Un medicament comun pentru diabet, asociat cu „longevitate excepțională" la femei

Nu doar că metforminul ajută la gestionarea eficientă a diabetului de tip 2, dar ar putea oferi femeilor în vârstă șanse mai mari de a ajunge la impresionanta vârstă de 90 de ani, potrivit unei cercetări recente - aparent datorită mai multor efecte anti-îmbătrânire.

Oameni de știință din SUA și Germania au analizat datele provenite dintr-un studiu american de lungă durată realizat pe femei aflate la postmenopauză. Au fost selectate înregistrările a 438 de participante - jumătate dintre ele urmau tratament cu metformin pentru diabet, iar cealaltă jumătate lua un alt medicament antidiabetic, sulfoniluree.

Deși studiul are anumite limitări, s-a calculat că femeile din grupul tratat cu metformin au avut un risc cu 30% mai mic de a muri înainte de vârsta de 90 de ani, comparativ cu cele din grupul care a luat sulfoniluree.

„S-a demonstrat că metforminul acționează asupra mai multor mecanisme implicate în procesul de îmbătrânire și, prin urmare, a fost propus ca medicament care ar putea prelungi durata de viață la oameni", au scris cercetătorii în lucrarea publicată.

„Am constatat că inițierea tratamentului cu metformin a crescut probabilitatea unei longevități excepționale comparativ cu inițierea tratamentului cu sulfoniluree la femeile cu diabet de tip 2."

Metforminul este utilizat de zeci de ani și este considerat un medicament geroterapeutic - adică un tratament capabil să încetinească diferite procese de îmbătrânire din organism. De exemplu, s-a demonstrat că limitează deteriorarea ADN-ului și stimulează activitatea genelor asociate cu longevitatea. Studii anterioare au arătat că metforminul poate reduce uzura la nivel cerebral și chiar riscul de long COVID. Totuși, oamenii de știință nu sunt încă siguri că medicamentul prelungește efectiv durata de viață, în special la oameni - motiv pentru care a fost realizat acest studiu.

Cercetarea nu poate demonstra o relație directă cauză-efect, așa cum ar face un studiu clinic randomizat controlat (RCT), deoarece participantele nu au fost repartizate aleatoriu la un anumit tratament, ci au urmat recomandările medicilor. În plus, nu a existat un grup placebo fără tratament, iar dimensiunea totală a eșantionului nu a fost foarte mare.

Cu toate acestea, studiul are și puncte forte.

De exemplu, perioada medie de urmărire a fost de 14-15 ani, mult mai lungă decât ar permite un RCT standard. Acest lucru este esențial pentru a înțelege modul în care o intervenție influențează durata de viață.

„Un avantaj major al analizei noastre a fost perioada lungă de urmărire după inițierea tratamentului, posibilă datorită examinării unei cohorte monitorizate extensiv din perioada de mijloc a vieții până la vârste de 90 de ani și peste, ceea ce nu este fezabil în studiile clinice randomizate tipice", au explicat cercetătorii.

Aceștia sugerează că viitoare studii randomizate ar putea aprofunda rezultatele obținute. Între timp, pe măsură ce populația globală îmbătrânește, cercetările continuă să caute metode prin care oamenii să rămână sănătoși mai mult timp și să reducă deteriorarea organismului odată cu înaintarea în vârstă, scrie sciencealert.com.

„Ipoteza susține că îmbătrânirea biologică este maleabilă și că încetinirea acesteia ar putea întârzia sau preveni apariția mai multor boli și dizabilități asociate vârstei", notează cercetătorii.

„Un obiectiv esențial este identificarea unor intervenții terapeutice și preventive noi care să încetinească îmbătrânirea biologică."

Studiul a fost publicat în Journal of Gerontology: Medical Sciences.