Mobilizare generală împotriva unui cerșetor acuzat că fură și sedează câini pentru a cerși apoi i-ar ucide

Prezenţa unui bărbat care cerşeşte în diverse zone din Bucureşti, însoţit de un câine, provoacă nemulţumire din partea iubitorilor de animale care, de-a lungul timpului, au constatat că cerşetorul este mereu însoţit de câte un câine inert, adeseori fiind vorba despre alt animal.

În condiţiile în care a fost fotografiat cu mai mulţi câini, există suspiciunea că acesta fură animalele sau le ia de pe stradă, le sedează sau le ucide. Oamenii spun că au anunţat Poliţia în repetate rânduri şi vor să recurgă la un protest, pentru a atrage atenţia asura indvidului.

Este mobilizare pe reţelele sociale pentru un protest inedit faţă de un cerşetor suspectat că ia câini, îi sedează pentru a sta „cuminţi" în timp ce el apelează la mila oamenilor, după care abandonează sau ucide animalele. Oamenii vor să organizeze protestul după ce au constatat că „nu merge cu apel 112 şi atât".

„Propun să facem un protest. Propun să ne luăm măcar o zi liberă de la muncă şi să îl căutăm pentru a protesta. Îl urmarim cu pancarte, unde îşi mută locul de cerşit acolo stăm şi noi. M-am gândit de altfel să luăm şi câţiva căţei cu noi şi recompense pentru a arăta lumii cum arată niste căţei sănătoşi - aici e nevoie de căţei care ştiu măcar comenzile de bază şi să ignore alţi caini cu ajutorul recompenselor", spune iniţiatorul ineditei manifestaţii.

Îndemnul la protest este însoţit de un colaj cu imagini surprinse pe scările de la metroul bucreştean sau în alte zone din centrul Capitalei, în care acelaşi bărbat apare însoţit de diverşi câini.

„Avem martori: Există o doamnă care i a oferit de muncă şi a încercat să îl ajute să se integreze în societate însă fără succes. (...) Mărturia ei o am salvată în telefon, din comentarii. O putem scoate la xerox alături de un mesaj prin care informăm publicul că aceşti câini sunt sedaţi şi că nu trebuie să încurajeze cerşetoria. De altfel, putem menţiona că după ce sunt folosişţ sunt omorâţi sau abandonaţi - (femeii care a încercat să îl ajute i-a recunoscut că a omorât unul dintre câini). Putem crea un cont de social media prin care să cerem ajutorul şi altor oameni", mai spun cei care îndeamnă la protest.

Tudor Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor, susţine că a primit sute de mesaje despre situaţia câinilor care îl însoţesc pe bărbatul care cerşeşte prin Bucureşti. Acesta povesteşte, într-o postare pe social media, că în vara anului trecut a chemat Poliţia, poliţiştii au verificat cîinii, niciunul nu era sterilizat, dar autorităţile nu au solicitat preluarea animalelor.

„Văd că situaţia continuă. Acum o să spun ceva ce ştiu că va supăra multă lume: problema cea mai mare nu este acest individ care cerşeşte, ci oamenii care îi dau bani. Când am fost la (staţia de metrou - n.r.) Unirii, în 20 de secunde, cât mi-a luat să cobor pe scările rulante, trei persoane i-au dat bani. Minim 16 lei, în 20 de secunde. (...) Înţelegeţi cât de profitabilă este activitatea asta? Şi atunci de ce ar renunţa, cât timp oamenii continuă să îi dea bani?", spune Ionescu. Acesta face apel la oameni să nu mai dea bani cerşetorului şi să sesizeze autorităţile când îl văd pe cerşetorul cu câini.