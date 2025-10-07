Kovesi: "Se spune că dimineața nu beau cafea, ci lacrimi de corupți. Nu e adevărat. Uneori beau cafea..."

Prezența procurorului european Laura Kovesi la Atena, săptămâna trecută, a căpătat proporții mitice în Grecia, atât în rândul susținătorilor ei, cât și în rândul celor care îi combat activitatea.

Kovesi declară că este obișnuită să atragă atenția și să producă titluri de primă pagină. Este obișnuită cu acest lucru, după cum amintește chiar ea, încă de la începutul carierei sale, când a primit atacuri din partea guvernului țării sale, România, în timp ce încerca să demaște scandaluri de corupție. „Am fost criticată pentru că vorbesc prea politic și în alte state membre, nu este nimic nou", spune ea într-un interviu acordat ziarului Kathimerini.

„Doar tiranii sunt iubiți peste tot", spune ea în acest sens. „Sunt procuror și vorbesc ca procuror, dar toți trebuie să înțeleagă că atunci când constatăm unele lucruri în anchetele noastre, când vedem că legislația națională nu este în conformitate cu legislația europeană, este de datoria noastră să semnalăm acest lucru, dacă acest lucru îngreunează ancheta."

Dacă este iubită sau nu o lasă mai degrabă indiferentă, susține ea. „Ceea ce mi-a plăcut la Grecia este că, după ce au început anchetele, cetățenii au început să aibă încredere în munca noastră. Poate că le-am arătat că legea este egală pentru toți și că ne străduim din greu să realizăm acest lucru. Evident, nu putem rezolva toate problemele, dar cel puțin ne străduim din greu. Avem curaj și când avem ocazia să investigăm ceva, o facem până la capăt."

„Ca procuror, nu poți fi iubit de toți. Nu vreau să fiu iubită de infractori, dar dacă cetățenii ne respectă și au încredere în noi, acesta este scopul nostru", declară ea, dorind totodată să spulbere și un mit țesut în jurul numelui ei: „Se spune că dimineața nu beau cafea, ci lacrimile oamenilor corupți. Nu este adevărat. Uneori beau cafea...".

Ultima sa vizită la Atena, săptămâna trecută, a avut ca scop principal să facă publică ancheta „Calypso", operațiunea Parchetului European de combatere a contrabandei din China, cea mai mare operațiune de acest fel de până acum. Planul inițial era să fie organizată o conferință de presă lângă miile de containere care au fost confiscate, însă ploaia a „mutat" conferința în interiorul clădirii vămii, pe un coridor îngust, destul de nepotrivit pentru numărul mare de ziariști care se adunase.

În jurul ei se află în permanență o mică echipă de colaboratori: șeful Biroului Executiv al Procurorului Public European, Milan Jaron, procurorul responsabil pentru anchetele din Grecia, Nikolaos Paschalis, responsabilul pentru comunicare, Tine Hollevoet, și două gărzi de corp.

Kovesi a declarat că, în timpul întâlnirilor cu miniștrii greci, a primit asigurări din partea guvernului că personalul biroului de la Atena va fi consolidat cu mai mulți procurori și mai mulți experți care să ajute în anchete, atât din partea autorității vamale, cât și din poliție. De asemenea, a primit asigurări că guvernul grec intenționează să realizeze modificările necesare la articolul 86 din Constituție privind răspunderea ministerială. „Mi s-a spus că guvernul susține acest lucru. Să vedem ce va fi", spune ea, ridicând din umeri cu un zâmbet.

„Nu am avut niciodată obiceiul să comentez ceea ce spun politicienii, dar este un fapt că în două cazuri - în cazul Tempi (accidentul feroviar n.trad.) și în cazul OPEKEPE (subvențiile pentru agricultură n.trad.) - ne-am confruntat cu o situație care a împiedicat ancheta noastră", spune ea. „Asta nu înseamnă că sunt politician, sunt un procuror care crede că nimic nu poate împiedica o anchetă penală să avanseze până la sfârșit."

Ea menționează că este posibil să fi primit multe amenințări, dar nu vorbește despre ele public. Se declară mândră de echipa sa de la Atena și de ceea ce a realizat, în ciuda încercărilor de intimidare, după cum spune ea. Ea solicită guvernelor cu care cooperează să nu considere Parchetul European ca pe un cenzor străin, ci mai degrabă ca pe un aliat și amintește că banii confiscați din anchete merg în cele din urmă la bugetul statului.

Procurorul european descrie scandalul subvențiilor agricole din Grecia ca fiind „sinonim cu corupția, nepotismul și clientelismul", dar subliniază că fondurile agricole europene au devenit ținta unor rețele de corupție peste tot în Europa.

„Am observat cazuri de fraudă cu subvențiile agricole în aproape toate statele membre, diferența constă în amploarea și numărul cazurilor. În Grecia am descoperit că activitatea infracțională a fost foarte sistematică și foarte bine organizată, cu participarea unor oficiali de rang înalt."

După cum explică ea, acesta este un caz care a început să fie examinat încă de la crearea Parchetului European. „Inițial, investigam cazuri mici cu diferiți fermieri, până când ne-am dat seama că era ceva sistemic. Acest lucru nu a fost evident de la început. Așa că am decis să-l tratăm ca pe o singură anchetă. Am încercat să reunim mai multe cazuri, dar este încă foarte dificil, pentru că avem mii de persoane investigate și avem doar 10 procurori, care au și alte cazuri. Este nevoie de timp."