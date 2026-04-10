Israelul își continuă expansiunea în Cisiordania - Decizia a fost ținută secreta pentru a nu irita SUA

Cabinetul de securitate al Israelului a decis înființarea a 34 de noi colonii în Cisiordania, potrivit ONG-ului israelian Peace Now, care monitorizează extinderea coloniilor.

Organizația spune că hotărârea a fost luată pe 1 aprilie, dar guvernul israelian a evitat să publice informația pentru a nu-i nemulțumi pe americani în timpul confruntărilor cu Iranul. „Acum, după ce a fost obținut un armistițiu, se grăbește să o facă publică", au transmis reprezentanții Peace Now, potrivit Mediafax.

Format din principalii miniștri responsabili de apărare și politică externă, în frunte cu premierul Benjamin Netanyahu, cabinetul de securitate al Israelului ia decizii pe teme de război și securitate. La ședințe participă și conducerea armatei și a serviciilor de informații, care prezintă evaluări și recomandări, însă nu au drept de vot, deciziile finale aparținând exclusiv factorului politic.

Potrivit presei israeliene, șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a avertizat că armata israeliană riscă să nu-și mai poată îndeplini misiunile, în contextul escaladării violențelor comise de coloniștii israelieni în Cisiordania. Peace Now a precizat că oficialul s-a opus planului de înființare a unor noi colonii din cauza poverii mari pe care acestea o pun asupra armatei, care este obligată să protejeze numeroase puncte de colonizare în teritoriile ocupate de Israel.

Decizia, care nu a fost încă publicată oficial, este cunoscută în prezent doar din relatările presei israeliene. Potrivit listei detaliate prezentate de sursa citată, dintre cele 34 de colonii aprobate, 10 sunt avanposturi - așezări deja construite, fără autorizație, care urmează să fie legalizate - iar 24 sunt colonii noi, toate situate în Zona C a Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de Israel.

Organizația precizează că o parte dintre aceste așezări nu sunt complet noi: unele existau deja, drept „cartiere" ale altor colonii și au primit statut independent.

Cele 34 de colonii aprobate acum se adaugă celor 68 decise de actualul guvern de la instalarea sa, la finalul lui 2022, ceea ce ridică totalul la 102. Până la formarea cabinetului Netanyahu existau 127 de colonii oficiale în Cisiordania, astfel că adăugarea celor 102 înseamnă o creștere de 80% în mai puțin de patru ani.

Noile colonii urmează să fie construite în mai multe zone, inclusiv în nord, în jurul orașelor Jenin și Nablus, dar și în sud, în zona Hebron și în Valea Iordanului.

Datele publicate de Peace Now arată și momentul în care ritmul apariției coloniilor a început să crească puternic: după 2022, odată cu instalarea guvernului Netanyahu. În 2023 au fost aprobate nouă colonii, în 2024 încă cinci, în 2025 numărul a urcat la 54, iar în 2026 sunt deja 34 doar până în aprilie.

„Guvernul a intrat într-o frenezie înaintea alegerilor, încercând să creeze cât mai multe "realități pe teren și să lase Israelul în urmă cu o situație dezastruoasă", au transmis reprezentanții Peace Now. Organizația susține că extinderea coloniilor afectează securitatea, pune o povară anormală asupra armatei și subminează posibilitatea rezolvării conflictului israeliano-palestinian, precum și orice șansă viitoare la securitate și pace.

Israelul ocupă Cisiordania din 1967, după Războiul de Șase Zile, când a ocupat acest teritoriu de la Iordania, în urma unei ofensive militare. Ulterior, Israelul a declarat Ierusalimul de Est - parte a Cisiordaniei - ca fiind parte a teritoriului său, însă această decizie nu este recunoscută comunitatea internațională, care consideră în continuare zona drept teritoriu ocupat.

Ierusalimul de Est include și Orașul Vechi, o zonă fortificată care adăpostește Zidul Plângerii, Biserica Sfântului Mormânt și Moscheea Al-Aqsa, unele dintre cele mai importante locuri sfinte pentru iudaism, creștinism și islam.

Comunitatea internațională, inclusiv Organizația Națiunilor Unite, califică drept ilegale coloniile israeliene construite în Cisiordania, potrivit dreptului internațional.