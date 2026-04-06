Cel mai bun economist din 2026 avertizează lumea: "Un fenomen va costa omenirea jumătate din bogăție"
Postat la: 01.04.2026 |
Adrien Bilal, profesor asistent la Universitatea Stanford din California, din Statele Unite, este câștigătorul premiului pentru cel mai bun tânăr economist din 2026, trofeu creat în 2000 de către Le Monde și Le Cercle des Économistes, ajuns la a 27-a ediție. El avertizează lumea că „schimbările climatice vor costa omenirea 50% din bogăția noastră - produsul intern brut (PIB) până în 2100".
În afara lumii, pentru că în departamentul său este studios și liniștit de la Universitate, este izolat de tulburările momentului și intenționează ca acestea să rămână așa: În aceste vremuri marcate de trumpism, conflicte și tensiuni comerciale, tânărul economist nu vrea să comenteze politica americană, potrivit Le Monde.
Dar profesorul Adrien Bilal este și în lume, pentru că cercetările sale abordează probleme decisive, începând cu schimbările climatice. El a fost fruntașul promoției sale când a fost admis la Școala Politehnica în 2010, apoi a urmat cursurile Școlii de Economie din Paris, fondată de Daniel Cohen (1953-2023), și a obținut un doctorat la Universitatea Princeton din New Jersey.
Ulterior, a trecut prin rândurile universităților americane de top: Universitatea din Chicago, Harvard și, în final, Stanford pe Coasta de Vest, unde este acum profesor asistent de economie.
Publicațiile sale și-au lăsat amprenta asupra Americii. Chiar dacă sunt pline de formule complexe și calcule matematice, ele rezonează încă cu publicul larg, ceea ce este rar. Una dintre primele sale lucrări, publicată în 2024 împreună cu Diego Känzig, profesor asistent de economie la Universitatea Northwestern din Chicago, a făcut furori și a fost mediatizată pe scară largă în presă: aceasta explica că, dacă politicile rămân neschimbate, „schimbările climatice vor costa 50% din produsul intern brut până în 2100" - de șase ori mai mult decât preziseseră modelele tradiționale.
Cercetătorul a spus că el însuși a fost surprins de rezultate. „Într-adevăr, am fost surprinși de magnitudinea cifrelor, până în punctul în care, la început, am crezut că am făcut o greșeală", își amintește el. „Când am postat online documentul de lucru, am publicat și date de replicare, deoarece am vrut ca colegii noștri să ne spună dacă există o problemă în analiza noastră."
Simularea a schițat un scenariu teoretic în care nu se face nimic pentru a combate schimbările climatice. PIB-ul în 2100 ar fi atunci de aproximativ jumătate din cel dintr-o lume fără încălzire, deoarece creșterea temperaturilor, pe lângă distrugerile cauzate de inundații și furtuni, ar afecta direct productivitatea, investițiile și, prin urmare, creșterea economică pe termen lung.
În special, abordarea sa se diferențiază de modelele tradiționale prin concentrarea pe evoluția temperaturii medii globale, mai degrabă decât pe efectele locale de la o țară la alta.
Acest lucru face posibilă o mai bună surprindere a impactului global al perturbărilor climatice, în special a celor legate de încălzirea oceanelor, fenomenele meteorologice extreme și interacțiunile dintre economii.
Haosul climatic este responsabil pentru accelerarea uraganelor, secetelor și inundațiilor care devastează economia. Includerea lor în calculele macroeconomice oferă o imagine mai clară a sumei evenimentelor locale. Adoptând o abordare globală, cercetarea lui Bilal arată că efectele încălzirii nu se anulează între regiuni: la nivel mondial, pierderile depășesc cu mult orice câștiguri locale.
„Există o diferență fundamentală între capital și oameni: capitalul fizic nu se poate muta. Nu vom muta clădirile atunci când condițiile climatice se deteriorează într-o regiune. Prin urmare, valoarea capitalului tinde să se deprecieze", a explicat el.
În schimb, „oamenii se pot muta și se pot adapta la consecințele schimbărilor climatice", a continuat el. În ciuda concentrării sale asupra schimbărilor climatice, tânărul economist nu intenționează să devină un guru al climei și are o gamă largă de interese.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Misterul învierii lui Iisus capătă noi dimensiuni după apariția de noi dovezi în sprijinul relatării biblice
Relatarea potrivit careia Iisus a inviat la trei zile dupa rastignire reprezinta unul dintre pilonii centrali ai creștin ...
-
În culisele căutării unei ieșiri din războiul cu Iranul. Socoteala lui Donald Trump nu se potrivește cu cea din teren
Eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu intre Statele Unite și Iran au intrat intr-un blocaj total, in c ...
-
Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?
Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți su ...
-
Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"
Invazia la scara larga a Ucrainei de catre Rusia se afla acum in al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europ ...
-
Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja
O companie australiana, Cortical Labs, susține ca a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți in ...
-
O singură injecție ar putea reda auzul în doar o lună. Terapia testată deja pe pacienți
O echipa de cercetatori de la Institutul Karolinska a testat o terapie genica noua care ar putea schimba complet modul i ...
-
Cum ar afecta Europa o eventuală invazie terestră americană în Iran
O posibila intervenție militara terestra a Statelor Unite in Iran ar putea avea consecințe economice profunde pentru Eur ...
-
Sondaj: Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională
Raportul de forțe la nivel global pare sa se reconfigureze. Pentru prima data in aproape doua decenii, China depașește S ...
-
Un gigant tech face praf decizia Rusiei, după ce oamenii nu mai puteau plăti normal nici cumpărăturile: „Bine ați venit în rezistența digitală, frații și surorile mele"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune ca restricțiile impuse de autoritațile ruse asupra serviciilor VPN au provocat p ...
-
Aeroporturile din Italia, sub alertă: alimentarea cu combustibil, limitată temporar. Ce înseamnă asta pentru pasageri și companii
Mai multe aeroporturi din Italia au introdus restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane. Este vorba despre ...
-
Propunere pentru Bolojan: „Pfizer să dea Viagra pentru români, în loc de vaccinuri! Nu e o glumă, e economie simplă!"
În locul vaccinurilor COVID-19, Guvernuil Ilie Bolojan sa ceara Viagra de la Pfizer, e propunerea pentru executiv ...
-
Opriți nebunul! - Apel al laureatului premiului Nobel pentru Pace şi fost director al AIEA, apel pentru oprirea lui Trump
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace si fostul director al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Moham ...
-
Cum a prins o femeie trans, care lucrează pentru Ucraina, o agentă FSB, care se dădea drept escortă de lux: „A făcut o greșeală. A spus că mă iubește"
O poveste de dragoste și spionaj demna de un roman sau de un scenariu de film a avut in centru o femeie trans, care lucr ...
-
Bucureștiul, campion european la facturi. Plătim energia mai scump decât la Madrid sau Londra
Deși nu este cea mai bogata capitala din Europa, Bucureștiul este printre cele mai scumpe cand vine vorba de lumina. Dat ...
-
Peter Thiel și eshatologia tehnologiei: "Anticristul este un administrator binevoitor cu o Inteligență Artificială apocaliptică!"
Începand din septembrie 2025, antreprenorul și filozoful miliardar Peter Thiel a inițiat o serie provocatoare de p ...
-
Explozie în tech: Giganții chinezi ai semiconductorilor sparg recordurile de venituri în 2025
Companiile chineze din industria semiconductorilor au raportat venituri record anul trecut, impulsionate de cererea pent ...
-
Ce-a grăita Zarathrusta despre Sfârșitul Lumii. Religia Persană - zoroastrismul - a prevazut acest Război din Iran cu "lumea din cele patru vânturi" și cu semne precise
Zarathustra (sau Zoroastru, 628-551 i.C.) a fost profet, coordonator al religiei din Iranul arhaic (Persia) și zeu, sau, ...
-
Vladimir Putin a dat ordin, după ultimul atac: Rusia începe evacuarea de urgență și se teme de o catastrofă nucleară
Rusia a inceput sambata evacuarea a 198 de angajati de la centrala nucleara de la Bushehr, din Iran, in urma unui alt at ...
-
Mesaj de Înviere - Donald Trump anunță că merge cu Dumnezeu înainte dar că va dezlănțui Iadul: "Slavă Domnului!"
Presedintele american Donald Trump a dat sambata un nou termen Iranului - de 48 de ore - pentru a ajunge la un acord cu ...
-
Haaretz: Rezerviștii care suferă de sindromul de stres post-traumatic sunt trimiși din nou în serviciu pe măsură ce armata israeliană se apropie de colaps!
Criza tot mai profunda de personal din Israel pare sa impinga armata de ocupație sa readuca in serviciu chiar și rezervi ...
-
Big Pharma a îngropat cu buna știință timp de 100 de ani o tehnologie de vindecare prin frecvențe ca să-și vândă otrăvurile chimice
Georges Lakhovsky a fost un inginer ruso-francez care a construit un dispozitiv numit Oscilator Multi-Unde in 1928. Teor ...
-
Netanyahu a bătut monedă cu Trump ca reîncarnare a Regelui Persiei (Iranului) Cirius cel Mare și-l consideră Mesia ben Iosef care trebuie sa-l aducă pe Mesia ben David
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, in 2018, Israelul l-a declarat public pe președintele SUA un al doi ...
-
Iranul anunță că a doborât încă un avion american și ia în derâdere eforturile SUA de a găsi pilotul F-15 doborât vineri: "Uau, Geniilor!"
Iranul a anuntat vineri noaptea ca a doborat un al doilea avion militar american, in apropierea stramtorii Ormuz. Potriv ...
-
Papa Leon condamnă „ocupația imperialistă" și îl îndeamnă pe Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului în numele Crucii!
Papa Leon condamna „ocupația imperialista" și il indeamna pe Trump sa puna capat razboiului impotriva Iranului Pap ...
-
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. Nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție și poate părăsi țara
Magistrații Tribunalului București au decis, prin hotarare definitiva, ridicarea controlului judiciar pentru Calin Georg ...
-
Serviciile secrete din SUA îl contrazic pe Donald Trump: Iranul are un arsenal foarte puternic. Americanii nu pot să le elimine dronele
Aproximativ jumatate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt inca intacte si mii de drone de atac raman in arsenal ...
-
Scandal: o jurnalistă italiană dezvăluie că are o relaţie cu ministrul de Interne, căsătorit şi tatăl a doi copii
Jurnalista, scriitoarea si prezentatoarea TV si radio Claudia Conte a dezvaluit, intr-un interviu acordat site-ului Mone ...
-
JD Vance, numit de Trump în poziția de „țar" al fraudei în SUA: percheziții anunțate deja de președintele SUA
Președintele american Donald Trump a decis sa-l numeasca pe vicepreședintele SUA JD Vance in poziția de „țar" (n. ...
-
S-au schimbat si valorile "normale" ale colesterolului după ce "îmbolnaviseră" peste noapte un miliard de oameni de hipertensiune. Urmeaza "noua" glicemie!
In urma cu jumatate de an, Asociata Americana pentru Inima (American Heart Asociation), organism cu rol de reglementare ...
-
Mașini rulate cu garanție de la dealer - Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra
Achiziționarea unei mașini rulate poate fi o alegere inteligenta, mai ales cand vine cu garanție de la dealer. O astfel ...
