Fondatorul Telegram acuză WhatsApp: "Citește mesajele utilizatorilor și partajează datele cu terțe părți"

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a susținut că WhatsApp, deținută de Meta, citește mesajele utilizatorilor și partajează datele cu terțe părți. El a invocat un proces colectiv împotriva Meta și WhatsApp.

Potrivit The Washington Post, procesul a fost intentat de firma de avocatură Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan în numele a șapte utilizatori WhatsApp din Australia, Brazilia, India, Mexic și Africa de Sud. Citând „denunțători curajoși", reclamanții susțin că angajații WhatsApp ar fi putut trimite solicitări inginerilor pentru a descărca mesaje de la anumiți utilizatori.

WhatsApp a negat acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al companiei, Carl Woog, a numit procesul nefondat, susținând că plângerea a fost depusă exclusiv pentru a atrage atenția presei. Experții în securitatea informațiilor au remarcat o lipsă de dovezi.