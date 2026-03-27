Aproape de Marea Galileii a fost descoperit un proiectil cu o inscripție misterioasă. Datează din vremea lui Iisus și pare că transmite un mesaj

O echipă de cercetători de la Universitatea din Haifa a anunțat descoperirea unui artefact rar în situl arheologic Hippos, situat în apropiere de Marea Galileii. Este vorba despre un glonț de praștie din plumb, vechi de aproximativ 2.000 de ani, care poartă o inscripție cu un mesaj surprinzător: „Învață-ți lecția".

Descoperirea a fost prezentată într-un studiu publicat pe 10 martie 2026 în revista Palestine Exploration Quarterly. Proiectilul este de mici dimensiuni, aproximativ 3,2 cm lungime, și cântărește 38 de grame. Acesta a fost găsit în apropierea zidurilor fostului oraș antic, într-o zonă considerată strategică pentru atacuri, notează Historia.

Potrivit arheologilor, inscripția în limba greacă reprezintă un caz unic. Este pentru prima dată când cuvântul „învață" apare pe un astfel de obiect, ceea ce sugerează o notă de ironie sau chiar sarcasm din partea apărătorilor orașului. Mesajul ar fi fost adresat inamicilor, ca o formă de provocare înaintea impactului.

Cercetătorii cred că textul a fost imprimat prin turnarea plumbului topit într-o matriță inscripționată, iar formularea ar putea fi interpretată ca un ordin ironic: „învață-ți lecția". Astfel de practici nu erau complet neobișnuite, alte proiectile descoperite în regiune purtând inscripții precum „prinde" sau „gustă", însă acesta este primul exemplu de acest tip documentat clar.

Artefactul a fost descoperit în 2025 cu ajutorul unui detector de metale, la circa 260 de metri de zidurile orașului, sugerând că putea fi lansat pe distanțe considerabile. Specialiștii estimează că inițial cântărea mai mult, dar a fost deteriorat în urma impactului.

Analiza indică faptul că obiectul datează din perioada începutului secolului I î.Hr. și ar putea fi asociat cu conflictele din regiune, inclusiv tentativele de cucerire ale regelui Alexandru Ianneus. Totuși, experții nu exclud nici alte scenarii, precum utilizarea în antrenamente militare sau în confruntări locale.