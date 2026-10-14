În Bulgaria au fost incendiate 11 din cele 17 antene Starlink care asigură comunicațiile în Ucraina

Doi bărbați mascați au incendiat 11 dintre cele 17 antene Starlink instalate într-un obiectiv cu regim special de securitate din apropierea Sofiei. Echipamentele asigură conexiunea cu sateliții utilizați inclusiv pentru comunicațiile din Ucraina, în contextul războiului, informează Novinite.

11 din cele 17 antene Starlink au fost incendiate în mod deliberat într-un loc securizat din apropierea Sofiei de către două persoane mascate, a declarat Ivailo Mircev, din partea partidului „Da, Bulgaria", într-o postare pe Facebook, punând sub semnul întrebării reacția serviciilor de securitate bulgare la presupusele acte de sabotaj legate de Rusia.

Antenele aparțin sistemului de comunicații Starlink al SpaceX și oferă o conexiune cheie cu sateliții din spațiu, care sunt utilizați și în războiul din Ucraina.

„Ministerul de Interne nu a informat despre incident, iar presa nu l-a prezentat, de parcă nici nu s-ar fi întâmplat", a declarat Mircev.

El a amintit că, în urmă cu doar câteva zile, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, șeful Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS) l-ar fi asigurat că serviciile de contrainformații desfășoară activități intense pentru a combate actele de sabotaj asociate Rusiei.

„Este evident că nu își îndeplinesc misiunea", a afirmat politicianul.

Întrebări privind reacția serviciilor de securitate

Mircev a pus sub semnul întrebării dacă autoritățile bulgare au fost avertizate de serviciile partenere cu privire la un posibil atac asupra obiectivului.

De asemenea, el a cerut clarificări privind eventualele informații pe care serviciile de securitate le-ar fi avut înainte de incident și măsurile luate pentru prevenirea acestuia.

Politicianul a întrebat și dacă sosirea echipajelor de poliție la fața locului, la câteva ore după eveniment, nu reprezintă un caz în care intervenția a venit „prea puțin și prea târziu".

Un incident similar în Polonia

Incendierea din Bulgaria vine după un incident asemănător în Polonia. În acel caz, persoane neidentificate ar fi sărit un gard, ar fi turnat o substanță inflamabilă pe un dulap de comandă și i-ar fi dat foc.

Poliția poloneză a reținut doi cetățeni turci suspectați de implicare în incendiere, dar ulterior i-a eliberat.

Cele două incidente ridică întrebări privind securitatea infrastructurii de comunicații prin satelit, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de preocupările legate de posibile acte de sabotaj.

Totuși, informațiile disponibile nu demonstrează că atacurile din Bulgaria și Polonia au fost coordonate sau că în spatele lor se află același grup.