Judecătorii care l-au condamnat pe Chițoiu, trimiși la judecata disciplinară pentru exercitarea funcției cu rea-credință: au majorat pedepasa pentru că inculpatul s-a apărat

Inspecția Judiciară a exercitat acțiunea disciplinară împotriva judecătorilor Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitești, pe care îi acuză că au încălcat cu rea-credință normele privind individualizarea pedepselor, în dosarul în care fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare.

Potrivit Inspecției Judiciare, cei doi magistrați au majorat pedeapsa aplicată inculpatului de la 3 ani la 4 ani de închisoare și au schimbat modalitatea de executare, de la suspendare la detenție, luând în calcul inclusiv conduita apărătorilor aleși ai inculpatului. Cu alte cuvinte, demersuri procesuale legale, precum cereri de recuzare, sesizarea Inspecției Judiciare, solicitarea administrării unor probe și alte acte de apărare au fost valorificate în defavoarea persoanei judecate.

Inspecția Judiciară: Judecătorii au adăugat un criteriu neprevăzut de lege

Inspecția Judiciară arată că această modalitate de motivare a hotărârii a introdus, în fapt, un criteriu străin de art. 74 din Codul penal, textul care reglementează criteriile generale de individualizare a pedepselor. Instituția subliniază că legea nu permite ca un inculpat să fie sancționat mai sever pentru modul în care avocații săi au exercitat drepturi procesuale recunoscute de lege.

În acțiunea disciplinară se reține că judecătorii au atribuit „relevanță sancționatorie" unor demersuri care țin de dreptul la apărare și au raportat răspunderea penală a inculpatului la conduita apărătorilor săi, ignorând caracterul personal al răspunderii penale.

Inspecția Judiciară apreciază că o astfel de abordare afectează atât dreptul la apărare, cât și dreptul la un proces echitabil, deoarece creează aparența gravă că simpla folosire a unor instrumente procedurale poate deveni argument pentru agravarea pedepsei.

Dosarul Chițoiu: de la suspendare la închisoare cu executare

Cazul vizează dosarul accidentului rutier produs în 26 decembrie 2019, pe DN7, în județul Argeș, în urma căruia două persoane au murit, iar o altă persoană a fost rănită grav. Daniel Chițoiu, fost ministru al Finanțelor și fost vicepremier, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

În primă instanță, Judecătoria Pitești l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. În apel, Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa la 4 ani de închisoare cu executare, decizia fiind definitivă. Instanța a mai dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru 5 ani și plata unor daune morale către rudele victimelor. Pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă intervenise prescripția, condamnarea rămânând pentru ucidere din culpă.

Dreptul la apărare, transformat în circumstanță defavorabilă

În motivarea deciziei, judecătorii Curții de Apel Pitești au reproșat inculpatului și apărătorilor săi formularea unor cereri de recuzare, invocarea sesizării Inspecției Judiciare, solicitarea unor probe legate de starea victimelor și crearea, în opinia completului, a unui climat de suspiciune față de imparțialitatea instanței.

Inspecția Judiciară consideră însă că judecătorii au depășit limitele legale ale individualizării pedepsei. Potrivit instituției, aceste demersuri erau modalități legale de exercitare a apărării, iar folosirea lor ca argument în defavoarea inculpatului reprezintă o încălcare a principiului legalității.

În esență, acuzația disciplinară este una extrem de gravă, cei doi judecători au acceptat posibilitatea vătămării drepturilor persoanei judecate, prin agravarea pedepsei pe baza unor criterii nepermise de lege.

Acuzație de rea-credință

Acțiunea disciplinară a fost exercitată pentru abaterea prevăzută de art. 271 lit. s) teza I din Legea nr. 303/2022, raportat la art. 272 alin. 1, respectiv exercitarea funcției cu rea-credință.

Inspecția Judiciară susține că judecătorii Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu au încălcat cu știință normele aplicabile în materia individualizării judiciare a pedepselor și au folosit criterii străine de cele stabilite de legiuitor.

Cazul se află acum pe rolul Secției pentr judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să decidă dacă cei doi judecători au săvârșit abaterea disciplinară reținută de Inspecția Judiciară.