DNA a descins la Serviciul Permise Ilfov. Cât era șpaga pentru promovarea examenului auto. Sunt vizați angajați și instructori

Postat la: 13.10.2026 |

DNA a descins la Serviciul Permise Ilfov. Cât era șpaga pentru promovarea examenului auto. Sunt vizați angajați și instructori

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, marți, percheziții la sediul Serviciului Permise și Înmatriculări Ilfov, într-un dosar de luare de mită în legătură cu promovarea examenului practic pentru obținerea permisului auto.

Potrivit surselor citate, în dosar sunt vizate fapte de luare de mită pentru înmatricularea vehiculelor, dar și pentru ridicarea mai rapidă a permiselor auto.

Candidații ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a obține o reprogramare peste rând la examenul pentru permisul de conducere, potrivit TVR.

Sumele ar fi fost plătite neoficial, fără legătură cu taxele percepute de stat.

Anchetatorii verifică și suspiciuni privind plata altor sume pentru obținerea permisului auto. Instructorii ar fi intermediat înțelegerile dintre candidați și angajații serviciului, potrivit acelorași surse.

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DNA a descins la Serviciul Permise Ilfov. Cât era șpaga pentru promovarea examenului auto. Sunt vizați angajați și instructori

Postat la: 13.10.2026 |

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Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, marți, percheziții la sediul Serviciului Permise și Înmatriculări Ilfov, într-un dosar de luare de mită în legătură cu promovarea examenului practic pentru obținerea permisului auto.

Potrivit surselor citate, în dosar sunt vizate fapte de luare de mită pentru înmatricularea vehiculelor, dar și pentru ridicarea mai rapidă a permiselor auto.

Candidații ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a obține o reprogramare peste rând la examenul pentru permisul de conducere, potrivit TVR.

Sumele ar fi fost plătite neoficial, fără legătură cu taxele percepute de stat.

Anchetatorii verifică și suspiciuni privind plata altor sume pentru obținerea permisului auto. Instructorii ar fi intermediat înțelegerile dintre candidați și angajații serviciului, potrivit acelorași surse.

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