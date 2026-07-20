Ministra de Externe, Oana Țoiu, spune că unul dintre frații Tate a încercat să o abordeze în SUA. "Singura reacție a fost să plec"

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, spune că nu a avut o întâlnire oficială sau planificată cu frații Tate, ci că a fost abordată de unul dintre ei la recepția dată de emisarul special al lui Donald Trump, Paolo Zampolli.

Oana Țoiu spune că nu a existat nicio discuție, ba mai mult, că a ales să plece de la eveniment în momentul în care a observat că cei doi se află acolo.

"În momentul în care am aflat că sunt prezenți la acea recepție și că unul dintre frații Tate ne-a abordat într-un grup mai larg de conversație, am decis imediat să plec de la eveniment. Nu a existat nicio conversație individuală. Noi nu cunoșteam lista invitaților, nu aveam control asupra acesteia și nu aveam informații în acest sens. Vorbim exclusiv despre conversații publice, într-un cadru public, în prezența mai multor persoane, așa cum se întâmplă la astfel de recepții", a declarat aceasta într-un interviu pentru Adevărul.

Ministra de Externe respinge vehement ipoteza potrivit căreia ar fi discutat despre dosarele lor și reafirmă că are toleranță zero față de traficul de persoane și chiar susține pedepse mai dure și confiscarea averilor traficanților.

"Poziția mea a fost publică în toți acești ani, iar toate voturile și inițiativele legislative pe care le-am susținut au urmărit fermitatea absolută în combaterea acestui fenomen. Chiar dacă nu poți controla lista invitaților, chiar dacă nu aveam informații despre prezența lor și chiar dacă era vorba despre conversații în grup, România trebuia să transmită o linie foarte clară", a mai declarat Oana Țoiu pentru aceeași sursă.