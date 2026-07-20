"Odiseea" - noul film al lui Christopher Nolan - a debutat cu încasări globale de peste 260 de milioane de dolari

„Odiseea" (The Odyssey), film semnat de Christopher Nolan a debutat cu încasări globale estimate de 124,5 milioane de dolari din vânzările de bilete în SUA, și încă 139,6 milioane de dolari în străinătate, depășind debutul filmului „Oppenheimer", scrie Mediafax.

Se pare că regizorul, Christopher Nolan a transformat una dintre cele mai vechi opere literare din lume într-un film de un succes neașteptat. Puțini regizori ar fi putut realiza o adaptare cu distribuție de staruri și buget uriaș a poemului epic al lui Homer, comentează jurnaliștii Associated Press.

Producția Universal a reprezentat o miză deloc neglijabilă pentru Nolan, venind după filmul „Oppenheimer", câștigător al premiului pentru cel mai bun film în 2023. Cu un buget de producție de 250 de milioane de dolari, acesta se numără printre cele mai scumpe filme cu rating R realizate vreodată. Universal cheltuiește aproximativ 125 de milioane de dolari pentru promovarea sa filmului.

Entuziasmul stârnit de filmul „Odiseea" a fost atât de mare, încât IMAX a pus în vânzare bilete pentru unele proiecții în format 70 mm cu un an înainte. Pentru a satisface cererea extraordinară pentru formatul preferat de Nolan, IMAX 70 mm, unele cinematografe au adăugat proiecții la miezul nopții și la ora 3 dimineața - iar biletele s-au epuizat.

„Este incredibil de satisfăcător să vezi entuziasmul palpabil din cinematografe în acest weekend. Nolan a creat o aventură epică. Este o producție de o amploare la care publicul a reacționat extraordinar de bine", a declarat Jim Orr, directorul departamentului de distribuție internă al Universal.

Nu știm dacă succesul peliculei este caracterizat de actori, plotul filmului sau calitatea mai mare a imaginii. „Odiseea" este primul film al lui Nolan realizat în întregime cu camere de luat vederi cu tehnologie IMAX, capabile să redea imagini cu o rezoluție mult mai ridicată decât sistemele video convenționale.

Potrivit AP, formatul a generat o parte semnificativă din profitul de pe urma vânzării de bilete. Câștigurile au fost de 29,6 milioane de dolari pe piața internă în format IMAX și 51,8 milioane de dolari la nivel global, ceea ce a dus la cel mai bun weekend din istoria companiei.

Pelicula, ne prezintă, într-un mod îndrăzneț, o bucată una dintre cele mai cunoscute opere ce surprind Grecia Antică. Filmul surprinde drumul lui Ulise spre casă după distrugerea Troiei, călătorie care-l poartă prin războaie, furtuni, dar și insule stranii. Regele Ulise încearcă să se întoarcă la Penelopa și la fiul său, Telemah. Deși povestea s-a întâmplat acum 3.000 de ani, filmul ilustrează stereotipuri valabile chiar și astăzi.