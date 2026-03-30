NASA trimite în această săptămână astronauți pe Lună. De ce nu va avea loc o aselenizare VIDEO

NASA se pregătește să trimită din nou astronauți spre Lună, după mai bine de 50 de ani, prin misiunea Artemis 2, programată pentru lansare miercuri. Deși nu va include o aselenizare, testul de miliarde de dolari marchează un pas esențial în planurile de revenire pe suprafața lunară, în contextul provocărilor tehnice și financiare care întârzie momentul unei noi aterizări.

NASA a început programul Apollo în anii '60. Pe atunci, astronauții foloseau un sistem complet integrat: rachetă, modul de comandă și modul lunar. Programul Apollo a fost o investiție națională uriașă, dar NASA nu mai are astăzi bugetul de atunci. Așa că, pentru misiunea Artemis, NASA a construit nava Orion și o rachetă pentru a transporta echipajul de pe Pământ pe orbita lunară.

Însă, în viitor, pentru modulul de aselenizare, agenția a decis să colaboreze cu SpaceX și Blue Origin. Acestor companii le revine sarcina de a găsi o modalitate de a duce astronauții din racheta NASA până pe suprafața Lunii. „NASA a plătit companiile SpaceX și Blue Origin cu câteva miliarde de dolari fiecare, iar acestea ar trebui să folosească banii pentru a dezvolta un modul lunar funcțional, însă mai au mult de lucru, cel puțin așa pare.", arată Jackie Wattles, corespondent CNN.

Totuși, unul dintre aceste vehicule ar trebui să facă parte din viitoarea aselenizare planificată de NASA la sfârșitul acestui deceniu. „Al doilea motiv este că NASA nu are încă toate instrumentele necesare pentru o aselenizare. În cadrul programului Apollo, aterizările au avut loc aproape de ecuatorul lunar, iar din 1972, SUA au trimis astronauți doar pe orbita joasă a Pământului, mai întâi cu naveta spațială, iar acum cu capsulele Crew Dragon ale SpaceX.", arată sursa citată.

Pentru misiunea Artemis, obiectivul pe termen lung al celor de la NASA este construirea unei baze la polul sudic al Lunii. Acolo există cantități semnificative de apă înghețată, o resursă extrem de valoroasă în spațiu, care poate fi transformată în combustibil pentru rachete sau folosită pentru consum. Însă e nevoie de mai mult combustibil pentru a ateriza la Polul Sudic al Lunii. Terenul este mai accidentat, iar problemele de comunicații și alimentarea cu energie sunt numeroase.

„Al treilea motiv (pentru care nu e posibilă o aselenizare) este acela că racheta Orion este uriașă. Este o navă spațială mare și grea. Din cauza dimensiunii, racheta Orion nu poate intra singură pe o orbită joasă în jurul Lunii, iar acest lucru face aselenizarea mai complicată. Pentru a ajunge pe Lună și înapoi pe Terra, NASA are nevoie de un modul lunar foarte puternic, dar și suficient de manevrabil pentru o astfel de misiune dificilă.", conform aceleiași surse.