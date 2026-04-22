Isteria OZN continua la Washington: Un important membru al Congresului SUA invocă mesaje din Cartea lui Enoch

Membra Congresului SUA Anna Paulina Luna a încurajat recent oamenii să citească Cartea lui Enoh, un text antic (apocrif -eliminat din Biblie la Conciliul de la Niceea) care descrie Nephilimii, ființe uriașe din preistorie. "Unele interpretări ale textului sugerează că aceste entități ar putea fi legate de OZN-uri și de creaturi interdimensionale.", sugereaza Luna.

Cartea lui Enoh conține povești despre ființe cerești care interacționează cu oamenii, iar unii teoreticieni susțin că aceste descrieri se aliniază cu observațiile moderne de OZN-uri. Pasajele sale descriu ființe care coboară din cer și influențează Pământul în moduri pe care unii le interpretează ca tehnologie avansată sau prezență din alte lumi. De altfel, Enoch (care este mentionat in Biblie) este ridicat la cer intr-o descriere care seamana cu un aparat de zbor.

În timp ce cercetătorii avertizează că textul este în mare parte simbolic, referințele publice precum cea a lui Luna atrag atenția asupra interpretarilor antice cu aceste texte. Conexiunea dintre Nephilim și fenomenele OZN continuă să stârnească dezbateri între cercetători, entuziaști și publicul larg, existand ample documentari despre ceea ce se cheama "Extraterestri antici", care apar nu numai in astfel de texte, dar si in sculpturi, modelaje, basoreliefuri sau picturi, inclusiv rupestre.

Fie că sunt văzute ca mitologie, alegorie sau relatări literale ale entităților necunoscute, textul ridică întrebări despre întâlnirile umanității cu fenomene inexplicabile. Mențiunile de acest gen subliniază fascinația durabilă pentru OZN-uri, alte dimensiuni și ființe dincolo de percepția obișnuită. Faptul ca un membru al Congresului SUA le mentioneaza se incrie in ceea ce politica americana din ultima vreme, incluzand-i pe Barack Obama, sau presedintele Donald Trump aduc in prim plan episoade legate de OZN-uri si declasificari de documente.