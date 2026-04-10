Cele trei „planuri în zece puncte" pentru pacea cu Iranul produc declarații contradictorii și confuzie în privința armistițiului din Orientul Mijlociu
Postat la: 10.04.2026 |
Donald Trump a descris momentul drept „o zi importantă pentru pacea mondială", după ce Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, la doar câteva ore după ce liderul american amenințase cu distrugerea „unei întregi civilizații".
Președintele american a declarat că a primit din partea Iranului o propunere în zece puncte, pe care a considerat-o „o bază viabilă pentru negocieri", anunțând suspendarea temporară a ostilităților.
La doar o zi distanță însă, armistițiul fragil părea aproape de colaps. Există dezacorduri majore asupra termenilor acordului, iar Trump a avertizat asupra unor atacuri „mai ample și mai puternice", în timp ce Israel a continuat bombardamentele în Liban.
Potrivit unor relatări din presa americană, inclusiv The New York Times, mai mulți consilieri apropiați ai președintelui sunt sceptici în privința durabilității unui acord.
Vicepreședintele JD Vance a descris situația drept un „armistițiu fragil" și a afirmat că Iranul ar fi transmis nu unul, ci trei planuri diferite în zece puncte. Prima versiune, susține el, „probabil a fost scrisă de ChatGPT" și a fost respinsă imediat de negociatorii americani, inclusiv Steve Witkoff și Jared Kushner.
O a doua propunere ar fi fost mai rezonabilă și rezultatul unor discuții indirecte între Statele Unite, Iran și Pakistan, fiind planul la care Trump a făcut referire public. A treia versiune, potrivit lui Vance, ar fi fost mai radicală și ar fi apărut în spațiul public fără canale oficiale.
Acordul inițial ar fi fost încheiat târziu marți seară, după ce Trump stabilise un termen limită dur pentru Teheran. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Iranul ar fi cerut o pauză în conflict.
Ambele părți și-au revendicat victoria: Trump a vorbit despre o „victorie totală", în timp ce autoritățile iraniene au invocat un „succes pe teren".
Totuși, neînțelegerile au apărut imediat. Trump a făcut referire la un plan în 15 puncte, în timp ce Casa Albă a sugerat că documentul discutat public nu ar coincide cu versiunea reală analizată de Washington. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că una dintre propunerile Iranului a fost „aruncată la gunoi".
Miercuri dimineață, Trump a afirmat că Iranul ar fi acceptat să renunțe la îmbogățirea uraniului. La scurt timp, Consiliul Suprem de Securitate Națională de la Teheran a prezentat propria interpretare a planului, insistând asupra dreptului de a continua acest proces.
De asemenea, există divergențe privind aria de aplicare a armistițiului. Statele Unite și Israelul susțin că Libanul nu este inclus, în timp ce Iranul și mediatorii din Pakistan afirmă că acordul vizează încetarea completă a ostilităților în mai multe state din regiune.
În paralel, ofensiva israeliană s-a intensificat, cu lovituri asupra unor poziții ale Hezbollah. Iranul a condamnat atacurile, calificându-le drept o „încălcare gravă" a armistițiului și avertizând asupra unor represalii.
Planul iranian, publicat de agenția de stat Tasnim News Agency, include cereri precum ridicarea sancțiunilor, retragerea trupelor americane din regiune și menținerea controlului asupra Strâmtorii Hormuz.
Ministrul de externe Abbas Araghchi a declarat că Iranul își va opri operațiunile defensive dacă atacurile vor înceta, dar a avertizat că tranzitul prin strâmtoare va fi permis doar în condiții stabilite de Teheran.
În practică însă, Iranul a restricționat traficul petrolier și a lansat atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din regiune, inclusiv asupra unor instalații din Arabia Saudită și Kuwait.
În acest context, Trump a reiterat că ar putea autoriza atacuri „mai mari și mai puternice" dacă negocierile eșuează și a anunțat menținerea forțelor americane în regiune.
Între timp, criticile interne cresc. Congresmanul republican Don Bacon a pus sub semnul întrebării ideea unei „victorii totale", avertizând că Iranul ar putea colabora cu Russia și China pentru a-și reconstrui capacitatea militară în următorii ani.
Pe fondul reacțiilor negative, Trump a revenit asupra afirmației că planul în zece puncte ar reprezenta o bază solidă de negociere. Un oficial al Casei Albe a susținut ulterior că documentul public nu reflectă intențiile reale ale președintelui.
Cu toate acestea, Trump a sugerat ulterior că majoritatea punctelor au fost deja negociate, lăsând deschisă posibilitatea reluării atacurilor, în condițiile în care armistițiul a început sub semnul incertitudinii.
