Șeful Autorității Rutiere Române, înregistrat în propria casă în timp ce număra banii luați ca mită. Stingea lumina pentru a-i pune în seif. Noi dezvăluiri din dosarul DNA
Postat la: 01.04.2026
Noi dezvăluiri din dosarul DNA în care Cristian Anton, președintele Autorității Rutiere Române (ARR), arată cum acesta vorbea singur în timp ce își număra banii primiți, apoi îi plasa în seif după ce stingea lumina. Procurorii DNA îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat care a facilitat eliberarea atestatelor pentru transport marfă și transport persoane, în schimbul unor sume consistente de bani.
Anchetatorii au găsit inițial 350.000 de euro în locuințele lui Cristian Anton din București și Timișoara, banii fiind ascunși în cutii de carton. Ulterior, procurorii au descoperit și alte sume, totalul depășind 500.000 de euro. Președintele ARR, Cristian Anton, este fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, pe vremea când președintele PSD era ministru al Transporturilor.
Funcționarii publici Cristian Anton și Bogdan Radu sunt acuzați că ar fi luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestatele necesare șoferilor profesioniști care se ocupă cu transportul de marfă. Procurorii DNA au înregistrat o întâlnire dintre cei doi, după care șeful ARR s-a apucat să numere banii primiți.
„1, 2, 3 ...(neinteligibil)... 8, 9. Ai să-mi bag ****!", vorbește singur în propria casă președintele ARR, potrivit stenogramenlor.
„Practic, din întreaga conduită observată la Anton Cristian după primirea vizitei lui Radu Bogdan Alexandru se decelează motivul vizitei acestuia, respectiv remiterea sumelor de bani colectate ca urmare a ajutorului dat candidaților în vederea promovării frauduloase a examenului, actele desfășurate de Anton Cristian în apartamentul său fiind subsecvente remiterii de sume de bani: numărarea acestora, împărțirea în mai multe calupuri, legarea cu elastic, plasarea acestora într-un loc sigur, cel mai probabil într-un seif (mai ales raportat la împrejurarea că acesta a închis lumina înainte de a tasta codul, tocmai pentru a nu se observa din exterior activitatea desfășurată), și notarea defalcată a sumelor de bani, aspecte care întăresc veridicitatea informațiilor inițiale", notează procurorii în dosarul DNA.
Anchetatorii au supravegheat mai multe examene pentru eliberarea atestatelor de transport de la finalul lui 2025. În total, 12 persoane sunt implicate în dosarul cu acuzațiile de luare de mită în formă continuată, folosire de informații care nu sunt destinate publicității, constituire de grup infracțional organizat, trafic de influență în formă continuată.
„Cel puțin începând cu data de 13.12.2025, numiții Anton Cristian - director general al Autorității Rutiere Române, împreună cu Radu Bogdan Alexandru (...) au constituit un grup infracțional organizat, structurat pe mai multe paliere, urmărind o acțiune concertată prin intermediul căreia, contra unor sume de bani cu titlu de mită, Anton Cristian, în calitate de lider al grupului și membru în comisia de examinare, permite fraudarea examenelor teoretice desfășurate în vederea obținerii atestatelor profesionale în cadrul A.R.R, (atât proba la calculator cât și proba scrisă), în scopul comiterii infracțiunii de luare de mită", arată anchetatorii.
„În incinta apartamentului s-a putut observa cum Anton Cristian primește de la acesta un plic de dimensiuni mari, voluminos. (...) Din gesturile ulterioare ale lui Anton Cristian, rezultă fără dubii că acesta i-a adus sumele de bani colectate ca urmare a examenului din data de 22.11.2025, și că în imobilul acestuia există numeroase sume de bani.
Ulterior, rămas singur în apartament, Anton Cristian și-a petrecut o perioadă considerabilă de timp numărând sume de bani, astfel cum rezultă din ansamblul gesturilor efectuate în acea împrejurare:
La ora 19:28, au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de manipularea unui plic sau a unor hârtii, după care, la foarte scurt timp, Anton Cristian a fost surprins în timp ce se ducea din zona livingului (unde a stat împreună cu Radu Bogdan Alexandru), spre zona dormitorului, având în mâna stângă un pachet de culoare maro (cel mai probabil un plic mare, pliat la unul dintre capete), care părea să aibă conținut.
Tot la ora 19:28, s-au auzit sunete asemănătoare celor produse de deschiderea/închiderea unei încuietori mecanice.
La orele 19:34, 19:35 și 19:36 au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de manipularea unor plicuri sau hârtii.
La ora 19:38, au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de numărarea unor sume de bani (bancnote), respectiv, de folosirea unor elastice din cauciuc, dar și de manipularea unor plicuri/hârtii.
Sunete asemănătoare celor produse cu ocazia numărării unor sume de bani (bancnote), s-au auzit și la orele 19:39, respectiv 19:40.
În continuare, la ora 19:50, Anton Cristian a venit din zona dormitorului, spre zona bucătăriei, având asupra lui un plic mare, de culoare maro, fără conținut, pe care l-a rupt (pare să fie același plic, pe care l-a dus inițial, cu conținut, din zona livingului, spre zona dormitorului).
ANTON CRISTIAN: ...(neinteligibil)... 6, 7, 8, 9 ...(neinteligibil)... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33 ...(neinteligibil)... 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43 ...(neinteligibil)... 49, 50, 51, 52, 53, 54 ...(neinteligibil)... 56 ...(neinteligibil)... 59, 60. 61, 62, 63, 64 ...(neinteligibil)... 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75 ...(neinteligibil)... 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.(...)
În continuare, la ora 19:58, a fost auzit Anton Cristian, în timp ce realiza, în șoaptă, următoarea numărătoare:
ANTON CRISTIAN: ...(neinteligibil)... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 ...(neinteligibil)... 40, 41 ...(neinteligibil)... 44, 45.
La ora 19:59, a fost auzit din nou Anton Cristian, în timp ce realiza, în șoaptă, următoarea numărătoare:
ANTON CRISTIAN: 1, 2, 3 ...(neinteligibil)... 20. 21 ...(neinteligibil)... 30. 31, 32, 33 ...(neinteligibil)... 61 ...(neinteligibil)... 77, 78 ...(neinteligibil)... 81, 82 ...(neinteligibil)... 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96 ...(neinteligibil)... 98, 99, 100.
La ora 20:29, Anton Cristian a fost auzit, realizând în șoaptă, următoarea numărătoare:
ANTON CRISTIAN: ...(neinteligibil)... 10, 11, 12, 13, 14 ...(neinteligibil)... 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26 ...(neinteligibil)... 30, 31 ...(neinteligibil)... 33 ...(neinteligibil)... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ...(neinteligibil)... 48, 49, 50, 51, 52, 53 ...(neinteligibil)... 56, 57, 58, 59, 60. ...(neinteligibil)... 62, 63 ...(neinteligibil)... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77... 100.
În timpul efectuării numărătorii, s-au auzit sunete asemănătoare celor produse cu ocazia manipulării bancnotelor.
Imediat după finalizarea numărătorii descrise mai sus, s-au auzit sunete asemănătoare celor de folosire a unor elastice din cauciuc, dar și a unui pix.
La ora 20:38, Anton Cristian a stins lumina din zona livingului și a bucătăriei, după care a luat un scaun de tip scară, pe care l-a dus și l-a așezat în față mobilierului de bucătărie.
În continuare, Anton Cristian s-a urcat pe acel scaun, după care, la scurt timp, a luat din zona aceea de mobilier, un pachet asemenea unei cutii din carton sau a unui plic mai mare, care părea să aibă conținut (Anton Cristian s-a dezechilibrat la coborârea de pe scaunul de tip scară).
La ora 20:56, s-au auzit din nou sunete asemănătoare celor produse de manipularea unor plicuri sau hârtii, după care, Anton Cristian a luat pachetul (cel asemenea unei cutii din carton sau a unui plic mai mare), s-a dus cu el în zona mobilierului de bucătărie și s-a urcat pe scaunul de tip scară.
Anton Cristian a așezat acel pachet undeva în mobilier (fără să poată fi observat locul), după care a coborât de pe scaunul de tip scară și a pornit lumina din zona livingului și a bucătăriei.
Imediat după aceea, la orele 20:57 și 20:58, Anton Cristian a realizat, în șoaptă, următoarele numărători:
ANTON CRISTIAN: ...(neinteligibil)... 3, 4, 5 ...(neinteligibil)... 8, 9, 10 ...(neinteligibil)... 14, 15, 16 ...(neinteligibil)... 20.
ANTON CRISTIAN: 1, 2, 3 ...(neinteligibil)... 8, 9. Ai să-mi bag ****!(...)
Imediat după aceea (tot la ora 21:05), Anton Cristian a plecat din zona livingului spre zona dormitorului, cel mai probabil având asupra lui bagajul de tip geamantan/valiză (în drum spre zona dormitorului, a pus un mănunchi de chei pe masa aflată lângă aparatul de aer condiționat)
La ora 21:06, Anton Cristian a revenit în zona livingului, de unde a luat în mână un alt pachet, mai mic (care pare să fie ambalat parțial în hârtie)
În continuare, Anton Cristian a oprit lumina din zona livingului și bucătăriei, după care a mers în apropierea mobilierului de bucătărie și s-a urcat pe același scaun de tip scară.
În următoarele momente, s-au auzit niște sunete asemănătoare celor produse de folosirea unui seif (mai precis, de introducerea unui cod de securitate).
La ora 21:07, Anton Cristian a coborât de pe acel scaun de tip scară, fără să mai aibă pachetul asupra lui.
Ulterior, a mutat scaunul de tip scară din apropierea mobilierului de bucătărie, a luat niște fructe și a pornit din nou lumina".
„Practic, din întreaga conduită observată la Anton Cristian după primirea vizitei lui Radu Bogdan Alexandru se decelează motivul vizitei acestuia, respectiv remiterea sumelor de bani colectate ca urmare a ajutorului dat candidaților în vederea promovării frauduloase a examenului, actele desfășurate de Anton Cristian în apartamentul său fiind subsecvente remiterii de sume de bani:
-numărarea acestora, împărțirea în mai multe calupuri, legarea cu elastic, plasarea acestora într-un loc sigur, cel mai probabil într-un seif (mai ales raportat la împrejurarea că acesta a închis lumina înainte de a tasta codul, tocmai pentru a nu se observa din exterior activitatea desfășurată), și notarea defalcată a sumelor de bani, aspecte care întăresc veridicitatea informațiilor inițiale. (...) Dacă se ține cont că acesta părea că împarte banii în calupuri, se poate presupune în mod rezonabil că acesta a format calupuri de 100 de bancnote, numărând cel puțin 700 de bancnote (100 +45 +100+ 100+23+100+20+9+20)", notează anchetatorii.
