Apar primele date după cutremurele devastatoare din Venezuela: Imagini horor și un număr uriaș de victime
Postat la: 25.06.2026 |
Un seism puternic, cu magnitudinea 7,1, a zguduit miercuri Venezuela. La 40 de secunde, un alt cutremur a provocat prăbușirea mai multor clădiri în capitala Caracas. Pagubele sunt masive, autoritățile estimează un număr de 10.000 - 100.000 de morți.
Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs miercuri în Venezuela, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de AP.
Serviciul Geologic al SUA (USGS) a declarat că epicentrul cutremurului a fost la vest de comunitatea Moron, situată de-a lungul coastei caraibiene a țării, la aproximativ 168 de kilometri de Caracas. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 13 kilometri.
Alertă de tsunami
În urma seismului, Centrul american de avertizare pentru tsunami în Pacific a anunțat că există posibilitatea producerii unor valuri de tsunami de-a lungul coastelor Venezuelei și ale insulelor Bonaire, Curaçao și Aruba.
Undele seismice ar putea genera valuri de tsunami
Potrivit USGS, seismul s-a produs la ora locală 18:04, iar epicentrul a fost localizat pe uscat, la aproximativ 27 de kilometri nord-vest de orașul Montalbán, în nordul Venezuelei.
Deși epicentrul a fost în interiorul teritoriului venezuelean, autoritățile americane de monitorizare au avertizat că undele seismice ar putea genera valuri de tsunami în unele zone de coastă din sudul Mării Caraibilor.
Serviciul Geologic al Statelor Unite a precizat că magnitudinea cutremurului și alte date privind intensitatea seismului ar putea fi revizuite pe măsură ce seismologii analizează informațiile suplimentare colectate după producerea acestuia.
Un al doilea cutremur s-a produs miercuri seară în Venezuela, de această dată, cu o magnitudine estimată de 7,5 grade pe scara Richter, la 40 de secunde după primul.
Clădiri prăbușite
Cele două cutremure au provocat prăbușirea unor clădiri în capitala Caracas și au determinat autoritățile să emită avertismente privind replicile seismice.
De asemenea, Centrul american de avertizare pentru tsunami în Pacific a emis alerte pentru mai multe zone din Caraibe.
Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), primul seism a avut magnitudinea de 7,1 și s-a produs la ora locală 18:04. Epicentrul a fost localizat pe uscat, în apropierea orașului Montalbán, în nordul Venezuelei.
USGS precizează că magnitudinea și alte caracteristici ale cutremurului ar putea fi revizuite pe măsură ce sunt analizate noi date.
La 40 de secunde după primul seism, un al doilea cutremur, cu magnitudinea estimată la 7,5, a fost raportat în apropiere de localitatea Morón, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Primul cutremur avusese o adâncime de 13 kilometri.
cutremur venezuela
În urma seismelor, Centrul american de avertizare pentru tsunami în Pacific a transmis alerte privind posibile valuri de tsunami pentru Puerto Rico și Insulele Virgine.
O avertizare separată a indicat posibilitatea producerii unor valuri de tsunami și de-a lungul coastelor Venezuelei, precum și în Bonaire, Curaçao și Aruba.
Panică la Caracas
În Caracas, locuitorii au ieșit în grabă din clădirile zguduite de seisme și au rămas pe străzi, în timp ce mai multe imobile au suferit avarii grave. Martorii au relatat că ziduri întregi s-au prăbușit, lăsând mobilierul apartamentelor la vedere, iar coloane de praf s-au ridicat deasupra unor cartiere intens circulate ale capitalei.
Ministrul venezuelean de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că seismele au fost resimțite în mai multe state ale țării și a confirmat existența unor „situații alarmante" în cartierul Altamira din Caracas, unde mai multe locuințe și clădiri s-au prăbușit.
Oficialul a îndemnat populația să rămână în spații deschise, avertizând că replicile ar putea provoca noi prăbușiri ale clădirilor deja afectate. El a sugerat, de asemenea, că există persoane rănite și le-a cerut șoferilor să lase liber accesul ambulanțelor și echipajelor de intervenție.
„Înțelegem că unii oameni pot fi disperați, dar acționăm conform protocoalelor pentru a activa operațiunile de salvare și pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie. Fiți foarte atenți cu copiii și vârstnicii și verificați dacă apropiații voștri sunt în siguranță", a declarat Cabello la televiziunea de stat.
Număr uriaș de victime
Inițial, nu au existat cifre oficiale privind decesele sau răniții. Cu toate acestea, Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) estimează că numărul potențial de morți va fi între 10.000 și 100.000.
Rețelele de socializare sunt pline de videoclipuri în care se vede cum cutremurele devastează tot ce întâlnesc în cale. Străzile s-au umplut de oameni care au evacuat clădirile din Caracas, care se clătinau teribil. Au rămas afară, derutați, speriați, fără să știe încotro s-o apuce. Din postări se observă șocul teribil de care suferă cei mai mulți.
venezuela cutremur
Mobilierul e trântit la pământ sau iese de sub dărâmături. Nori de praf fac atmosfera irespirabilă și îngreunează vizibilitatea.
În cartierul Palos Grandes din estul Capitalei Caracas, locuitorii au încercat cu disperare să-și salveze semenii prinși sub dărâmături.
În Altamira, un alt cartier din Caracas, o clădire cu 22 de etaje a fost aproape complet distrusă. Presa locală raportează pagube importante la aeroportul Maiquetía din Caracas, ale cărui părți din acoperiș s-au făcut una cu pământul, ridicând nori uriași de praf cenușiu.
Aeroportul este, de altfel, închis acum, ca urmare a dezastrelor.
Într-un spital din Caracas, panourile din tavan au căzut peste pacienți și vizitatori.
Serviciul de telefonie mobilă, internetul și electricitatea au fost parțial întrerupte în toată țara.
Pentru a preveni incendiile, autoritățile au ordonat oprirea alimentării cu gaze. Oamenii sunt îndemnați să rămână afară, în spații deschise.
Cutremurele din Venezuela au fost urmate de un cutremur în nordul Japoniei, resimțit și la Tokio, cu o magnitudine de 6,9 Richter.
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență.
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