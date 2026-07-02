Bebeluși scoși la vânzare pe rețele de socializare. Preț negociabil funcție de sarcină

O anchetă Observator scoate la iveală lucruri halucinante. Femei care își vând bebelușii pe Facebook, prețul fiind negociabil. Reporterii au contactat o tânără din Ploiești care pusese un astfel de anunț. S-au întâlnit, au discutat, fata și-a spus povestea, apoi s-au mai întâlnit la maternitate după ce născuse și dorea să scape de micuț cât mai repede.

Tânăra în cauză a venit din Belgia pentru a scăpa de copil. "Nici nu am ataşamentul ăla. Am mai mult chestia aia să se termine, să fac ceva. Nu ştiu... e urât spus. E o perioadă foarte urâtă din viaţa mea sarcina asta. Nu e nicio amintire frumoasă. A fost doar o chinuială continuă. Şi să mai chinui şi un copil. Când plânge ăla de foame, eu ce îi fac? Eu vreau să o nasc, să o ia şi să nu o văd dacă se poate. Eu nu o dau că am vreo depresie. Nici nu mă simt ataşată de ea, ca o mamă. Eu după ce nasc vreau să plec în afară. Ăsta e planul meu", a spus femeia pentru sursa citată mai sus.

Deși iubitul ar fi fost încântat inițial că va deveni tată, s-a răzgândit și i-a cerut să abandoneze copilul în spital. Cum era prea târziu pentru un avort, fata s-a gândit să revină în România și să-și vândă bebelușul. Prețul....două luni de chirieși un bilet de avion. "Lucram la un bar. El nici nu ştie unde sunt! Nici dacă am născut! El, iniţial, spunea că îşi doreşte un copil. Dar, apoi, femeie gravidă, vin greţurile. Nu am mai prezentat interes. Eu cu ce să o cresc, ce să fac. Ce să îi ofer. Eu m-am tot gândit. Nu este o decizie pe care am luat-o peste noapte. Veniţi la spital. Spuneţi că e tatăl copilului. Pe tine nu te întreabă cine eşti. Eu le spun că e tatăl copilului. Să poată să stea cu copilul. Nu o să mă întrebe nimeni. Eu sunt deschisă la orice propunere aveţi! Două luni de chirie că nu am ce să fac! Şi un bilet de avion!", a mai spus fata.

Nici măcar după ce a devenit mamă nu s-a răzgândit. "Unde să-l ţin, cu ce să îl cresc, ce să îi fac. Nu vreau să stau cu copilul. Mai urc la el că trebuie. Apoi te iau la ochi. N-am ce face. Am născut, l-am văzut, nu am ce să fac... Trebuie să stau să se vindece operaţia şi apoi la revedere. Mă interesează să mă ajutaţi cu chiria. O lună, o lună şi jumătate. Maxim două luni. Şi acolo ceva de mâncare. 2.000, 3.000 de lei. Să am de mâncare. Să mă descurc până îmi revin şi să plec. Când îmi zice că sunt ok cu operaţia, am şi plecat.", a mai spus aceasta. Fata a spus că a mai fost contactată de încă o persoană. Până la final a insistat să-și vândă copilul fără nicio remușcare. Reporterii au crezut că acesta este un caz izolat, dar când au contactat o altă persoană au descoperit o situație asemănătoare.