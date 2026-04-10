Iranul a lovit direct în "inima" Arabiei Saudite și provoacă dezastru la nivel mondial: Cea mai mare uzină pentru stabilizarea țițeiului din lume

Arabia Saudită a confirmat atacuri asupra facilităţilor sale de petrol şi gaze, inclusiv asupra importantului oleoduct Est-Vest, a relatat agenţia de stat Saudi Press Agency, citând un oficial din Ministerul Energiei. Relatarea, datată joi, nu precizează când a avut loc atacul.

CNN a informat anterior că imagini din satelit furnizate de Agenţia Spaţială Europeană arătau foc şi coloane mari de fum negru dens ridicându-se de la instalaţia esenţială de procesare Abqaiq a Saudi Aramco, după relatări privind un atac iranian de miercuri. Cauza incendiului observat în imaginea satelitară nu era clară. Imaginea a fost realizată pe 8 aprilie, în jurul orei 10:00, ora locală (03:00 ET), la doar câteva ore după ce preşedintele SUA Donald Trump a anunţat un armistiţiu de două săptămâni între SUA şi Iran.

Instalaţia Abqaiq a Saudi Aramco, situată în estul Arabiei Saudite, este cea mai mare uzină de stabilizare a ţiţeiului din lume şi asigură aproximativ 5% din aprovizionarea globală cu petrol, potrivit companiei. Facilitatea reprezintă punctul de plecare pentru oleoductul Est-Vest. Conducta, cu o lungime de 1.200 de kilometri, este una dintre cele două din regiune care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, unde războiul din Iran a provocat perturbări semnificative ale comerţului. CNN a solicitat un punct de vedere de la Saudi Aramco.