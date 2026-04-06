Cel mai bun economist din 2026 avertizează lumea: "Un fenomen va costa omenirea jumătate din bogăție"

Adrien Bilal, profesor asistent la Universitatea Stanford din California, din Statele Unite, este câștigătorul premiului pentru cel mai bun tânăr economist din 2026, trofeu creat în 2000 de către Le Monde și Le Cercle des Économistes, ajuns la a 27-a ediție. El avertizează lumea că „schimbările climatice vor costa omenirea 50% din bogăția noastră - produsul intern brut (PIB) până în 2100".

În afara lumii, pentru că în departamentul său este studios și liniștit de la Universitate, este izolat de tulburările momentului și intenționează ca acestea să rămână așa: În aceste vremuri marcate de trumpism, conflicte și tensiuni comerciale, tânărul economist nu vrea să comenteze politica americană, potrivit Le Monde.

Dar profesorul Adrien Bilal este și în lume, pentru că cercetările sale abordează probleme decisive, începând cu schimbările climatice. El a fost fruntașul promoției sale când a fost admis la Școala Politehnica în 2010, apoi a urmat cursurile Școlii de Economie din Paris, fondată de Daniel Cohen (1953-2023), și a obținut un doctorat la Universitatea Princeton din New Jersey.

Ulterior, a trecut prin rândurile universităților americane de top: Universitatea din Chicago, Harvard și, în final, Stanford pe Coasta de Vest, unde este acum profesor asistent de economie.

Publicațiile sale și-au lăsat amprenta asupra Americii. Chiar dacă sunt pline de formule complexe și calcule matematice, ele rezonează încă cu publicul larg, ceea ce este rar. Una dintre primele sale lucrări, publicată în 2024 împreună cu Diego Känzig, profesor asistent de economie la Universitatea Northwestern din Chicago, a făcut furori și a fost mediatizată pe scară largă în presă: aceasta explica că, dacă politicile rămân neschimbate, „schimbările climatice vor costa 50% din produsul intern brut până în 2100" - de șase ori mai mult decât preziseseră modelele tradiționale.

Cercetătorul a spus că el însuși a fost surprins de rezultate. „Într-adevăr, am fost surprinși de magnitudinea cifrelor, până în punctul în care, la început, am crezut că am făcut o greșeală", își amintește el. „Când am postat online documentul de lucru, am publicat și date de replicare, deoarece am vrut ca colegii noștri să ne spună dacă există o problemă în analiza noastră."

Simularea a schițat un scenariu teoretic în care nu se face nimic pentru a combate schimbările climatice. PIB-ul în 2100 ar fi atunci de aproximativ jumătate din cel dintr-o lume fără încălzire, deoarece creșterea temperaturilor, pe lângă distrugerile cauzate de inundații și furtuni, ar afecta direct productivitatea, investițiile și, prin urmare, creșterea economică pe termen lung.

În special, abordarea sa se diferențiază de modelele tradiționale prin concentrarea pe evoluția temperaturii medii globale, mai degrabă decât pe efectele locale de la o țară la alta.

Acest lucru face posibilă o mai bună surprindere a impactului global al perturbărilor climatice, în special a celor legate de încălzirea oceanelor, fenomenele meteorologice extreme și interacțiunile dintre economii.

Haosul climatic este responsabil pentru accelerarea uraganelor, secetelor și inundațiilor care devastează economia. Includerea lor în calculele macroeconomice oferă o imagine mai clară a sumei evenimentelor locale. Adoptând o abordare globală, cercetarea lui Bilal arată că efectele încălzirii nu se anulează între regiuni: la nivel mondial, pierderile depășesc cu mult orice câștiguri locale.

„Există o diferență fundamentală între capital și oameni: capitalul fizic nu se poate muta. Nu vom muta clădirile atunci când condițiile climatice se deteriorează într-o regiune. Prin urmare, valoarea capitalului tinde să se deprecieze", a explicat el.

În schimb, „oamenii se pot muta și se pot adapta la consecințele schimbărilor climatice", a continuat el. În ciuda concentrării sale asupra schimbărilor climatice, tânărul economist nu intenționează să devină un guru al climei și are o gamă largă de interese.