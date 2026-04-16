Europa introduce „buletinul digital" pentru social media: Aplicația UE de verificare a vârstei este gata

Comisia Europeană accelerează eforturile de protejare a minorilor în mediul digital, anunțând finalizarea unei aplicații europene pentru verificarea vârstei. Președinta Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri într-un discurs la Bruxelles că soluția tehnică este pregătită și va fi disponibilă în curând cetățenilor, în contextul în care tot mai multe state membre caută modalități de a restricționa accesul copiilor pe rețelele de socializare. Deocamdată, aplicația nu e disponibilă pentru descărcare.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, Ursula von der Leyen a tras un semnal de alarmă privind riscurile la care sunt expuși tinerii, amintind că un copil din șase este victima hărțuirii online, iar platformele utilizează algoritmi de „infinite scrolling" concepuți special pentru a crea dependență.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii. Vom avea toleranță zero pentru companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri", a declarat oficialul european. Von der Leyen a subliniat că drepturile minorilor trebuie să primeze în fața intereselor comerciale ale giganților tech. Utilizatorii vor putea descărca aplicația pe telefon, tabletă sau computer, configurând-o cu ajutorul pașaportului sau al cărții de identitate.

Utilizatorii își vor putea dovedi vârsta fără a dezvălui alte date cu caracter personal. „Este complet anonimă, utilizatorii nu pot fi urmăriți", a precizat von der Leyen. State precum Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda sunt deja considerate „pionieri", planificând integrarea acestui instrument în portofelele lor digitale naționale. Codul aplicației este „open source", permițând verificarea acestuia de către experți și parteneri globali.

Decizia UE vine pe fondul unui val de reglementări stricte la nivel mondial, după ce Australia a lansat anul trecut o interdicție privind accesul copiilor la social media. În Europa, peste 12 țări, printre care Marea Britanie și Norvegia, iau în calcul sau au adoptat deja limite de vârstă între 13 și 16 ani.

Deși nu există încă o legislație obligatorie la nivelul întregului bloc, Parlamentul European a aprobat în noiembrie un raport care recomandă o limită minimă de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale în toate statele membre. Henna Virkkunen, șefa departamentului digital al UE, a adăugat că se lucrează la un mecanism de coordonare european pentru a asigura o implementare unitară a verificării vârstei, eliminând astfel scuzele platformelor care nu protejează suficient copiii.