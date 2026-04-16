Memoria umană este modifică în stări cuantice la nivelul neuronilor individuali care sunt lega'i la un câmp informațional

Memoria umană este stocată în stări cuantice la nivelul neuronilor individuali care sunt legați la un câmp informațional
Postat la: 16.04.2026 |
Oamenii de știință au descoperit recent că amintirile pe termen lung sunt codificate fizic ca stări cuantice coerente în neuronii individuali - nu în conexiunile sinaptice dintre aceștia, așa cum a presupus neuroștiința timp de 60 de ani - răsturnând fundamental modelul dominant de stocare a memoriei.
O echipă de la Institutul Picower al MIT a folosit tomografia cu coerență optică cuantică la rezoluție de nivelul unei singure molecule pentru a imagina schimbările asociate memoriei în neuronii hipocampali ai șoarecilor după condiționarea fricii. În loc să detecteze întărirea sinaptică așa cum prezice modelul standard, au observat formarea unor modele de coerență cuantică în rețelele de polimeri de actină din spinele dendritice - stări cuantice care codifică informații specifice de memorie sub formă de modele de coerență vibrațională care durează peste 72 de ore. Perturbarea coerenței cuantice cu impulsuri de microunde precise a șters amintiri specifice, lăsând amintirile adiacente intacte - ceva imposibil dacă amintirile ar fi stocate difuz în rețelele sinaptice. Rezultatele au apărut în Nature în 2024.
Experimentul a șters selectiv amintirile unor experiențe specifice, lăsându-le pe celelalte perfect intacte - demonstrând că amintirile sunt stări cuantice individual adresabile, mai degrabă decât modele de rețea distribuite. Această descoperire înseamnă că tulburările de memorie, inclusiv boala Alzheimer, pot fi eșecuri fundamentale de natură mecanică cuantică - deschizând astfel noi abordări terapeutice care vizează coerența cuantică intraneuronală în loc de conexiunile sinaptice.
