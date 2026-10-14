Doi ofițeri au bătut la ușa inginerului după ce acesta a inversat supravegherea camerelor stradale împotriva mașinilor politiei
Postat la: 14.10.2026 |
Doi agenți i-au bătut la ușă, dar nu veneau nici cu mandat de arestare, nici cu citație ca martor. Voiau să știe un singur lucru: de ce îndrăznise să întoarcă supravegherea împotriva lor.
Anthony Sistilli, inginer de software și creator de conținut pe YouTube, își construise acasă, în Canada, un sistem automat de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare. Numai că al lui nu vâna șoferi obișnuiți. Viza exclusiv mașinile de poliție. Totul a pornit de la o întrebare aparent simplă.
În Statele Unite, compania Flock Safety ridicase o rețea națională de camere care înregistrează fiecare plăcuță ce trece prin fața lor.
Canada nu avea un asemenea sistem centralizat, dar poliția extinsese deja, în ritm alert, o rețea proprie, descentralizată, cu aparate care funcționează aproape identic. Sistilli a vrut să afle cât de complicat ar fi să reproduci o asemenea tehnologie.
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„Am început să mă întreb cât de greu este să faci o companie ca Flock?", a mărturisit el într-un videoclip publicat pe canalul său.
Prototipul care a funcționat după ajustări
Răspunsul l-a obținut punându-se pe treabă.
A comandat online o cameră 4K pentru montaj pe perete, a legat-o la laptop și i-a dat asistentului său bazat pe inteligență artificială o misiune precisă: să folosească un program de citire a plăcuțelor de înmatriculare care să declanșeze alerta doar atunci când pe ecran apărea un vehicul de poliție.
Prototipul rezultat a fost instalat pe bordul mașinii sale, ca să-l testeze pe șosele reale. Primele încercări au mers greu.
„La început, înregistrările video aveau o întârziere foarte mare", povestește el, „pentru că încercam să calculez șansa ca fiecare mașină de pe drum să fie o mașină de poliție în rezoluție 4K, în același timp distingând plăcuțele de înmatriculare." A redus rezoluția, apoi a schimbat strategia: sistemul avea voie să citească plăcuța abia după ce confirma că vehiculul este o mașină de poliție.
De data aceasta, prototipul a funcționat.
Ce au vrut ofițerii să afle la ușa lui
Succesul nu a rămas mult timp necunoscut. Poliția locală a aflat de proiect și a trimis doi ofițeri pe aleea casei sale. „Doi ofițeri de poliție au mers pe aleea mea și mi-au bătut la ușă pentru a mă întreba despre asta", relatează Sistilli.
„S-a părut foarte ciudat că mă întrebau care sunt intențiile mele." Unul dintre ei a ținut să sublinieze cât de înspăimântător ar fi pentru un polițist ca cineva să afle unde locuiește, când intră în tură și ce face de-a lungul zilei. Răspunsul inginerului a venit fără ezitare.
„Cred că aceasta este exact aceeași îngrijorare pe care o au și civilii", a spus el.
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