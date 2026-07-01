Noile taxe pentru comenzile de pe Temu și Aliexpress pot ajunge să valoreze mai mult decât comanda în sine. Ce reglementări a pregătit UE

Un tricou, un cablu sau un accesoriu comandat cu câțiva euro de pe Temu, Shein ori AliExpress poate ajunge în România cu taxe aproape cât valoarea produsului. De la 1 iulie 2026, Uniunea Europeană aplică o taxă vamală fixă pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara spațiului comunitar.

Noua taxă este de 3 euro, însă nu se aplică pur și simplu o singură dată fiecărui colet. Calculul depinde de categoriile tarifare în care sunt încadrate produsele din comandă.

Astfel, un colet care conține cinci tricouri va fi taxat cu 3 euro, deoarece toate produsele fac parte din aceeași categorie. Dacă alături de tricouri apare și un ceas, suma urcă la 6 euro. Cu cât comanda conține mai multe tipuri diferite de produse, cu atât costul suplimentar poate crește.

Pentru cumpărătorii români, aceasta nu este singura cheltuială nouă. Taxa vamală europeană se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, introdusă în România la începutul anului. În cazul comenzilor foarte ieftine, cele două costuri pot depăși valoarea bunurilor aflate în pachet.

Schimbarea elimină facilitatea prin care pachetele sub 150 de euro erau scutite de taxe vamale. Autoritățile europene încearcă astfel să controleze mai bine fluxul uriaș de produse trimise direct consumatorilor de platformele din afara Uniunii.

Volumul a crescut într-un ritm spectaculos. În 2022 au intrat în UE aproximativ 1,2 miliarde de colete mici. Numărul s-a dublat în 2023, a ajuns la 4,6 miliarde în 2024 și la 5,8 miliarde în 2025. Media zilnică a depășit 15 milioane de pachete.

Pentru autorități, problema nu mai ține doar de colectarea taxelor. Sunt invocate presiunea asupra serviciilor vamale, verificarea produselor, concurența cu magazinele europene și costurile logistice generate de milioane de livrări cu valoare redusă.

Cumpărătorul nu va achita întotdeauna direct taxa la vamă. În funcție de modul în care este organizată livrarea, plata poate fi făcută de platformă, comerciant, transportator sau agentul care importă coletul. Costul va ajunge însă, cel mai probabil, în prețul produselor, în transport sau într-o taxă afișată la finalizarea comenzii.