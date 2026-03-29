Misterioasele transmisiuni radio care au acaparat zona războiului din Orientul Mijlociu: ce se aude, mai exact?

Priyom, un grup de radioamatori pasionați de localizarea și ascultarea misterioaselor „posturi numerice" din întreaga lume, afirmă că a interceptat o nouă emisie radio care a fost activă în fiecare zi de la începutul atacului SUA și Israelului asupra Iranului.

Radioamatorii din cadrul Priyom au identificat stații de numere care par să transmită mesaje codate cu ceea ce par a fi numere rostite persană. Fenomenul a fost observat chiar și de radioamatorii din România, care au surprins aceste transmisiuni misterioase în cadrul unor videoclipuri pe TikTok.

Publicația IFL Science explică ce sunt stațiile de numere. În cadrul acestui gen de transmisiuni, printre zgomotele de fond, se poate auzi o frază, un sunet sau o melodie, urmate de o succesiune derutantă de numere, aparent fără legătură. În unele cazuri, transmisiunile regăsite pe unele frecvențe pot fi chiar și mai sinistre, ascultătorii auzind, în mod repetat și la intervale regulate, anumite replici ale unor personaje din desene animate.

Se consideră că aceste frecvențe sunt folosite de către state pentru a emite mesaje codificate spionilor aflați în teren, această ipoteză fiind confirmată. Avantajul numerelor de stație este acela că, deși sursa semnalului poate fi localizată rapid, identificarea destinatarului este aproape imposibilă pentru că mesajul poate fi auzit de orice radioamator.

Bineînțeles, radioamatorismul este o pasiune de nișă, iar pentru a asculta transmisii din întreaga lume, ai nevoie de o stație radio capabilă să recepționeze unde scurte, a căror semnale pot parcurge mii de kilometri. Un radioamator are, astfel, posibilitatea să asculte posturi de radio, sau alte tipuri de transmisii, care, cu un radio obișnuit (cu frecvențele AM și FM) nu pot fi recepționate. Dacă radioamatorul are și o licență de emisie - recepție, obținută în țara noastră printr-un examen organizat de ANCOM, acesta poate și să comunice cu alți radioamatori din țară sau de pe glob.

Încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, grupul de radioamatori Priyom afirmă că a interceptat un număr de stație care transmite o voce masculină, spunând „tavajjoh" sau „atenție" în limba persană, urmată de o serie de cifre. Potrivit grupului, aceste transmisiuni au avut loc pe frecvența de 7910 kHz la ora 2:00 dimineața, fiind apoi repetată la ora 21:00. Potrivit grupului, emisia poate fi localizată la o bază militară americană din Germania și a fost ținta tehnologiei iraniene de „bruiaj de tip bulă".

„Eforturile de multilaterare și triangulare, urmate de caracteristicile semnalului local și de investigații, au identificat originea V32 ca fiind o instalație de transmisie pe unde scurte din cadrul unei baze militare americane din Böblingen, la 15 km sud-vest de Stuttgart, Germania - în pădurea dintre Panzer Kaserne și Patch Barracks, într-o zonă restricționată marcată ca teren de antrenament", explică Priyom.

„Operațiunile tehnice sunt probabil asigurate de Batalionul 52 de Semnalistică Strategică, cu sediul la cazarma Patch din apropiere - indiferent de agenția de informații pentru care ar fi destinate aceste operațiuni", explică grupul. Un amănunt inedit descoperit de grupul de radioamatori este acela că persoana responsabilă de stația numerică folosește Windows 10, sunetul caracteristic al sistemului putând fi auzit pe fundal.

Destinatarul mesajelor nu este cunoscut. Cu toate acestea, Maris Goldmanis, istoric din Letonia și cercetător în domeniul stațiilor numerice, a declarat pentru publicația Wired că natura structurată a emisiei și programarea sa regulată sugerează că aceasta face probabil parte dintr-o operațiune planificată. Având în vedere că Iranul pare să încerce să bruieze semnalul și că acesta provine de la o bază americană, nu este o concluzie exagerată să sugerăm că SUA se află în spatele transmisiunilor, afirmă publicația citată.

Potrivit grupului, o altă caracteristică a stației V32 este aceea că transmisiunile au loc pe aceeași frecvență. „Majoritatea stațiilor numerice sunt, în general, operațiuni de amploare care vizează numeroși destinatari din diferite țări și care utilizează numeroase ore de transmisie și frecvențe diferite, adaptate nevoilor specifice de propagare a semnalului corespunzătoare tuturor acelor zone.

În schimb, faptul că V32 folosește întotdeauna o singură frecvență, la două ore fixe ale zilei, ar fi în concordanță cu o operațiune care trebuie să vizeze o singură zonă geografică: Iranul", arată grupul de radioamatori Priyom. Cu toate acestea, publicația citată observă că această operațiune se presupune a fi secretă, așa că probabil semnificația emisiilor nu se va putea afla timp de mulți ani, și chiar niciodată.