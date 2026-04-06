Benjamin Netanyahu proiectează lumea care va urma după Războiul din Iran

Pe 31 martie, în aceeași zi în care un superpetrolier a ars în largul Dubaiului, Hegseth a promis bombe mai mari, Trump a spus Regatului Unit să-și ia propriul petrol, iar Dar a aterizat la Beijing pentru a negocia pacea, Netanyahu a intrat pe Newsmax și a propus ceva ce niciun analist nu a decifrat. El a spus că soluția pe termen lung este "redirecționarea conductelor energetice spre vest, traversând Arabia Saudită către Marea Roșie și Marea Mediterană, ocolind punctul geografic de blocaj al Iranului."

Aceasta nu este o propunere de conductă. Aceasta este o încercare de a înlocui un punct de strangulare cu altul. Strâmtoarea Hormuz are o lățime de 39 de kilometri și este în prezent închisă. Viziunea lui Netanyahu direcționează energia Golfului spre vest, traversând deșertul Saudit până la Marea Roșie, apoi către terminalele israeliene din Mediterană. Orice petrol care circulă prin acest coridor în loc de Hormuz trece prin infrastructura controlată de Israel. Israelul devine noul stat de tranzit. Țara care a ajutat la declanșarea războiului ce a închis vechiul punct de strangulare se poziționează pentru a opera înlocuitorul.

Infrastructura există sub formă de schelet. Conducta Est-Vest a Arabiei Saudite are deja 7 milioane de barili pe zi către Yanbu pe Marea Roșie, activată ca o ocolitoare de urgență. Linia Habshan-Fujairah a EAU transportă 1,8 milioane de barili pe zi către Golful Oman. Propunerea lui Netanyahu extinde aceste artere cu aproximativ 700 de kilometri de conductă nouă de la Yanbu prin Iordania până la Eilat, conectându-se la coridorul existent Eilat-Ashkelon care ajunge în Marea Mediterană. Cost: zeci de miliarde. Cronologie: trei până la opt ani. Condiție politică prealabilă: normalizarea saudito-israeliană, pe care Acordurile lui Abraham au început-o și acest război se accelerează.

Netanyahu a declarat că liderii arabi "înțeleg acum amenințarea" și sunt deschiși să se alinieze. Nu greșește în privința percepției amenințării. Fiecare stat din Golf a absorbit atacurile cu rachete și drone ale Iranului timp de 31 de zile. EAU a interceptat 414 rachete balistice, 1.914 drone și 15 rachete de croazieră. Baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită a fost lovită. Ras Laffan din Qatar a fost lovit. Petrolierul Kuweitului arde. Statele din Golf, care au petrecut decenii construind infrastructură pentru a supraviețui unei închideri a Hormuzului, au văzut cum acea infrastructură a fost oricum afectată. Ieșirea de incendiu a fost incendiată. Netanyahu propune să construiască o nouă ieșire care să treacă prin teritoriul său.

Iată ce face această propunere strategică, nu aspirațională. Războiul a demonstrat deja că infrastructura de ocolire pe partea Golfului este vulnerabilă. Fujairah și Dubai se află la mai puțin de 200 de kilometri de teritoriul iranian. Chiar și Salalah, pe coasta Oceanului Indian a Omanului, la 800 de kilometri de Iran, a fost lovită de drone. Iranul i-a lovit pe toți. Dar infrastructura care traversează spre vest Arabia Saudită, Iordania și Israel plasează capătul conductei la peste 1.500 de kilometri de Iran, dincolo de raza de acțiune a rachetelor cu rază scurtă și medie care constituie cea mai mare parte a inventarului Iranului și care s-au dovedit a fi cele mai eficiente în acest război. Cele mai lungi arme cu rază de acțiune ale Iranului ar putea ajunge teoretic, dar acestea sunt rachetele pe care SUA și Israel le-au distrus sistematic în timp de 31 de zile. Netanyahu nu propune o ocolire invulnerabilă. El propune o ocolire care îi va costa Iranului cele mai eficiente arme pentru a amenința.

IDF execută faza cinetică: 200 de lovituri aseară, cele mai mici lansări iraniene în ultimele 24 de ore, un alt buncăr de comandă distrus. Dar Netanyahu a trecut deja de faza cinetică. El proiectează arhitectura care faceUrmătoarea criză a lui Hormuz este imposibilă, făcându-l irelevant. Strâmtoarea care transportă 20 la sută din petrolul lumii ar purta zero dacă țițeiul din Golf ar curge spre vest, către Marea Mediterană.

Shah Abbas a capturat Hormuz în 1622 pentru a finanța Isfahan. Patru sute de ani mai târziu, Netanyahu propune să facă Hormuz învechit prin direcționarea petrolului său prin porturile țării care bombardează în prezent Isfahan. Bucla nu se închide. Redirecționează. Iar redirecționarea trece prin Israel.