Barrie Schwortz: "Noile rezultate ADN prezintă o anomalie — ceea ce am găsit pe Giulgiul din Torino este imposibil"
Postat la: 19.04.2026 |
De mai bine de 46 de ani, Barrie Schwortz — fotograful oficial al istoricului Proiect de Cercetare a Giulgiului de la Torino, din 1978 — a examinat această relicvă antică cu o obiectivitate științifică neclintită și fără o agendă religioasă.
Inițial era total sceptic, cand a fost invitat in calitate de expert sa se pronunte asupra autenticitatii a zis ca o sa fie o misiune simpla, pentru ca vorba despre un fals. Tot cercetand a ajuns la concluzia ca Giulgiul este autentic, sunt prea multe dovezi stiințifice. Dar acum, într-o revelație revoluționară care provoacă unde de șoc atât în comunitatea științifică, cât și în cea religioasă, Schwortz a anunțat: „Noile rezultate ADN sunt aici — și ceea ce am găsit pe Giulgiul din Torino este imposibil.”
Cele mai recente analize genetice ale petelor de sânge au descoperit markeri care contrazic complet medicina umană convențională. Aceste secvențe nu se aliniază cu niciun grup populațional cunoscut din perioada medievală, din Orientul Apropiat antic sau chiar din bazele de date genetice umane moderne. Profilul ADN-ului provoacă tot ceea ce credeam că înțelegem despre genetica umană și ridică întrebări explozive despre adevărata origine a pânzei și a bărbatului ale cărui imagine și sângele acestuia.
Aceasta nu este concluzia științifică așteptată sau demontarea ușoară a unui "fake" pe care experții o anticipau. Este o descoperire radicală, care sfărâmă paradigmele și îi lasă pe cercetătorii de lungă durată fără cuvinte, forțând atât credincioșii, cât și scepticii să se confrunte cu dovezi care depășesc cu mult înțelegerea noastră actuală a istoriei și biologiei. Verdictul lui Barrie Schwortz este clar: "Ceea ce noul ADN a dezvăluit despre Giulgiul din Torino este imposibil… totuși, este acolo! O anomalie inexplicabilă legată de sângele imprimat pe pânză".
