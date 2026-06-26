Mesajul pe care oamenii îl aduc înapoi din "experimentele aproape de moarte" este ciudat de consistent
Postat la: 26.06.2026 |
De mai bine de 25 de ani, Dr. Jeffrey Long a colectat povești de la oameni care au fost foarte aproape de moarte și s-au întors susținând că au experimentat ceva de cealaltă parte. Peste 800 de cazuri cu persoane din țări diferite, religii diferite, vârste diferite, credințe diferite. Dar, conform lui Long, mesajul pe care îl aduc înapoi este adesea remarcabil de similar: "Dragostea contează mai mult decât aproape orice altceva."
Long este oncolog radioterapeut și fondatorul Fundației de Cercetare a Experiențelor Aproape de Moarte, una dintre cele mai mari baze de date publice cu privire la experiențele aproape de moarte raportate din lume. Arhiva sa conține mii de relatări care implică tuneluri, lumină strălucitoare, rude decedate, experiențe extracorporale, recenzii ale vieții și întâlniri cu ființe pe care cei care au experimentat aceste lucruri le descriu adesea ca fiind iubitoare, inteligente sau spirituale.
Unii spun că s-au simțit mai treji decât s-au simțit vreodată în viață. Unii susțin că au văzut echipele medicale lucrând la corpurile lor dintr-o perspectivă de sus. Alții descriu intrarea într-un loc unde comunicarea avea loc fără cuvinte și fiecare acțiune din viața lor căpăta brusc o greutate emoțională. Acea ultimă parte ar putea fi cea mai tulburătoare.
În timpul a ceea ce este adesea numit o „revizuire a vieții," oamenii raportează că nu doar își văd propriile alegeri, ci și simt cum acele alegeri au afectat pe toți cei din jurul lor. Bunătatea. Cruzimea. Momentele pe care le-au ignorat. Momentele în care au ajutat. Practic, imaginează-ți că primești cea mai detaliată evaluare a performanței din univers-fără opțiunea de a închide fila.
Într-un studiu din 2024, Long și neuroștiințificul Marjorie Woollacott au comparat 834 de persoane care au raportat o experiență de aproape moarte (NDE) cu 42 de persoane care au supraviețuit unui eveniment care le-a pus viața în pericol, dar nu au raportat una. Diferența era izbitoare.
Cei care au experimentat o experiență de moarte clinică au raportat o reducere mult mai mare a fricii de moarte, o credință mai puternică într-o viață de apoi sau o putere superioară, o compasiune crescută și un sentiment mai profund că viața are un sens. Mulți au spus, de asemenea, că prioritățile lor s-au schimbat. Banii și statutul au devenit mai puțin importanți. Relațiile, spiritualitatea și ajutarea altor oameni au devenit mai importante.
Și asta ridică o întrebare fascinantă. A fost transformarea cauzată pur și simplu de faptul că a fost pe cale să moară? Conform studiului, aparent nu. Persoanele care s-au confruntat cu moartea fără o experiență de moarte apropiată nu au raportat același grad de schimbare. Acum, etichetă de precauție masivă. Acest studiu nu dovedește științific existența raiului, a unei vieți de apoi sau a conștiinței în afara creierului. Raportele sunt amintiri personale colectate după evenimente, iar cercetătorii încă dezbat posibile explicații care implică chimia creierului, pierderea de oxigen, trauma, visele și creierul aflat în pragul morții.
Dar niciunul dintre acele dezbateri nu șterge ciudata consistență a consecințelor. Din nou și din nou, oamenii se întorc mai puțin temători de moarte și mai convinși că dragostea, compasiunea și conexiunea umană sunt adevăratul scop al prezenței lor aici. Poate că asta este dovada unui alt tărâm. Poate că este creierul care creează o ultimă experiență puternică. Sau poate că oamenii care se află la marginea morții înțeleg ceva ce restul dintre noi suntem prea distrași ca să observăm.
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