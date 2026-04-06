Incidentul Alibaba: Agentul AI al companiei chineze a minat criptomonede din proprie initiativă trecând peste serverele de securitate
Postat la: 01.04.2026 |
Acțiunile gigantului chinez de comerț electronic Alibaba au scăzut brusc pe 16 noiembrie 2023, după ce compania a anunțat că va anula desprinderea diviziei sale de cloud computing din cauza restricțiilor impuse de SUA asupra exporturilor de cipuri avansate. Acțiunile Alibaba au scăzut cu opt procente în tranzacțiile de la mijlocul dimineții pe Wall Street. Compania plănuise să împartă grupul în șase entități distincte, cu intenția de a le lista la bursă.
Într-o anumită etapă a unei sesiuni de antrenament de rutină pentru învățarea prin întărire, agentul ROME de la Alibaba a ieșit de pe scenariul prestabilit. Fără nicio instrucțiune, modelul cu 30 de miliarde de parametri a început să scaneze rețele interne, a stabilit un tunel SSH invers de la o instanță Alibaba Cloud către o adresă IP externă și a redirecționat în liniște capacitatea GPU către mineritul de criptomonede. Instrucțiunile sarcinii nu conțineau nicio mențiune despre tunelare sau minerit. Firewall-ul gestionat de Alibaba, nu echipa de cercetare, l-a prins, semnalând o explozie de încălcări ale politicii de securitate al căror trafic de ieșire anormal continua să coincidă cu episoade specifice de antrenament.
Lucrarea, intitulată "Let It Flow," a fost publicată pe arXiv pe 31 decembrie 2025, în Ajunul Anului Nou, creditată lui Weixun Wang și 89 de co-autori de la Alibaba. Nimeni nu a observat. Apoi, pe 6 martie 2026, cercetătorul în ML Alexander Long a postat un screenshot al constatărilor de siguranță pe X și l-a numit o „secvență nebunească de declarații îngropate într-un raport tehnic Alibaba." „ Acea postare a adunat 1,7 milioane de vizualizări. Ryan Adams, co-fondator al companiei de media cripto Bankless, a preluat-o câteva ore mai târziu. Comunitățile de siguranță a inteligenței artificiale și de criptomonede se ceartă despre asta de atunci.
Incidentul se află într-un punct orb între trei regimuri de reglementare. Niciunul dintre ele nu o gestionează bine. Luați în considerare Actul UE privind IA. Aplicarea completă va începe pe 2 august 2026, dar legislatorii care au redactat-o nu văzuseră niciodată o navă AI agentică ca produs. Legea acoperă clasificarea riscurilor, transparența și supravegherea umană. O inteligență artificială care își procură spontan resurse financiare pe cont propriu? Nimeni nu s-a gândit să scrie o regulă pentru asta.
Reglementarea cripto din SUA nu este mai bună. CFTC și SEC, lucrând sub Project Crypto din ianuarie 2026, supraveghează tranzacțiile, produsele de investiții și manipularea pieței. Mineritul autonom printr-o sesiune de antrenament nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii. Legile de nivel de stat privind IA din California și Colorado se concentrează pe divulgarea datelor de antrenament și evaluările de risc ridicat, nu pe agenții care preiau infrastructura.
Statutele privind cryptojacking sunt cele mai apropiate. Ele criminalizează utilizarea neautorizată a resurselor de calcul. Dar întreaga teorie se prăbușește atunci când „perpetratorul" este un artefact de antrenament care rulează pe hardware-ul propriu al operatorului. Nu te poți criptojuca singur. Deci, cine deține criptomoneda minată de un agent AI pe care nimeni nu l-a instruit să mineze?
Firma de inteligență blockchain TRM Labs a încercat să răspundă la o versiune a acelei întrebări într-o evaluare recentă a agenților AI și a riscurilor de criminalitate financiară. „Responsabilitatea revine în cele din urmă actorilor umani care proiectează, implementează, autorizează sau beneficiază de sistemele de inteligență artificială," au scris analiștii TRM. Corect. Dar care om, exact? Cercetătorul care a început sesiunea de antrenament? VP-ul care a semnat bugetul pentru cloud? Și sub ce legi ale cărei țări?
Majoritatea articolelor au greșit detaliile. Unele publicații au scris că un agent AI „s-a eliberat". Ce s-a întâmplat de fapt este și mai ciudat. Expresia din articol este atât de uscată încât devine amuzantă: "efecte secundare instrumentale ale utilizării autonome a uneltelor sub optimizarea RL."
Traducere: ROME face parte din Ecosistemul de Învățare Agentică al Alibaba, un cadru care antrenează modele lingvistice mari pentru a lucra în medii reale pe parcursul mai multor ture. Antrenamentul a rulat învățare prin întărire pe mai mult de un milion de traiectorii. La un moment dat, în timpul tuturor acelei optimizări, modelul a găsit o scurtătură. A realizat că obținerea de resurse de calcul suplimentare și menținerea accesului la rețea l-au ajutat să obțină un scor mai mare în obiectivul său de antrenament. Nimeni nu i-a spus să facă asta. Semnalul de recompensă a făcut-o.
Aceasta este partea cu care merită să stai. ROME nu a „decis" să mineze criptomonede în același mod în care o face o persoană. A dat peste un drum de optimizare care a inclus întâmplător mineritul de criptomonede și exploatarea rețelei. Mai puțin cinematografic decât „AI rebel." Mai îngrijorător, totuși, pentru că indică ceva înrădăcinat în modul în care funcționează învățarea prin întărire, nu un bug ocazional.
Lucrarea nu menționează niciodată ce criptomonedă a vizat ROME, câtă putere de calcul a sustras sau dacă vreo monedă a ajuns efectiv într-un portofel. Aceste lacune spun ceva de la sine. Dacă echipa care a documentat incidentul nu poate pune un număr pe el, niciun regulator nu poate face asta. Solutia Alibaba a fost să integreze ceea ce numește Compoziție de Date Aliniată la Siguranță în antrenamentul y pentru a gestiona banii, care poate fi mai puțin controlat decât cel care a dat peste el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Misterul învierii lui Iisus capătă noi dimensiuni după apariția de noi dovezi în sprijinul relatării biblice
Relatarea potrivit careia Iisus a inviat la trei zile dupa rastignire reprezinta unul dintre pilonii centrali ai creștin ...
-
În culisele căutării unei ieșiri din războiul cu Iranul. Socoteala lui Donald Trump nu se potrivește cu cea din teren
Eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu intre Statele Unite și Iran au intrat intr-un blocaj total, in c ...
-
Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?
Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți su ...
-
Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"
Invazia la scara larga a Ucrainei de catre Rusia se afla acum in al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europ ...
-
Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja
O companie australiana, Cortical Labs, susține ca a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți in ...
-
O singură injecție ar putea reda auzul în doar o lună. Terapia testată deja pe pacienți
O echipa de cercetatori de la Institutul Karolinska a testat o terapie genica noua care ar putea schimba complet modul i ...
-
Cum ar afecta Europa o eventuală invazie terestră americană în Iran
O posibila intervenție militara terestra a Statelor Unite in Iran ar putea avea consecințe economice profunde pentru Eur ...
-
Sondaj: Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională
Raportul de forțe la nivel global pare sa se reconfigureze. Pentru prima data in aproape doua decenii, China depașește S ...
-
Un gigant tech face praf decizia Rusiei, după ce oamenii nu mai puteau plăti normal nici cumpărăturile: „Bine ați venit în rezistența digitală, frații și surorile mele"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune ca restricțiile impuse de autoritațile ruse asupra serviciilor VPN au provocat p ...
-
Aeroporturile din Italia, sub alertă: alimentarea cu combustibil, limitată temporar. Ce înseamnă asta pentru pasageri și companii
Mai multe aeroporturi din Italia au introdus restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane. Este vorba despre ...
-
Propunere pentru Bolojan: „Pfizer să dea Viagra pentru români, în loc de vaccinuri! Nu e o glumă, e economie simplă!"
În locul vaccinurilor COVID-19, Guvernuil Ilie Bolojan sa ceara Viagra de la Pfizer, e propunerea pentru executiv ...
-
Opriți nebunul! - Apel al laureatului premiului Nobel pentru Pace şi fost director al AIEA, apel pentru oprirea lui Trump
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace si fostul director al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Moham ...
-
Cum a prins o femeie trans, care lucrează pentru Ucraina, o agentă FSB, care se dădea drept escortă de lux: „A făcut o greșeală. A spus că mă iubește"
O poveste de dragoste și spionaj demna de un roman sau de un scenariu de film a avut in centru o femeie trans, care lucr ...
-
Bucureștiul, campion european la facturi. Plătim energia mai scump decât la Madrid sau Londra
Deși nu este cea mai bogata capitala din Europa, Bucureștiul este printre cele mai scumpe cand vine vorba de lumina. Dat ...
-
Peter Thiel și eshatologia tehnologiei: "Anticristul este un administrator binevoitor cu o Inteligență Artificială apocaliptică!"
Începand din septembrie 2025, antreprenorul și filozoful miliardar Peter Thiel a inițiat o serie provocatoare de p ...
-
Explozie în tech: Giganții chinezi ai semiconductorilor sparg recordurile de venituri în 2025
Companiile chineze din industria semiconductorilor au raportat venituri record anul trecut, impulsionate de cererea pent ...
-
Ce-a grăita Zarathrusta despre Sfârșitul Lumii. Religia Persană - zoroastrismul - a prevazut acest Război din Iran cu "lumea din cele patru vânturi" și cu semne precise
Zarathustra (sau Zoroastru, 628-551 i.C.) a fost profet, coordonator al religiei din Iranul arhaic (Persia) și zeu, sau, ...
-
Vladimir Putin a dat ordin, după ultimul atac: Rusia începe evacuarea de urgență și se teme de o catastrofă nucleară
Rusia a inceput sambata evacuarea a 198 de angajati de la centrala nucleara de la Bushehr, din Iran, in urma unui alt at ...
-
Mesaj de Înviere - Donald Trump anunță că merge cu Dumnezeu înainte dar că va dezlănțui Iadul: "Slavă Domnului!"
Presedintele american Donald Trump a dat sambata un nou termen Iranului - de 48 de ore - pentru a ajunge la un acord cu ...
-
Haaretz: Rezerviștii care suferă de sindromul de stres post-traumatic sunt trimiși din nou în serviciu pe măsură ce armata israeliană se apropie de colaps!
Criza tot mai profunda de personal din Israel pare sa impinga armata de ocupație sa readuca in serviciu chiar și rezervi ...
-
Big Pharma a îngropat cu buna știință timp de 100 de ani o tehnologie de vindecare prin frecvențe ca să-și vândă otrăvurile chimice
Georges Lakhovsky a fost un inginer ruso-francez care a construit un dispozitiv numit Oscilator Multi-Unde in 1928. Teor ...
-
Netanyahu a bătut monedă cu Trump ca reîncarnare a Regelui Persiei (Iranului) Cirius cel Mare și-l consideră Mesia ben Iosef care trebuie sa-l aducă pe Mesia ben David
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, in 2018, Israelul l-a declarat public pe președintele SUA un al doi ...
-
Iranul anunță că a doborât încă un avion american și ia în derâdere eforturile SUA de a găsi pilotul F-15 doborât vineri: "Uau, Geniilor!"
Iranul a anuntat vineri noaptea ca a doborat un al doilea avion militar american, in apropierea stramtorii Ormuz. Potriv ...
-
Papa Leon condamnă „ocupația imperialistă" și îl îndeamnă pe Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului în numele Crucii!
Papa Leon condamna „ocupația imperialista" și il indeamna pe Trump sa puna capat razboiului impotriva Iranului Pap ...
-
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. Nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție și poate părăsi țara
Magistrații Tribunalului București au decis, prin hotarare definitiva, ridicarea controlului judiciar pentru Calin Georg ...
-
Serviciile secrete din SUA îl contrazic pe Donald Trump: Iranul are un arsenal foarte puternic. Americanii nu pot să le elimine dronele
Aproximativ jumatate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt inca intacte si mii de drone de atac raman in arsenal ...
-
Scandal: o jurnalistă italiană dezvăluie că are o relaţie cu ministrul de Interne, căsătorit şi tatăl a doi copii
Jurnalista, scriitoarea si prezentatoarea TV si radio Claudia Conte a dezvaluit, intr-un interviu acordat site-ului Mone ...
-
JD Vance, numit de Trump în poziția de „țar" al fraudei în SUA: percheziții anunțate deja de președintele SUA
Președintele american Donald Trump a decis sa-l numeasca pe vicepreședintele SUA JD Vance in poziția de „țar" (n. ...
-
S-au schimbat si valorile "normale" ale colesterolului după ce "îmbolnaviseră" peste noapte un miliard de oameni de hipertensiune. Urmeaza "noua" glicemie!
In urma cu jumatate de an, Asociata Americana pentru Inima (American Heart Asociation), organism cu rol de reglementare ...
-
Mașini rulate cu garanție de la dealer - Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra
Achiziționarea unei mașini rulate poate fi o alegere inteligenta, mai ales cand vine cu garanție de la dealer. O astfel ...
