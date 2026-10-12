Cum reușesc rachetele rebelilor Houthi să străpungă apărarea aeriană a Arabiei Saudite pe sub nasul americanilor
Postat la: 12.10.2026 |
Rebelii Houthii din Yemen, gruparea armată cunoscută și sub numele de Ansar Allah (în arabă Susținători ai lui Dumnezeu), atacă adânc în interiorul Arabiei Saudite cu valuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone, notează Aljazeera.
Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riyadh a fost vizat de mai multe ori de houthii de când a început noua lor campanie militară împotriva regatului în septembrie, saudiții fiind "protejati" cel putin teoretic de americani.
Un atac asupra aeroportului, sâmbătă, a ucis 12 persoane și a rănit 309, cel mai sângeros atac din regat în mai mult de un deceniu. Autoritatea aviației civile din Arabia Saudită a fost forțată să suspende operațiunile și a deviat toate zborurile, în timp ce Statele Unite și Regatul Unit au emis noi avertismente de călătorie pentru cetățeni.
Houthii au revendicat alte două atacuri asupra centrului aerian la începutul acestei săptămâni și duminică au avertizat oamenii să evite aeroporturile saudite.
Arabia Saudită deține una dintre cele mai bine echipate forțe armate din lume, lăudându-se cu sisteme avansate de apărare aeriană multistrat.
Avioanele de război saudite au bombardat pozițiile houthi din Yemen în ultima săptămână, încercând să oprească recentele avansuri ale grupării susținute de Iran împotriva armatei guvernamentale yemenite, pe care Riyadh o susține.
Arsenalul houthi a parcurs un drum lung de când gruparea a preluat controlul asupra orașului Sanaa de la guvern în septembrie 2014.
Dronele și rachetele lor au ajuns până în Israel și, după cum a demonstrat precizia lor, pot lovi anumite ținte, cum ar fi aeroporturile saudite și instalațiile petroliere.
Iată ce știm despre armamentul houthi, cum s-au schimbat tacticile lor și de ce apărarea aeriană saudită se luptă să țină pasul.
Tipul exact de armă folosită pentru a ataca aeroportul din Riyadh este necunoscut, dar houthi au tras sute de drone și rachete asupra Arabiei Saudite de la intervenția din 2015. Gruparea susținută de Iran a vizat, de asemenea, Israelul și nave despre care se presupune că au legături cu Israelul încă de la începutul genocidului din Gaza, în octombrie 2023.
Gruparea și-a folosit armele concertat, combinând drone și rachete de diferite viteze pentru a deruta apărarea aeriană. Același amestec a modelat războiul terestru din Yemen, houthii atacând pozițiile guvernamentale timp de săptămâni înainte de a ocupa coasta Mării Roșii într-o ofensivă rapidă luna trecută.
Printre cele mai avansate opțiuni ale grupării se numără rachetele balistice cu rază medie de acțiune, cum ar fi Palestine-2, o rachetă cu combustibil solid în două etape, despre care se crede că are o rază de acțiune de 2.000 km, cu capacități hipersonice. O alta este Toufan, care pare a fi o rachetă iraniană Ghadr redenumită, despre care se crede că are o rază de acțiune între 1.350 km și 1.950 km.
Rază de acțiune a acestor rachete - unele purtând focoase cu fragmentație - le-a permis houthiilor să pătrundă în rețeaua de apărare aeriană a Israelului, aflată la aproximativ 2.000 km de Yemen.
Houthii dețin, de asemenea, o serie de rachete cu rază scurtă de acțiune, cum ar fi seria Burkan și Badr. Se crede, de asemenea, că acestea sunt de origine iraniană și au fost folosite în atacuri transfrontaliere în Arabia Saudită.
Potrivit lui Nawaf Obaid, cercetător senior la Departamentul de Studii de Război al Kings College, arsenalul de rachete al houthiilor este derivat în esență din armamentul iranian, cu unele influențe tehnologice chinezești.
„Houthiii au demonstrat puține dovezi de inovație tehnologică indigenă semnificativă", a spus el. „Capacitățile lor interne se limitează în mare parte la producerea anumitor rachete și drone de gamă inferioară."
Luna trecută, forțele guvernamentale din Yemen au susținut că houthiii au primit ajutor din partea Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) pentru a dezvolta o nouă capacitate - rachete de croazieră de tip loitering.
Autoritățile saudite spun că forțele lor au doborât o serie de proiectile în ultima săptămână, inclusiv o pereche de rachete balistice îndreptate spre capitală joi. Dar nu au reușit să intercepteze proiectilul care a lovit Aeroportul Internațional King Khalid din Riyadh sâmbătă.
Nawaf Obaid a declarat pentru Al Jazeera că penetrarea ocazională a sistemului de apărare aeriană saudit este de așteptat, având în vedere dimensiunea regatului și granița sa cu Yemenul.
„Oricât de mult poți avea un sistem de apărare aeriană cu mai multe straturi, unul va ieși întotdeauna", a spus el, subliniind că zeci de încercări houthi sunt dejucate pentru fiecare atac reușit.
Wolfgang Pusztai, analist în politici de securitate și apărare, a declarat pentru Al Jazeera că principalul obiectiv al sistemului de apărare antirachetă al Arabiei Saudite a fost contracararea amenințărilor din partea Iranului.
Cu toate acestea, pe măsură ce atacurile houthilor se intensifică, el consideră că este probabil ca saudiții să reorienteze o parte din aceste apărări către Yemen.
Există, de asemenea, problema stocurilor de interceptori. Arabia Saudită - împreună cu mulți dintre aliații regionali și globali ai Statelor Unite - s-a luptat cu stocuri limitate de muniții Patriot și THAAD. Acestea au fost cheltuite rapid de SUA și aliații săi în primele luni ale războiului cu Iranul.
Luna trecută, se pare că Riadul a contactat o serie de țări prietene pentru a desfășura apărare aeriană sau alt tip de sprijin pentru a se apăra împotriva atacurilor houthilor.
Cu toate acestea, Houthii luptă și sub constrângeri serioase. Gruparea se află sub un embargou asupra armelor impus de ONU, o blocadă saudită de ani de zile, precum și lupte pe mai multe fronturi în Yemen.
„Din punct de vedere militar, coaliția condusă de Arabia Saudită are avantajul, dar Houthii pot domina în continuare titlurile cu atacuri ocazionale împotriva Arabiei Saudite", a spus Obaid.
„În calitate de cel mai mare exportator de țiței din lume și economie G20, Arabia Saudită își asumă responsabilități globale care fac ca astfel de atacuri să fie disproporționat de vizibile."
Dimensiunea exactă a arsenalului de rachete al Houthiilor este necunoscută, ceea ce pune sub semnul întrebării capacitatea grupării de a susține atacuri asupra Arabiei Saudite, în timp ce luptă simultan un război terestru aprig în care rachete și drone au fost folosite de gruparea susținută de Iran.
Obaid a declarat că campania aeriană a Arabiei Saudite în Yemen s-a concentrat în mare măsură pe țintirea depozitelor de rachete ale grupării, a instalațiilor subterane și a unităților de producție de drone. Gruparea „provoacă daune enorme" capacităților militare ale Houthiilor, a adăugat el.
Pusztai a declarat pentru Al Jazeera că Houthii probabil mai au doar un număr limitat de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune.
Aceasta ar însemna că nu ar putea lansa atacuri de saturație, în care mai multe rachete și drone sunt lansate asupra unor ținte, cum ar fi în Arabia Saudită.
În schimb, s-ar putea concentra pe direcționarea unor rachete individuale către ținte civile mai puțin apărate „pentru a maximiza impactul strategic al acestor atacuri, în acest caz pentru a perturba traficul aerian civil".
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