Magia întunecată a lui Peter Thiel - Vrăjitorul din Silicon Valley invocă Anticristul ca să accelereze Apocalipsa

Peter Thiel nu are nevoie de robe negre, pentagrame sau sacrificii de capre la miezul nopții. Magia sa întunecată este mai rece, mai corporatistă și infinit mai letală: o fuziune neagră de fluxuri infinite de date, omoruri în serie alimentate de inteligență artificială, capital de seed contaminat de Epstein, căutări vampirice ale longevității și prelegeri private declarând că orice încercare de a reglementa imperiul său va invoca Anticristul—în timp ce propria sa companie forgează exact infrastructura controlului planetar și a morții în masă pe care pretinde că o contestă.

Thiel, un pasionat de Tolkien întreaga viață, și-a numit compania emblematică Palantir Technologies după palantíri—orbele de cristal cu vedere de departe din Stăpânul Inelelor. În lumea lui Tolkien, aceste pietre de văz le ofereau conducătorilor puterea de a privi peste distanțe mari și de a zări adevăruri ascunse. Dar purtau o teribilă blestem: Sauron, Domnul Întunecat, le folosea pentru a manipula și corupe pe cei care se uitau în ele. Saruman Alb a privit prea mult timp și a căzut în trădare, prins în plasă de Ochiul lui Sauron. Thiel nu a tratat legenda ca pe un avertisment moral; el a transformat-o în realitate operațională. Palantir este palantírul digital—un sistem care fuzionează fluxuri de date disparate (rețele sociale, înregistrări fiscale, fișiere de sănătate, istorii de imigrație, urmărire a locației) într-o putere predictivă divină pentru guverne și militarii. Ceea ce Tolkien a descris ca fiind o magie corupătoare, Thiel a construit ca software de miliarde de dolari.

Între timp, Thiel a furnizat infrastructura omniprezentă. Sub a doua administrație Trump, contractele Palantir au explodat—incluzând un plafon de 1 miliard de dolari pe un acord de achiziție general cu DHS—în timp ce software-ul său Foundry a fuzionat înregistrările fiscale, istoriile de imigrație, informațiile de sănătate și activitatea de pe rețelele sociale între agenții într-o mega-bază de date căutabilă. ICE a primit sistemul său „ImmigrationOS” în valoare de 30 de milioane de dolari pentru a urmări auto-deportările și a selecta ținte pentru arestări în timp real. Apărătorii intimității au avertizat cu privire la un ochi centralizat care ar putea marca opozanții politici, monitoriza disidența și impune loialitatea.

Palantir a creat ceea ce ar putea fi cea mai mortală infrastructură de supraveghere în masă și ucidere la distanță existentă. Compania deține contracte guvernamentale în valoare de peste 670 milioane de lire sterline în Regatul Unit, inclusiv platforma de date federate NHS în valoare de 330 milioane de lire sterline, care adună toate dosarele medicale ale cetățenilor într-un singur pool căutabil, accesibil serviciilor de informații americane în conformitate cu Cloud Act, un contract de 240 milioane de lire sterline fără licitație cu Ministerul Apărării pentru luarea deciziilor operaționale în timp real și un contract de 15 milioane de lire sterline cu Atomic Weapons Establishment, care protejează arsenalul nuclear al Marii Britanii. În Statele Unite, Foundry combină datele din fiecare agenție federală, în timp ce ImmigrationOS permite urmărirea, marcarea și capturarea instantanee a migranților pentru deportare.

În străinătate, Palantir a colaborat cu Ministerul Apărării din Israel pentru a furniza tehnologia de inteligență artificială și motoarele de recunoaștere facială care au alimentat țintirea în Gaza, CEO-ul Alex Karp lăudându-se deschis că tehnologia „ucide în principal teroriști". În campania de bombardament din 2026 dintre SUA și Israel împotriva Iranului, sistemul Maven Smart al Palantir-acum programul oficial „de referință" al Pentagonului- a comprimat lanțul de ucidere în bucle aproape autonome. Brevetările și descrierile arată software care selectează ținte și recomandă atacuri, reducând operatorii umani la un simplu „sistem de siguranță biologică" care apasă butonul final. Acțiunile Palantir au crescut cu 15 procente în urma vărsării de sânge.

Totul se bazează pe investiția de 40 de milioane de dolari a lui Thiel de la Jeffrey Epstein-direcționată către Valar Ventures, o firmă co-fondată de Thiel. Această participație a crescut la aproximativ 170 de milioane de dolari și rămâne cel mai mare activ individual din averea pedofilului condamnat. Thiel a minimizat relația, dar banii au curs timp de ani de zile.

Adaugă la obsesia publică a lui Thiel pentru transfuzarea sângelui adolescenților pentru longevitate. A vorbit deschis despre parabiotie-pomparea plasmei tinere în corpuri mai în vârstă-ca fiind unul dintre cele mai promițătoare căi către nemurire, hack-ul suprem împotriva morții. Raportele susțineau odată că cheltuia zeci de mii de dolari trimestrial pe astfel de tratamente. În timp ce le predică elitelor despre profețiile biblice, căutarea sa personală pare a fi un vampirism literal îmbrăcat în știința din Silicon Valley.

Și apoi vin lecțiile private despre Anticrist. Din 2025, Thiel a găzduit serii cu invitație exclusivă-mai întâi în San Francisco, la locații de pe malul apei, apoi în Paris și, cel mai recent, o serie în patru părți la Roma, la începutul anului 2026, desfășurată în palate istorice la câțiva pași de Vatican. În aceste sesiuni cu ușile închise, el avertizează că Anticristul nu va veni cu coarne, ci ca un sistem global liniștitor care promite „pace și siguranță" prin reglementarea riscurilor existențiale-în special a inteligenței artificiale. Orice încercare de a încetini accelerarea tehnologică, susține el, este opera „legiunilor" Anticristului. Reglementarea inteligenței artificiale sau supravegherea imperiilor tehnologice pavează drumul către un control totalitar mondial. El invocă katechonul (restrângătorul biblic care ține haosul în frâu) și poziționează inovația sfidătoare-de tipul său-ca ultimul bastion.

Între timp, compania pe care o controlează fuzionează fiecare bază de date guvernamentală de pe Pământ, comprimând lanțurile de ucidere în bucle autonome și aspirând dosarele de sănătate ale întregilor națiuni.

Optica este grotescă. Protestatarii de la evenimentele sale din San Francisco s-au prezentat în regalia gotică, purtând goblete cu sânge fals și oase, efectuând ritualuri satanice de tip simulacru pe muzica Requiem-ului lui Mozart și lăudându-l pe Thiel ca pe „stăpânul lor întunecat" care grăbește sfârșitul vremurilor. Ei au simțit vraja: omul care se uită zilnic în palantírul pe care l-a construit, care a luat banii lui Epstein, care visează la sângele adolescenților curgând prin venele sale și care avertizează că oprirea mașinilor sale va naște Anticristul-este, conform propriului său cadru, constructorul exact al sistemului pe care pretinde că îl teme.

Ochiul lui Sauron nu a clipit niciodată. Saruman a căzut pentru că a crezut că poate stăpâni sfera fără a fi stăpânit de ea. Thiel continuă să rafineze sticla, privind mai adânc, transfuziind, contractând și proorocind-în timp ce restul dintre noi trăim în privirea pe care o controlează. Cristalele strălucesc mai puternic ca niciodată. Țintele sunt selectate cu viteza unei mașini. Și magia întunecată curge mai departe.