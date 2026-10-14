DIICOT a contestat arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu. Decizia finală, la instanța care l-a trimis în Arestul Central
Postat la: 14.10.2026 |
Procurorii DIICOT au contestat hotărârea prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale rămâne în Arestul Central până la soluționarea contestației de către Curtea de Apel București, instanța care a decis arestarea sa pe 29 septembrie, în dosarul presupusei înșelăciuni de peste 1,1 milioane de euro.
La momentul transmiterii informațiilor, termenul pentru judecarea contestației nu fusese stabilit. În fața Arestului Central, susținătorii lui Georgescu au continuat să se adune și să scandeze.
Tribunalul București îi admisese marți, 13 octombrie, cererea de înlocuire a măsurii preventive. Hotărârea prevede însă că cele 30 de zile de arest la domiciliu încep de la data rămânerii definitive a încheierii, astfel că soluția favorabilă nu a însemnat plecarea imediată acasă.
Curtea de Apel decide dacă Georgescu poate părăsi Arestul Central
Contestația procurorilor readuce în discuția Curții de Apel București măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu.
Aceeași instanță a dispus, pe 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat și a omului de afaceri Ionel Rusen. Atunci, Curtea de Apel a schimbat soluția Tribunalului București, care respinsese propunerea DIICOT de arestare și îi plasase sub control judiciar.
Decizia a fost luată într-un complet de divergență, după ce primii doi judecători nu au ajuns la aceeași soluție, așa cum ȘTIRIPESURSE.RO a relatat la momentul arestării.
Noua hotărâre favorabilă lui Georgescu a fost pronunțată de judecătorul Vlad Andriescu, magistratul care respinsese și propunerea inițială de arestare, pe 22 septembrie.
Ce obligații ar avea dacă ajunge în arest la domiciliu
Dacă soluția Tribunalului București rămâne definitivă, Georgescu va trebui să respecte mai multe obligații pe durata arestului la domiciliu.
Potrivit încheierii comunicate de instanță, acesta trebuie:
„Să se prezinte la orice chemare a organelor de urmărire penală sau a instanței, să nu comunice cu persoana vătămată, membrii familiei acesteia, martorii, experții sau ceilalți participanți la comiterea infracțiunii și să comunice periodic informații despre mijloacele de existență."
Obligația de a furniza informații despre mijloacele de existență apare în contextul în care contractul său de muncă de la universitate este suspendat din noiembrie 2024, iar DIICOT a instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare.
Potrivit informațiilor publicate anterior de ȘTIRIPESURSE.RO, în șapte conturi de la o bancă din România au fost blocați, în total, aproximativ 105.000 de euro. Suspendarea contractului universitar documentează întreruperea salariului de lector, fără să stabilească inexistența altor venituri.
Interdicția privind martorii și situația Cristelei Georgescu
Interdicția de a comunica cu martorii a ridicat și întrebarea dacă Georgescu ar putea discuta cu soția sa, în condițiile în care ar urma să locuiască în aceeași casă.
Potrivit informațiilor prezentate în relatarea televizată, Cristela Georgescu nu fusese citată până în acel moment pentru declarații în calitate de martor. Aceasta participase la perchezițiile informatice privind dispozitive ridicate din locuința comună.
Prin urmare, informațiile prezentate nu stabilesc existența unei interdicții de comunicare între cei doi soți. Încheierea Tribunalului enumeră categorii de persoane cu care inculpatul nu poate comunica, fără să o nominalizeze pe Cristela Georgescu.
Dosarul de 1,1 milioane de euro: creditul promis nu ar mai fi fost acordat
Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu.
Potrivit acuzațiilor prezentate anterior de procurori, acestuia i-ar fi fost promisă obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, condiționată de plata unei garanții. După transferarea banilor, i s-ar fi propus majorarea creditului la 15 milioane de euro, în schimbul unei plăți suplimentare.
Finanțarea nu ar mai fi fost acordată, iar prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro. În circuitul finanțării promise apar, potrivit documentelor prezentate de ȘTIRIPESURSE.RO, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena.
Judecarea contestației privește măsura preventivă, fără să stabilească vinovăția lui Călin Georgescu în acest dosar.
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