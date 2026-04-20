Donald Trump stă cu demiterile lui Pete Hegseth si Kash Patel pe masă pentru a nu șubrezi și ceea ce a mai rămas din MAGA la Washington

Lui Donald Trump i se cer cu maxima urgența doua concedieri importante, determinate de evenimente fără echivoc. Este vorba despre sefii a doua structuri de forță, iar Trump evita sa faca deocamdata acest pas intrucat ar subrezi ceea ce a mai ramas din MAGA la Washington.

Pete Hegseth, secretarul de stat al Apărării, ar putea fi concediat, atât pentru eșecurile sale din război, cât și pentru știrile care tocmai au apărut despre înfometarea trupelor militare americane. Puțina mâncare pe care o primesc nici măcar nu este de calitatea unei închisori - este de calitatea unui lagăr de concentrare ICE. Trupele au rămas, de asemenea, fără provizii sanitare de bază. Iar pachetele de îngrijire de acasă către codurile poștale militare sunt blocate și reținute de USPS.

Kash Patel, seful FBI, ar putea fi, de asemenea, concediat. Atlantic tocmai a publicat un articol despre consumul său constant de alcool, care a dus la absenteism, ebrietate și incapacitate de a funcționa la locul de muncă și frecvente crize psihotice. Atlantic a relatat, de asemenea, utilizarea avioanelor guvernamentale pentru a petrece în majoritatea weekendurilor în Las Vegas, la „The Poodle Room", cu prietena sa.