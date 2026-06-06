Adrian Năstase: România pare că se pregătește pentru al Doilea Război Mondial. Mi s-a părut o glumă!

Fostul premier Adrian Năstase susține că prin toate deciziile luate în programul SAFE, România pare că se pregătește pentru al Doilea Război Mondial, adică cumpără arme învechite, în timp ce restul lumii luptă cu drone, arme cu laser sau sisteme de război electronic.

Adrian Năstase: Mi s-a parut o gluma elicopterul care survola zona de coasta de la Constanta

"Deciziile referitoare la programul de inarmare SAFE dau impresia ca traim intr-un timp paralel. In apropierea noastra se desfasoara conflicte cu arme ale viitorului iar noi cumparam ce au in depozite producatorii de armament, din secolul trecut. Pare ca ne pregatim sa intram in Al doilea razboi mondial. De atunci au trecut insa peste opt decenii. Sigur ca este important sa avem tancuri pentru ca, intre altele, stim ca numarul de generali de la arma tancuri depinde de numarul de tancuri dar optiunile de aparare pentru viitor ar fi trebuit orientate, poate mult mai mult, spre instrumente moderne de lupta - drone, anti-drone, arme cu laser, radare, sisteme de razboi electronic.

Mi s-a parut o gluma elicopterul care survola zona de coasta de la Constanta pentru a cauta cu binoclul dronele ucrainene „ratacite", in conditiile in care o drona Reaper ar fi putut face cu usurinta o astfel de monitorizare. Si nu inteleg de ce nu folosim pentru productie prototipurile de drone realizate deja de companii romanesti. De ce nu le finantam pentru a produce instalatii potrivite experientelor obtinute din conflictele recente din Ucraina si Iran. Chiar crede cineva ca au sens cateva rachete aer-aer (de milioane de dolari) trase de avioanele F-16 care vor veni peste cativa ani? Nu ar fi mai normal sa cautam aplicatii militare pentru laserul de la Magurele (americanii, britanicii, chinezii au deja arme cu laser sol-aer)?

Cred ca deciziile noastre de cheltuire a banilor SAFE, pentru a finanta industria de aparare europeana, cumparand arme ale trecutului, este o eroare.", scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.