Metoda eficientă prin care faci diferența dintre foamea reală și cea emoțională. Semnele care îți arată de ce apare pofta care te îngrașă

Dacă alimentația ar trebui să fie o sursă de energie pentru organism, în perioadele dificile pot apărea pofte de dulce, gustări luate din obișnuință sau episoade de ronțăit pe fond emoțional. Stresul, oboseala și ritmul alert al vieții pot schimba felul în care ne raportăm la mâncare.

De aceea, este important să învățăm să facem diferența dintre foamea fizică și cea emoțională, pentru a evita mâncatul impulsiv și pentru a avea o relație mai echilibrată cu alimentația. Atunci când suntem stresați, organismul produce mai mult cortizol, hormon care poate crește apetitul și favorizează consumul de alimente bogate în zahăr și grăsimi. În plus, oboseala influențează sistemul de recompensă al creierului, care caută o sursă rapidă de confort prin eliberarea dopaminei. Astfel, după o zi solicitantă, este posibil să simți nevoia de a mânca, chiar dacă organismul nu are nevoie de hrană.

Cum recunoști foamea reală

Foamea fizică apare treptat și este însoțită de semnale clare, precum senzația de gol în stomac, scăderea energiei, dificultăți de concentrare sau zgomote digestive. Ea nu presupune pofta pentru un aliment anume și poate fi satisfăcută cu o masă echilibrată. După ce mănânci, senzația de foame dispare, iar în locul ei apare sațietatea.

Ce este foamea emoțională

Foamea emoțională apare brusc și este declanșată de stres, anxietate sau plictiseală, nu de nevoile organismului. De regulă, este însoțită de dorința de a consuma dulciuri sau alimente ultraprocesate și poate persista chiar și după o masă consistentă. De multe ori, acest tip de alimentație este urmat de sentimente de vinovăție.

Hidratarea poate reduce poftele

O metodă simplă recomandată de specialiști este „regula celor 10 minute". Dacă apare o poftă puternică de a mânca, bea un pahar cu apă și așteaptă 10 minute. Uneori, organismul confundă senzația de sete cu cea de foame, iar pofta dispare după hidratare. Dacă senzația persistă și apar semnele foamei fizice, este momentul pentru o gustare echilibrată.

Câteva schimbări simple pot face diferența:

mănâncă încet și mestecă bine alimentele, pentru a permite creierului să primească semnalul de sațietate;

evită telefonul sau televizorul în timpul mesei, deoarece distrag atenția și favorizează consumul excesiv;

păstrează la îndemână gustări sănătoase, precum fructe, nuci sau migdale.

De asemenea, un program alimentar regulat, cu un mic dejun bogat în proteine, un prânz echilibrat și o cină ușoară, poate reduce semnificativ apariția poftelor dintre mese.