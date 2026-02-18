Persoanele cu hancicap își port pierde indemnizațiile dacă nu plătesc taxele la timp

Guvernul a publicat astăzi, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsuri în administrație, agreat de coaliție, care prevede că persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele și taxele locale pot fi executate silit, inclusiv prin retragerea indemnizațiilor lunare.

Potrivit documentului, primăriile vor fi responsabile pentru executarea silită a sumelor datorate, la solicitarea organelor fiscale locale. Măsura intră în vigoare începând cu drepturile aferente lunii calendaristice următoare datei adoptării ordonanței. Articolul 431 al proiectului de Ordonanță de Urgență stabilește că indemnizația acordată persoanelor cu handicap poate fi reținută pentru achitarea impozitelor și taxelor locale neachitate.

În același timp, articolul 42 definește tipurile de indemnizații și beneficiarii acestora. Persoanele cu handicap grav au posibilitatea de a alege între indemnizația pentru însoțitor și serviciul de asistent personal. De asemenea, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu handicap grav, precum și adulții cu handicap grav, pot opta între a beneficia de un asistent personal sau de indemnizația lunară, cu excepția persoanelor cu handicap vizual grav.

Cuantumul indemnizațiilor

Conform grilei stabilite de Ministerul Muncii:

Adult cu handicap grav: 529 lei/lună + buget complementar de 199 lei

Adult cu handicap accentuat: 350 lei/lună + buget complementar de 146 lei

Adult cu handicap mediu: 80 lei/lună

Copil cu handicap grav: 463 lei/lună

Copil cu handicap accentuat: 232 lei/lună

Copil cu handicap mediu: 80 lei/lună