Nord Stream Porn: Spionii ziceau că fac un film pentru adulți ca să nu fie supravegheați și apoi au amplasat explozibilul pe fundul mării. Detaliile operațiunii ucrainene

O operațiune de sabotaj urma să fie camuflată cu ajutorul unui film pentru adulți. Ideea a aparținut ucrainenilor care au susținut că vor să realizeze filmările în Marea Baltică. În realitate, participanții intenționau să atace conductele submarine Nord Stream.

Operațiunea de sabotaj a fost concepută de ucraineni și a fost ascunsă în spatele unui film pentru adulți, potrivit The Telegraph. O echipă sub acoperire, formată din patru bărbați și o femeie, a fost desfășurată pe coasta baltică a Germaniei în toamna anului 2022.

Echipa a fost instruită să spună autorităților că realizează un film pentru adulți. Comandantul misiunii a crezut că acoperirea asigurată de filmul erotic este suficientă pentru a evita suspiciunile în Germania sau Suedia. În timpul operațiunii, participanții au renunțat la pretextul filmului porno în favoarea unei vacanțe cu scufundări. Obiectivul real al echipei era să coboare la 80 de metri sub suprafața Mării Baltice pentru a distruge cele patru conducte.

Detaliile operațiunii au apărut în cartea Conspirația Nord Stream scrisă de jurnalistul de investigație Bojan Pancevski. Relatarea se bazează pe mărturiile directe ale conspiratorilor ucraineni.

"Generalul" și "Colonelul" din spatele operațiunii

Complotul a fost orchestrat de doi înalți oficiali militari ucraineni identificați doar ca „Generalul" și „Colonelul". Aceștia făceau parte dintr-o organizație de stat care nu acționa la ordinele directe ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Echipa a recrutat scafandri civili, inclusiv o femeie care anterior apăruse pe coperta unei reviste erotice. Participanții s-au antrenat în locuri secrete din Ucraina unde au exersat modul de amplasare și de camuflare în rezervoarele de oxigen ale explozibililor. După ce au ajuns în Germani, ei au închiriat o ambarcațiune.

Pe 26 septembrie 2022, explozibilii au detonat în patru locuri separate în apropierea unei insule daneze. Trei din cele patru conducte care transportau gaze naturale din Rusia în Germania au fost avariate. Incidentul a provocat un scandal internațional, Rusia fiind suspectată de sabotaj.

Adevărații participanți au fost descoperiți de anchetatorii germani. Aceștia au făcut legătura între atac și echipa de scafandri ucraineni, după ce au analizat imaginile din portul de agrement și mii de fotografii realizate de camerele de trafic. Un singur suspect a fost reținut și audiat în acest caz.