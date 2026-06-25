Cod galben de căldură în aproape toată țara. Temperaturile urcă până la 35 de grade, iar disconfortul termic se accentuează

Aproape întreg teritoriul României este vizat joi de o avertizare cod galben emisă de meteorologi, pe fondul unui val de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. În numeroase regiuni sunt așteptate maxime de până la 35 de grade.

Avertizare valabilă în cea mai mare parte a țării

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea cod galben este în vigoare joi, 25 iunie, în intervalul orar 12:00 - 21:00.

„Joi, 25 iunie, în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul şi estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi nord-vest, unde izolat va fi caniculă", a transmis ANM.

Disconfort termic accentuat în zonele de câmpie

Meteorologii avertizează că, pe lângă temperaturile ridicate, disconfortul termic va crește mai ales în regiunile de câmpie.

În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de căldură resimțită de populație.