miliarde de lei

Potrivit declarațiilor făcute pentru Profit.ro de secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, instituția a mobilizat structurile fiscale din întreaga țară pentru identificarea și pregătirea activelor care urmează să fie scoase la vânzare.

Obiectivul este recuperarea unei părți cât mai consistente din obligațiile financiare ale CFR Marfă către stat, estimate la aproximativ 1,33 miliarde de lei.

Demersul vine după ce compania feroviară de stat a depus în instanță documentația necesară pentru deschiderea procedurii de faliment.

Mii de active vor fi listate pe platforma ANAF

Operațiunea presupune localizarea, verificarea și fotografierea bunurilor aflate sub sechestru înainte ca acestea să fie publicate pe platforma online de licitații.

"Este o campanie în toată țara, tuturor unităților fiscale li s-a solicitat să identifice bunurile pe care să le urce în platformă. Bunurile, de exemplu vagoanele, trebuie găsite pe unde se află, identificate conform datelor pe care le avem, fotografiate și urcate în platformă cu preț de evaluare", a declarat Panțuroiu pentru sursa citată.

Datele obținute de publicație arată că ANAF are sub sechestru bunuri evaluate la aproape 3 miliarde de lei.

Printre acestea se numără:

* 13.068 de vagoane de marfă, evaluate la 1,41 miliarde lei;

* 614 locomotive, estimate la 675,2 milioane lei;

* 850 de imobile din țară, cu o valoare de 281,6 milioane lei;

* 23 de imobile din București, evaluate la 19,9 milioane lei;

* 5.800 de bunuri mobile, inclusiv autoturisme și utilaje, estimate la 52 milioane lei;

* acțiuni și participații evaluate la 183,47 milioane lei;

* 3.060 de imobile neîntabulate, estimate la 367,4 milioane lei.

ANAF vrea să reducă durata procedurilor

Pentru a evita prelungirea procesului de valorificare, instituția analizează posibilitatea modificării unor etape administrative din procedura de licitație.

În prezent, bunurile trebuie să rămână în etapa de publicitate timp de 30 de zile înainte de intrarea în perioada efectivă de licitație, care durează zece zile.

Conducerea ANAF ia în calcul reducerea termenului de publicitate, în special pentru rundele ulterioare de licitații, când prețurile scad și interesul cumpărătorilor poate crește.

Această intenție este alimentată și de starea tehnică a unei părți importante dintre active, multe dintre acestea fiind afectate de degradare după ani de utilizare sau nefolosire.

Presiunea timpului înaintea falimentului

Reprezentanții Fiscului consideră că valorificarea rapidă a activelor este esențială pentru maximizarea sumelor care pot fi recuperate înainte ca societatea să intre efectiv în faliment.

"Depunem eforturi să vindem și să recuperăm cât mai mult înainte ca societatea să intre eventual chiar în faliment spre finalul anului. Vânzarea acum, transparent, prin platforma online a ANAF considerăm că este cea mai bună variantă ca statul să recupereze cât mai mult din sumele datorate de societate", a spus Panțuroiu.

Potrivit ANAF, procedura online oferă un nivel ridicat de transparență și acces pentru potențialii cumpărători, ceea ce ar putea contribui la obținerea unor prețuri mai bune.

CFR Marfă se îndreaptă către faliment, iar activele viabile vor fi transferate

Procesul face parte dintr-un plan început în martie 2020, când compania a intrat în concordat preventiv, mecanism aprobat și monitorizat în acord cu Comisia Europeană.

Strategia prevede separarea activelor și activităților considerate viabile și transferarea acestora către noua companie Carpatica Feroviar. În paralel, entitatea actuală, împreună cu datoriile istorice și activele considerate neesențiale, urmează să parcurgă procedura de faliment.

Una dintre cele mai mari operațiuni de valorificare derulate de stat

Volumul activelor aflate sub sechestru transformă cazul CFR Marfă într-una dintre cele mai ample acțiuni de recuperare a creanțelor derulate de ANAF în ultimii ani.

Miza pentru stat este recuperarea unei părți cât mai mari din miliardele de lei datorate, înainte ca procedurile de insolvență și faliment să reducă șansele de valorificare a bunurilor.