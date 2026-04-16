Criza globală - Peste 80 de instalații energetice, lovite în războiul din Orientul Mijlociu: Pagube estimate la 58 de miliarde dolari

Războiul din Orientul Mijlociu a provocat pagube estimate de până la 58 de miliarde de dolari în infrastructura energetică. Peste 80 de instalații energetice din diferite țări au fost atacate de la începutul războiului, scrie Mediafax.

Războiul a provocat infrastructurii energetice pagube estimate între 34 și 58 de miliarde de dolari, potrivit unei estimări a Rystad Energy citată de CNBC.

Peste 80 de instalații energetice au fost atacate de la începutul războiului, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie. Mai mult de o treime dintre acestea sunt grav avariate, a mai spus Birol.

Iranul a atacat infrastructura de petrol și gaze a vecinilor săi din Golful Persic, inclusiv instalații de producție, rafinării și conducte. Israelul a bombardat instalații de gaze naturale și petrochimice din Iran.

Experții cred că ar putea dura până la doi ani pentru a repara instalațiile și a restabili producția de petrol și gaze la nivelul de dinainte de război.