Isterie generală în stațiunile grecești: Peștele iepure care atacă doar turiștii români!

Autor: Mihai Vasilescu

Mai mult ca sigur ați văzut și voi știrile despre peștele iepure care atacă turiștii din Grecia. N-aveați cum să nu le vedeți pentru că efectiv le-au dat toate televiziunile și toate site-urile de știri.

Desigur, pe un ton cât mai alarmist posibil, ca să înțeleagă românii că e groasă cu peștele iepure, practic mai are un pic și devine cea mai periculoasă specie prezentă în apele internaționale.

Vă zic, îți era și rușine să le citești, atât de clar fiind scopul pentru care a apărut brusc peștele iepure în viețile noastre. Mai aveau să spună că atacă exclusiv turiștii români, pentru că înțelege limba, ca să fie bâlciul complet.

Dar nu e timpul pierdut, având în vedere că sâmbătă, în prima zi de vacanță școlară, cozile la intrarea în Grecia au ajuns și la 7 kilometri, s-ar putea ca în curând să aflăm că atacă exclusiv turiștii români.

Marea problemă este că există șanse foarte mari să le fie mai frică românilor de tampoanele și rahații care plutesc la liber prin Marea Neagră, folosită pe post de veceu public, decât de orice pește fie el iepure sau nu.

Absolut penibil.

Noroc c-au venit oamenii ăștia de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa" cu o postare care explică mai mult decât limpede cum stau lucrurile, postare pe care mi-am permis s-o preiau și eu aici, în speranța c-o văd cât mai mulți oameni care nu știau ce să creadă despre mult prea periculosul pește iepure.

Apropo, ce ziceți, a preluat vreo televiziune sau vreun site de știri postarea celor de la Antipa? Aveți o singură variantă de răspuns.

Iată ce zic oamenii de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală (am bold-uit paragraful în care explică despre condițiile în care atacă peștele iepure):

„În ultimele zile, numeroase articole din presa internațională au atras atenția asupra prezenței peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus) în apele Greciei. Deși titlurile sunt adesea spectaculoase, realitatea merită privită cu calm și din perspectivă științifică.

Originar din regiunea Indo-Pacifică, acest pește a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii. Astăzi, specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor.

Denumirea populară de „pește-iepure" provine de la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii unui iepure. Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător.

Deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene, astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele. Specialiștii recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic.

Un aspect mai puțin cunoscut este că această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele nu trebuie consumat. Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar.

Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor.

Să nu uităm că marea nu este o piscină, ci un ecosistem complex și viu, pe care îl explorăm cu respect și prudență, ca oaspeți în lumea locuitorilor săi!"