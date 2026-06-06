Diana Șoșoacă, dialog direct cu Vladimir Putin: mesaj transmis de liderul rus pentru români

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a vorbit direct cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la sesiunea plenară a Forumului Economic Internațional din Sankt Petersburg (SPIEF). Ea i-a transmis liderului rus că România nu dorește să sprijine Ucraina în război, iar poporul țării sale „nu îl urăște" pe președintele Federației Ruse. Dialogul apare într-un context tensionat între România și Rusia, după incidente cu drone.

Ce a spus Șoșoacă

„Sunt din România și aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște, poporul român vrea pace cu Rusia. Noi nu vrem să ajutăm Ucraina, nu vrem să le dăm bani, dar, din păcate, România e condusă din Bruxelles și nu pot să vă transmit un salut călduros din partea președintelui nostru, pentru că nu avem un președinte. Din punctul nostru de vedere, sunt președintele SOS România, am fost cenzurată în România", a spus Șoșoacă.

Unul dintre momentele care au atras atenția în sală a fost afirmația potrivit căreia România „nu are președinte". În acel moment, Vladimir Putin, aflat în sală, a râs.

„Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României. Nu l-am lăsat și l-am scos din Parlamentul României", a afirmat Șoșoacă. Putin a râs și în timpul acestei afirmații.

În discurs, europarlamentara a transmis mesaje elogioase la adresa Rusiei și a poporului rus, spunând că România și Europa ar trebui să coopereze cu Moscova. „Nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume. Sunteți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța dumneavoastră și admirăm întregul popor rus", a spus Diana Șoșoacă, conform Mediafax.

Lidera S.O.S. România a încheiat prin felicitări adresate organizatorilor forumului și printr-un atac la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Aceasta este o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper ca, în scurt timp, să nu o mai avem pe Ursula von der Leyen președintă a Comisiei Europene", a declarat Șoșoacă.

Răspunsul lui Putin

„Transmiteți cele mai calde urări tuturor oamenilor ortodocși din România", a spus liderul rus.

Diana Șoșocă, poză cu purtătoarea de cuvânt a MAE rus

De asemenea, Diana Iovanovici-Șoșoacă, europarlamentar și președintele S.O.S. România, a publicat anterior pe Facebook o fotografie de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, în care apare alături de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Alături de fotografie, lidera S.O.S. România a transmis un mesaj în care își justifică prezența la eveniment prin nevoia de „dialog" și prin ideea că România trebuie să participe la discuțiile internaționale majore.

„Un selfie cu Maria Zaharova, înainte de venirea președintelui Vladimir Putin! România trebuie să fie prezentă oriunde se discută marile probleme ale lumii. Dialogul rămâne cea mai puternică armă a diplomației. România înainte de toate!", a scris Diana Șoșoacă.