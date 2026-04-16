Descoperire spectaculoasă: Cometa interstelară 3I/ATLAS împrăştie apă în spațiu cât pentru 70 de bazine olimpice în fiecare zi
Postat la: 16.04.2026 |
Cometa interstelară 3I/ATLAS împrăştie în spaţiu o cantitate suficientă de apă pentru a umple 70 de bazine olimpice în fiecare zi, conform unei descoperiri făcute de misiunea Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), aparţinând Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), transmite miercuri Space.com.
Această descoperire le oferă oamenilor de ştiinţă oportunitatea remarcabilă de a studia elementele prezente în perioada formării planetelor în jurul altei stele decât Soarele, potenţial mult mai bătrână decât acesta, scrie Agerpres.
Sonda JUICE se îndreaptă în prezent spre Jupiter şi sistemul său de sateliţi îngheţaţi. JUICE a observat cometa 3I/ATLAS, care este doar cel de-al treilea obiect extrasolar cunoscut de ştiinţă, folosind spectrometrul MAJIS (Moons And Jupiter Imaging Spectrometer) şi instrumentul JANUS (Jovis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator).
La fel ca şi cometele formate în interiorul Sistemului Solar, 3I/ATLAS a început să ejecteze materiale volatile la trecerea prin apropierea Soarelui, sub influenţa radiaţiei solare care provoacă trecerea directă a gheţii în stare de vapori, proces denumit sublimare. Emanarea acestor gaze formează coama şi coada caracteristice cometelor. De asemenea, în perioada de trecere pe lângă Soare cometele încep să strălucească, însă în cazul cometei 3I/ATLAS a devenit mai strălucitoare decât se aşteptau oamenii de ştiinţă.
În timpul observaţiilor sale, MAJIS a identificat emisii infraroşii provenite de la molecule de vapori de apă şi dioxid de carbon. Acestea sunt cunoscute sub numele de "volatile" deoarece se evaporă uşor.
"Detecţiile repetate ale vaporilor de apă şi dioxidului de carbon efectuate de MAJIS indică faptul că gheţurile volatile îngropate sub suprafaţă au fost eliberate activ în spaţiu la scurt timp după trecerea prin periheliu" (cel mai apropiat punct al orbitei unui corp faţă de Soare), a declarat într-un comunicat Giuseppe Piccioni, de la Institutul Naţional italian de Astrofizică (INAF), membru al echipei JUICE. "Din datele colectate, am estimat un flux din nucleul cometei de aproximativ două tone pe secundă, echivalentul a aproximativ 70 de bazine olimpice de vapori de apă ejectate în spaţiu în fiecare zi".
"Datele MAJIS ne vor permite să înţelegem mai bine activitatea acestei comete după periheliu şi proprietăţile fizice şi chimice ale materialelor formate în jurul altei stele acum miliarde de ani", a adăugat el.
Observaţiile JUICE ale cometei 3I/ATLAS au fost mai extraordinare deoarece au fost neplanificate, având loc după descoperirea cometei 3I/ATLAS, pe 1 iulie 2025. Observaţiile au fost dificile din cauza perioadelor scurte de timp pe care JUICE le-a avut pentru a studia cometa 3I/ATLAS.
Aceste observaţii au fost urmate de o aşteptare prelungită, datele ajungând pe Pământ abia în februarie 2026.
"Am aşteptat mult timp, dar a meritat cu adevărat", a declarat un alt membru al echipei, Pasquale Palumbo, cercetător INAF şi investigator principal al instrumentului JANUS.
3I/ATLAS a prezentat în apropierea periheliului o comă extinsă, o coadă şi diverse structuri morfologice, cum ar fi raze, jeturi şi filamente. Datele colectate ne vor permite să studiem structurile morfologice, intensitatea luminii şi evoluţia coamei şi cozii cometei pe intervale de timp scurte şi medii.
"Suntem foarte mulţumiţi de performanţa pe care ne-a oferit-o JANUS. Este o previzualizare excelentă a ceea ce va putea face atunci când va opera în jurul lui Jupiter şi a lunilor sale îngheţate, destinaţia finală a misiunii JUICE", a adăugat el.
