Viață după moarte pe Facebook: Meta brevetează „clone digitale" care pot posta în numele celor decedați
Postat la: 18.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Compania a obținut recent aprobarea unui brevet care descrie un sistem bazat pe inteligență artificială capabil să mențină conturile persoanelor decedate. Nu este vorba doar despre arhivarea amintirilor, ci despre crearea unei „clone digitale" care ar putea posta, comenta și răspunde la mesaje în numele utilizatorului dispărut.
Tehnologia descrisă în brevet se bazează pe un model lingvistic antrenat cu datele personale ale utilizatorului, cu postări vechi, comentarii, reacții, mesaje private și tipare de comportament online. Practic, sistemul ar învăța cum scriai, cum reacționai și ce fel de conținut distribuiai.
După activare, acest agent AI ar putea publica mesaje noi, ar putea răspunde automat la comentarii sau la mesaje private și chiar ar putea interacționa cu prietenii ca și cum persoana ar fi încă activă pe platformă.
Se ia în calcul inclusiv simularea vocii și a imaginii pentru apeluri video sau audio generate artificial. Cu alte cuvinte, nu doar textul, ci întreaga prezență digitală ar putea fi recreată.
Justificarea oficială invocată în brevet este legată de experiența utilizatorilor. Compania susține că dispariția bruscă a unei persoane de pe platformă afectează comunitatea și că o astfel de tehnologie ar putea ajuta la „menținerea conexiunii".
Meta a precizat însă, printr-un purtător de cuvânt, că faptul că un concept este brevetat nu înseamnă automat că va fi implementat. Deocamdată, nu există un plan concret pentru lansarea acestei funcții.
Totuși, ideea nu este complet nouă. Facebook are deja opțiuni precum „contactul de moștenire", iar discuțiile despre avataruri digitale și amintiri interactive circulă de ani buni în industria tech.
