Anunț major de la Teheran după negocieri: Iranul spune că restricțiile asupra exporturilor de petrol au fost eliminate

Iranul a transmis luni primele semnale privind rezultatele discuțiilor diplomatice purtate în ultimele zile, iar mesajul venit de la nivelul conducerii diplomației de la Teheran indică schimbări importante în domeniul economic.

Ministrul de Externe Abbas Araghchi a afirmat că exporturile de petrol și produse petrochimice nu mai sunt supuse restricțiilor, în timp ce unele active iraniene blocate în străinătate ar fi fost deblocate. În paralel, oficialul iranian a vorbit despre lansarea unui amplu program de reconstrucție și dezvoltare destinat economiei țării.

Teheranul anunță ridicarea restricțiilor asupra exporturilor

Într-un mesaj publicat luni dimineață pe platforma X, șeful diplomației iraniene a prezentat ceea ce a descris drept un pas important pentru economia Republicii Islamice.

„exporturile de petrol şi produse petrochimice nu mai sunt restricţionate, blocada a fost ridicată, unele active îngheţate au fost dezgheţate şi a fost lansat un plan major de reconstrucţie şi dezvoltare pentru Iran", a scris Abbas Araghchi.

Mesajul nu a fost însoțit de informații suplimentare privind valoarea activelor care ar fi fost deblocate și nici despre măsurile concrete incluse în programul de reconstrucție și dezvoltare menționat de ministrul iranian.

Până la această oră, Casa Albă nu a oferit o reacție oficială. CNN a solicitat comentarii administrației americane în legătură cu negocierile și declarațiile venite de la Teheran.

Proiect de acord privind sancțiunile petroliere

Înaintea anunțului făcut de ministrul de Externe, un membru al delegației iraniene implicate în negocieri a oferit detalii despre discuțiile economice aflate pe masa tratativelor.

Hossein Ghorbanzadeh, expert economic al delegației iraniene, a declarat că a fost finalizat un proiect de acord care prevede o exceptare temporară de la sancțiunile americane aplicate exporturilor de petrol iranian și produselor derivate din petrol.

Informația a fost relatată de agenția semi-oficială iraniană Fars, care citează surse implicate în procesul de negociere.

Libanul, primul test al înțelegerilor dintre Washington și Teheran

Pe lângă aspectele economice, Abbas Araghchi a indicat că adevărata verificare a progreselor diplomatice va veni din zona de securitate regională.

Ministrul iranian a afirmat că „primul test real" va fi celula de rezolvare a conflictului din Liban.

Potrivit mediatorilor din Qatar și Pakistan, mecanismul a fost acceptat atât de Statele Unite, cât și de Iran și are rolul de a contribui la respectarea acordurilor privind încetarea operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul libanez.

Evoluția situației din Liban este considerată unul dintre cele mai sensibile dosare ale negocierilor, iar funcționarea acestui mecanism ar putea reprezenta un indicator important al capacității părților de a respecta înțelegerile convenite la masa discuțiilor.