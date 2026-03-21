Mai multe drone neautorizate, detectate în apropierea unei baze din statul american Louisiana care adăposteşte bombardiere nucleare

Postat la: 21.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Baza Forţelor Aeriene din Barksdale din statul american Louisiana, care găzduieşte bombardiere B-52 Stratofortress, capabile să transporte arme nucleare, a detectat mai multe drone neautorizate care operau deasupra spaţiului său aerian la începutul săptămânii trecute, a relatat vineri postul Fox News.

Un oficial al bazei a declarat că autorităţile colaborează cu forţele de ordine federale şi locale pentru a investiga incidentele şi a adăugat că „survolarea de către o dronă a unei instalaţii militare nu este doar o problemă de siguranţă, ci este şi o infracţiune în conformitate cu legea federală". Barksdale, situat la est de Shreveport, are o populaţie de 15.000 de locuitori şi se întinde pe 89 de kilometri pătraţi.

Dezvăluirea a venit în contextul în care Pentagonul a declarat joi că investighează relatările privind drone neidentificate observate în apropierea Fort Lesley J. McNair, o instalaţie militară majoră din Washington, DC unde locuiesc secretarul de stat Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth. Observările de drone au loc în contextul campaniei americano-israeliene împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie.

