Mărturie de la UNTOLD: Copiii nu se sfiau să tragă o linie direct la masă - căutau să cumpere "COX". Sam Smith a promovat schimbarea de sex la copii

Un antreprenor clujean a povestit ce-a văzut la UNTOLD in Cluj. Copii care se droghează în mod deschis, căutau să cumpere "COX".

„Am să vă relatez povestea trăită de mine. Vineri, eu fiind antreprenor la Cluj, am primit două invitații VIP la acest festival și am decis să merg pentru că nu am fost niciodată. Îmi iau soția, ne îmbrăcăm frumos și mergem spre festival. Aici începe povestea.

Intrăm cu un control care de fapt nu există, soția nu a fost verificată în ghiozdănel eu în borsetă nici atât (puteam să bag oricâte droguri voiam înăuntru). Agenții de pază nu cred că știu ce este acela control, jandarmii erau mai ocupați să stea la o poveste decât să controleze.

Ajungem direct la VIP, aici a fost frumos într-adevăr, însă odată ce s-a lăsat seara, începi să te crucești de ce vezi: copii de bani gata care nu se sfiau să tragă o linie direct la masă sau să își arate pastiluțele, cât de colorate sunt.

Am fost întrebat de cel puțin 3 ori dacă nu vreau «ceva hard». Am zis că nu e adevărat... În jur de ora 1, mă văd cu niște amici și mergem până în Sala Polivalentă. Ferească bunul Dumnezeu ce poți să vezi acolo...

Am stat lângă barul din spate neavând curajul să înaintez unde unul dintre amicii mei a fost abordat de un tip cu badge de Untold dacă nu vrea ceva. Cred că puteam să bănuiesc ce a vrut să îi dea... am zis că totuși poate e doar o fază, dar stai să vezi când urci la băi. La băi nu auzi decât trasul de nas și cum ies toți cu ochii bulbucați de parcă ar vrea să o ia la plimbare. Copii de 15-16 ani căutând să cumpere «cox», ziceau ei, nu se sfiai să întrebe pe toți dacă au să le vândă.

Am abandonat rapid și am mers pe main la VIP, fiind deja târziu pentru noi. Am zis că, totuși, cele văzute or fi fost o întâmplare. Am fost degustat total, am decis cu soția ca să părăsim festivalul, să mergem acasă și să tăiem brățările pentru că acest festival a ajuns doar un loc unde te poți droga cât de mult vrei. Să ferească Dumnezeu părinții copiilor ce au ajuns acolo singuri să se întoarcă cu bine acasă!", a povestit Mihai.

Altă mărturie a unei tinere despre cât de ușor se procură droguri la UNTOLD, cu complicitatea autorităților: "La baie nu se auzea nimic în afară de trasul pe nas. SMURDUL îi căra de zor pe cei care leșinau. Nu vă mai trimiteţi copiii la Untold!" După patru zile, festivalul UNTOLD își închide porțile. Una dintre participante, o tânără de 27 de ani, a publicat o mărturie despre evenimentele groaznice care se petrec acolo, sub masca muzicii. Femeia, care s-a aflat la prima participare la festival, a povestit cât de ușor se intră cu droguri în incintă, dar si despre prestatia lui Sam Smith:

ȚPe 10 august, la Untold a concertat artistul britanic Sam Smith. Acesta a venit îmbrăcat în haine femeiești, pe care le-a schimbat de mai multe ori. Acesta a purtat o pălărie cu coarne, simulând relații sexuale pe scenă. Pe fundal a apărut mesajul 'Protect trans kids', unul dintre sloganele cu care activiștii LGBT încearcă să convingă copiii că-și pot schimba sexul". Reamintim că fondatorul UNTOLD este Bogdan Buta, acuzat de pedofilie într-un dosar deschis în acest an. Buta a fost acuzat de doi minori că i-a abuzat, dar Parchetul Cluj a clasat cauza.