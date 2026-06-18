Muntele Erebus aruncă în aer zilnic praf de aur în valoare de 8.000 de dolari care se dep-une pe gheața din Antartica
Postat la: 18.06.2026 |
Muntele Erebus, cel mai sudic vulcan activ de pe glob situat în Antarctica, nu este doar un gigant de gheață, ci și o sursă de bogăție neobișnuită: aruncă zilnic în atmosferă praf de aur în valoare de aproximativ 8.000 de dolari. Dincolo de acest fenomen fascinant, versanții săi ascund o istorie sumbră și răspunsuri vitale despre viitorul climatic al planetei.
Aflat pe Insula Ross, vulcanul Erebus funcționează ca un senzor uriaș pentru activitatea tectonică a Antarcticii. Înțelegerea sa nu explică doar ploile zilnice de aur cristalizat, ci ne ajută să descifrăm atât una dintre cele mai mari catastrofe aviatice din istorie, cât și modul în care topirea calotei glaciare ar putea trezi la viață zeci de alți vulcani subglaciari.
Antarctica adăpostește un număr surprinzător de vulcani în peisajul ei pustiu. Numai în Antarctica de Vest și în Țara Marie Byrd se găsesc peste 138 de vulcani subglaciari, dintre care cei mai mulți sunt inactivi. Cu toate acestea, se crede că aproximativ 8 sau 9 dintre ei sunt încă activi.
Această relativă liniște contrastează puternic cu trecutul. În anul 2022, cercetători din Copenhaga au descoperit că probele de gheață prelevate din Antarctica sugerează că, în timpul ultimei ere glaciare, continentul a fost devastat de erupții vulcanice gigantice.
Astăzi, cel mai violent vulcan din Antarctica este Muntele Erebus, botezat după nava HMS Erebus de către exploratorul polar Sir James Clark Ross, în anul 1841 - aceeași navă care avea să dispară câțiva ani mai târziu, în cursul nefericitei Expediții Franklin. Aflat alături de alți doi vulcani pe Insula Ross (poți ghici cu ușurință după cine a fost numită), Erebus se înalță până la 3.764 de metri, fiind al doilea cel mai înalt vulcan din Antarctica - locul întâi îi revine Muntelui Sidley.
Dacă te-ai uita drept în jos, în caldera lui Erebus, ai zări un punct strălucitor chiar la baza ei. Este un lac de lavă clocotitoare care, începând din anul 1972, alimentează erupțiile agresive și, în mod ciudat, valoroase ale vulcanului. În fiecare zi, vulcanul aruncă în aer nori de gaz și abur în care se găsesc cristale microscopice de aur metalic, cu o dimensiune de cel mult 20 de micrometri.
Într-o singură zi, muntele poate elibera aproximativ 80 de grame de aur - evaluate la circa 8.000-9.000 de dolari - care se împrăștie pe o suprafață vastă. Oamenii de știință au descoperit urme ale acestor particule de aur în aerul ambiant chiar și la o distanță de aproximativ 1.000 de kilometri.
Faima Muntelui Erebus nu vine însă doar din aurul pe care îl risipește. Dincolo de spectacolul său geologic, acest munte este locul unui punct de cotitură major în istoria aviației. Dezastrul zborului Air New Zealand TE901 din 1979 rămâne un studiu de caz clasic despre erorile de navigație și pericolele mediului polar extrem.
Pe 28 noiembrie 1979, zborul TE901 al companiei Air New Zealand s-a prăbușit în Muntele Erebus de pe Insula Ross. Toți cei 237 de pasageri și cei 20 de membri ai echipajului și-au pierdut viața, conform Britannica.
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Totul începuse cu o idee spectaculoasă. În anul 1977, Air New Zealand, companie aeriană de stat, lansase zboruri panoramice deasupra Antarcticii, operate cu avioane McDonnell Douglas DC-10. Cursele non-stop, de 11 ore, plecau din Auckland și ofereau priveliști și ocazii de fotografiere a Antarcticii, iar fiecare călătorie includea un expert care oferea comentarii pe parcurs. Zborurile erau atât de populare încât se vindeau în mod regulat.
În dimineața zilei de 28 noiembrie 1979, căpitanul Jim Collins și primul ofițer Greg Cassin se pregăteau pentru decolare. Deși niciunul nu mai zburase vreodată pe ruta Antarcticii, amândoi fuseseră instruiți cu privire la traiectoria de zbor, care urma să-i poarte peste apele liniștite și gheața marină din Strâmtoarea McMurdo, până la continent. Înainte de plecare, piloții au introdus coordonatele de latitudine și longitudine în sistemul computerizat de navigație al avionului, ceea ce permitea aeronavei să zboare automat spre destinație.
Fără ca piloții să știe, însă, mai devreme în acea dimineață, centrul de navigație al Air New Zealand modificase două dintre coordonate, convins că face o ajustare minoră. Noile valori au deviat traiectoria avionului cu 50 km la est de ruta obișnuită. În loc să treacă peste Strâmtoarea McMurdo, aeronava avea să zboare acum direct peste Insula Ross și peste Muntele Erebus, vulcanul activ despre care am vorbit.
Zborul a decolat la timp și, în câteva ore, se afla deja în apropierea Antarcticii. Pe măsură ce avionul se apropia de continent, piloții au luat legătura cu centrul de control al traficului aerian al Marinei SUA de la Stația McMurdo, de pe Insula Ross. Au raportat că aeronava urma să coboare la 610 metri, pentru a le oferi pasagerilor o priveliște mai apropiată a Antarcticii. Deși se afla sub altitudinea considerată sigură, zborul la altitudine joasă era ceva obișnuit pentru cursele turistice. La aproximativ 5 minute după acest mesaj, toate comunicațiile cu echipajul s-au întrerupt. Puțin peste o oră mai târziu, personalul centrului de control al traficului aerian a trimis avioane de căutare și salvare. La scurt timp, epava a fost descoperită pe Muntele Erebus. Nu exista niciun supraviețuitor.
Autoritățile au efectuat două anchete oficiale după accident. Prima a fost condusă de Ron Chippindale, inspectorul-șef al accidentelor aviatice din Noua Zeelandă. Raportul său, publicat în 1980, a dat vina, în esență, pe piloți, concluzionând că, dacă Collins și Cassin nu ar fi coborât sub altitudinea minimă de siguranță stabilită de companie, accidentul nu s-ar fi produs.
Concluziile lui Chippindale s-au dovedit însă controversate, așa că a fost înființată o comisie regală de anchetă, condusă de Peter Mahon, pentru a investiga accidentul. Raportul acesteia, apărut în 1981, i-a exonerat pe piloți și a aruncat vina, în schimb, pe Air New Zealand, pentru că modificase traseul de zbor fără să anunțe echipajul. Mai mult, Mahon a acuzat compania de „o serie orchestrată de minciuni", întrucât aceasta a încercat să-și ascundă rolul în accident și să-i facă responsabili pe piloți.
Experții din ambele anchete au ajuns la aceeași concluzie privind cauza imediată: piloții nu au văzut muntele care se înălța în fața lor din pricina fenomenului de „whiteout polar", care apare atunci când nori joși se adună deasupra unui strat de aer limpede. Norii reflectă lumina și împiedică elementele acoperite de zăpadă să arunce umbre, astfel încât cerul, terenul înzăpezit și linia orizontului se contopesc. În asemenea condiții, este aproape imposibil ca piloții să distingă suprafețele înalte.
Nici guvernul neozeelandez, nici compania aeriană nu au acceptat inițial concluziile lui Mahon. Abia în anul 2019, prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern și Air New Zealand și-au cerut scuze pentru accident.
Erebus nu acționează izolat. El face parte din Cercul de Foc al Pacificului, un lanț de vulcani în formă de potcoavă, lung de aproximativ 40.234 de kilometri, care înconjoară Oceanul Pacific. Este o zonă geologic instabilă, ce urmează punctele de convergență ale mai multor plăci tectonice - inclusiv plăcile eurasiatică, nord-americană, Juan de Fuca, Cocos, caraibiană, Nazca, antarctică, indiană, australiană și filipineză (la care se adaugă altele, mai mici).
Pe măsură ce aceste plăci alunecă, se ciocnesc sau se subduc continuu unele sub altele, ele declanșează erupții vulcanice și cutremure de-a lungul granițelor unde se întâlnesc. Aceste linii de falie sunt responsabile pentru aproximativ 90% dintre cutremurele lumii și găzduiesc aproximativ 75% dintre vulcanii planetei.
Pe măsură ce gheața Antarcticii continuă să se topească din cauza încălzirii globale, există posibilitatea ca, în viitor, regiunea polară să cunoască o activitate vulcanică mai intensă.
Cercetări recente sugerează că topirea accelerată a gheții ar putea reduce presiunea exercitată asupra camerelor de magmă subterane ale continentului, ducând la mai multe erupții. S-ar putea forma astfel o buclă de feedback, în care activitatea vulcanică sporită grăbește topirea stratului de gheață, contribuind la creșterea nivelului mării.
„În aceste condiții, constatăm că îndepărtarea calotei de gheață de deasupra unui vulcan duce la erupții mai abundente și mai mari, ceea ce ar putea grăbi topirea gheții de deasupra prin mecanisme complexe de retroacțiune", au explicat autorii studiului în articolul lor din 2024.
Astfel, ne putem aștepta ca, în viitor, pe peisajul Antarcticii să fie risipit și mai mult aur - dar poate la un preț mult mai mare decât ar fi cineva dispus să plătească vreodată. În definitiv, vulcanul Erebus rămâne o anomalie spectaculoasă și un monument al contrastelor: capabil să pulverizeze aur atmosferic din lacul său fonolitic de lavă, dar și să ascundă avertismente severe sub gheața sa - de la tragediile umane trecute, până la riscurile climatice viitoare ale continentului antarctic.
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