Noile taxe pentru comenzile de pe Temu și Aliexpress pot ajunge să valoreze mai mult decât comanda în sine. Ce reglementări a pregătit UE
Postat la: 01.07.2026 |
Un tricou, un cablu sau un accesoriu comandat cu câțiva euro de pe Temu, Shein ori AliExpress poate ajunge în România cu taxe aproape cât valoarea produsului. De la 1 iulie 2026, Uniunea Europeană aplică o taxă vamală fixă pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara spațiului comunitar.
Noua taxă este de 3 euro, însă nu se aplică pur și simplu o singură dată fiecărui colet. Calculul depinde de categoriile tarifare în care sunt încadrate produsele din comandă.
Astfel, un colet care conține cinci tricouri va fi taxat cu 3 euro, deoarece toate produsele fac parte din aceeași categorie. Dacă alături de tricouri apare și un ceas, suma urcă la 6 euro. Cu cât comanda conține mai multe tipuri diferite de produse, cu atât costul suplimentar poate crește.
Pentru cumpărătorii români, aceasta nu este singura cheltuială nouă. Taxa vamală europeană se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, introdusă în România la începutul anului. În cazul comenzilor foarte ieftine, cele două costuri pot depăși valoarea bunurilor aflate în pachet.
Schimbarea elimină facilitatea prin care pachetele sub 150 de euro erau scutite de taxe vamale. Autoritățile europene încearcă astfel să controleze mai bine fluxul uriaș de produse trimise direct consumatorilor de platformele din afara Uniunii.
Volumul a crescut într-un ritm spectaculos. În 2022 au intrat în UE aproximativ 1,2 miliarde de colete mici. Numărul s-a dublat în 2023, a ajuns la 4,6 miliarde în 2024 și la 5,8 miliarde în 2025. Media zilnică a depășit 15 milioane de pachete.
Pentru autorități, problema nu mai ține doar de colectarea taxelor. Sunt invocate presiunea asupra serviciilor vamale, verificarea produselor, concurența cu magazinele europene și costurile logistice generate de milioane de livrări cu valoare redusă.
Cumpărătorul nu va achita întotdeauna direct taxa la vamă. În funcție de modul în care este organizată livrarea, plata poate fi făcută de platformă, comerciant, transportator sau agentul care importă coletul. Costul va ajunge însă, cel mai probabil, în prețul produselor, în transport sau într-o taxă afișată la finalizarea comenzii.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
1 euro se vinde cu peste 5,3 lei. Cât de mult s-ar putea deprecia moneda națională dacă România intră în „junk"
Leul romanesc e tot mai slab in raport cu moneda euro. La unele case de schimb, un euro se vinde cu peste 5,3 lei. Șefii ...
-
Soția oligarhului ucrainean spune că nu este femeia care a rămas fără picioare în urma atacului de la Monaco. Poliția investighează legături cu o escrocherie de 100 de milioane de euro
Soția omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaiev a declarat ca nu ea este femeia grav ranita in explozia produsa luni s ...
-
Serviciul de Securitate al Ucrainei, în spatele exploziei cu bombă din Monaco? „Avertisment" în stil ucrainean pentru un oligarh considerat controversat
Anchetatorii din Monaco nu exclud versiunea conform careia explozia din Monaco a fost orchestrata de Serviciul de Securi ...
-
Primăria Capitalei caută avocați pentru cele peste 7.000 de procese în care este implicată. Administrația nu poate face față volumului mare de litigii
Primaria Capitalei va continua sa apeleze la case de avocatura private pentru apararea intereselor municipiului in insta ...
-
Cum să optimizezi producția sistemului tău solar prin setări corecte ale invertorului fotovoltaic
Instalarea unui sistem fotovoltaic este doar primul pas catre reducerea costurilor cu energia electrica. Dupa punerea in ...
-
Meșterul Manele acuză că DIICOT i-a închis toate canalele și radioul: Americanii i-au retras muzica de pe platformele de streaming!
Calin-Liviu Georgescu, scenarist, producator, regizor, critic de film, fotograf, scriitor și umorist, susține ca intreg ...
-
Prejudecățile pe care le are Inteligența Artificială: Împarte viața unui om în trei perioade și judecă diferit oamenii mai în vârstă
Raspunsurile generate de sistemele de inteligența artificiala, precum ChatGPT, reflecta prejudecați sociale? O echipa de ...
-
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se redeschide complet traficului: anunțul MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o aentionare de calatorie pentru Bulgaria, anuntand ca marti se redeschide ci ...
-
OMS vine cu noi directive pentru guvernele lumii: "Căldura extremă este o criză de sănătate"
În contextul creșterii temperaturilor pe intregul continent, Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa, a cerut guv ...
-
Nava celor 2.700 de perverşi: Turcia respinge o navă de croazieră LGBT - turiștii homosexuali au fost ținuți departe de țărm
Turcia a interzis intrarea in apele sale teritoriale a unei nave de croaziera contractata de compania americana Atlantis ...
-
Peștele-iepure devine o problemă europeană: UE deblochează fonduri pentru capturarea peștilor care au speriat turiștii din Mediterana
Regiunile grecesti Creta si Egeea de Sud pot depune, incepand de luni, cereri de participare la primul program de prime ...
-
Oamenii de știință cred că au calculat greșit câți oameni sunt pe Pământ. In realitate numarul populației planetare e cu mult mai mare
Deși majoritatea estimarilor plaseaza populația umana actuala la aproximativ 8,3 miliarde, un studiu sugereaza ca s-ar p ...
-
Covorul roșu devine coșmarul lui Nicușor Dan: De data aceasta s-a "împiedicat" și a ajuns prea în față. Protocolul a intervenit imediat
Președintele Nicușor Dan are o reala problema cu primirile oficiale și mai ales cu momentul "covorului roșu". În u ...
-
România are luni cea mai scumpă energie electrică din Europa. Prețul urcă la peste 4.2 lei/kWh în orele de seară
Romania inregistreaza luni cel mai ridicat preț la energia electrica din Europa, pe fondul caniculei și al reducerii pro ...
-
Dezastrul de pe litoralul din Bulgaria s-ar putea extinde și spre România: Tone de păcură au ajuns pe plaje și Marea Neagră este plină de reziduri petroliere
Pe litoralul din Bulgaria, in plin sezon estival, este o criza profunda generata de faptul ca deșeuri de pacura au ajuns ...
-
Femeie însărcinată cu gemeni, decedată: familia acuză că a fost trimisă acasă, după ce medicii de la Maternitatea Giulești ar fi confundat septicemia cu un atac de panică
O ancheta a fost deschisa dupa decesul unei femei de 36 de ani, insarcinata in 18 saptamani cu gemeni, care a murit la s ...
-
Panouri solare pentru locuințe mici: merită investiția dacă ai consum redus?
Mulți proprietari de locuințe mici cred ca sistemele solare sunt potrivite doar pentru case mari, cu un consum ridicat d ...
-
Frica de coronarografie: ce se întâmplă în realitate în timpul procedurii
Mulți pacienți aud pentru prima data cuvantul „coronarografie” dupa un consult cardiologic sau in urma unor ...
-
Noul model de Dacia face furori pe străzile din Paris: Nu seamănă cu nimic din ceea ce am văzut până acum
Producatorul Dacia a lansat, pe strazile din Paris, un model concept de automobil complet electric și ultracompact, care ...
-
„Îmi aud băiețelul plângând sub dărâmături." Mărturia unei mame care își caută copilul după cutremurele devastatoare din Venezuela
În ziua in care doua cutremure puternice au zguduit Venezuela, Andreina Valerio s-a intors in graba de la serviciu ...
-
De ce Kim Jong Un nu vorbește niciodată despre mama sa și despre trecutul ei controversat
Printre numeroasele mistere care-l inconjoara pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, unul dintre cele mai puțin discutate ...
-
Sondaj de opinie publicat de Sebastian Ghiță: AUR - 47%, PSD și PNL - 16%. "Pe Bolojan îl susține Ursula, pe Grindeanu îl susține Trump"
Sebastian Ghița afirma, intr-o postare in care prezinta rezultate ale unor sondaje pe care spune ca le-a comandat, ca AU ...
-
Descoperire majoră pentru energia viitorului: Un material revoluționar transformă lumina solară în radiație UV de înaltă energie
O echipa de cercetatori de la Universitatea Kyushu a reușit o descoperire considerata importanta in domeniul energiei so ...
-
Cum poți afla data la care te poți pensiona: Casa Națională de Pensii Publice a pus la dispoziție un calculator online
Mulți romani care se apropie de finalul activitații profesionale nu cunosc data exacta la care pot depune dosarul de pen ...
-
Francezii nu mai suportă căldură. Oamenii au ieșit să doarmă pe străzi. Parcurile sunt pline
Un val de caldura greu de suportat a transformat locuințele din Paris in adevarate cuptoare, obligandu-i pe locuitori sa ...
-
California, pe Muntele Shasta: Sute de difuzoare alimentate cu panouri solare emit "voci". Nimeni nu stie cine le-a instalat și de ce VIDEO
În California, cațiva calareți care se aflau din intamplarre in zona au facut o descoperire tulburatoare pe pantel ...
-
Un român revoluționează un întreg sistem de gândire: "Gravitația ar putea fi dovada cheie că universul nostru este o simulare"
De la filozoful grec antic Platon pana la Neo, eroul filmului distopic de fantezie The Matrix, oamenii s-au gandit de m ...
-
Este viu? Pământul pulsează la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce
Pamantul produce un mic zgomot seismic la fiecare 26 de secunde. Este pulsarea cauzata de valurile oceanice, vulcani sau ...
-
Miracol într-o biserică aflată în epicentrul cutremurului din Venezuela. Lăcașul s-a prăbușit, însă toți credincioșii au supraviețuit: „Dumnezeu a vrut să trăim"
În timp ce un cutremur devastator zguduia nordul Venezuelei, credincioșii adunați la slujba de miercuri, 24 iunie, ...
-
Soluția pe care francezii o aplică pe geamuri pentru a scăpa de caniculă. Stocurile magazinelor sunt complet epuizate
Un remediu simplu, extrem de ieftin și la indemana oricui a devenit arma secreta a francezilor impotriva valurilor de ca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu