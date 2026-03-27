„Îi atacăm pe americani oriunde îi găsim. Suntem obligați" Iranul emite un ordin de evacuare pentru civili: urmează atacuri iminente

Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran le recomandă civililor să părăsească imediat zonele unde este staționată armata SUA, informează presa din Orientul Mijlociu.

"Recomandăm cu tărie să părăsiți imediat zonele unde sunt staționate forțele americane pentru a nu fi răniți", a declarat IRGC, adăugând că sunt "obligați" să lovească armata SUA "oriunde îi găsim."

Președintele Donald Trump a susținut anterior că SUA și Iranul sunt în discuții. Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, a confirmat informația că Pakistanul schimbă mesaje între Statele Unite și Iran și că Islamabad a trimis Iranului o propunere americană în 15 puncte.

Agenția iraniană Tasnim a scris pe 26 martie că Iranul, prin intermediari, a depus un răspuns la propunerea americană de a rezolva conflictul și acum așteaptă un răspuns de la Washington.

Corpul Gardienilor Revoluționari Islamici (IRGC) a mai declarat că a refuzat trecerea a trei nave care se îndreptau spre Strâmtoarea Hormuz, a relatat Press TV vineri.

Potrivit părții iraniene, navele au fost nevoite să-și schimbe cursul după un avertisment din partea Marinei Iraniene.

Iranul insistă că interzice trecerea prin Strâmtoarea Hormuz pentru navele care călătoresc dinspre sau către porturile aliaților Israel și Statele Unite, indiferent de destinație, a relatat Press TV.

La începutul acestei săptămâni, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că trecerea prin Strâmtoarea Hormuz este deschisă țărilor prietene. "Am permis trecerea către China, Rusia, India, Irak și Pakistan," a spus el.